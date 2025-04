Năm 2008, danh tiếng của Thành Long bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi sản phẩm bánh bao, sủi cảo của một thương hiệu do ông đại diện bị phát hiện không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Qua xét nghiệm ngẫu nhiên, sản phẩm của thương hiệu bị phát hiện chứa lượng lớn vi khuẩn tụ cầu vàng và cơ quan y tế phải ban lệnh thu hồi khẩn cấp toàn quốc. Vi khuẩn tụ cầu vàng là tác nhân gây nhiễm trùng mủ ở người như viêm phổi, viêm đại tràng giả mạc, viêm màng ngoài tim, nhiễm trùng huyết...

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục bị tẩy chay khi ông là gương mặt đại diện cho thương hiệu chăm sóc tóc Bá Vương của tập đoàn Royal Wind. Thành Long tham gia các chiến dịch quảng cáo và trải nghiệm sử dụng sản phẩm đã khiến hàng triệu người tiêu dùng tin tưởng mua sản phẩm này.

Thành Long từng vướng ồn ào quảng cáo cho một sản phẩm dầu gội bị nghi sử dụng chất gây ung thư (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, đến năm 2010, tạp chí Next Magazine của Hong Kong (Trung Quốc) gây rúng động khi công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm dầu gội Bá Vương và một số sản phẩm chăm sóc tóc khác của tập đoàn Royal Wind chứa chất 1,4-Dioxane - một hợp chất được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) phân loại có khả năng gây ung thư cho con người. Thông tin này khiến người tiêu dùng sợ hãi.

Phía Royal Wind lập tức lên tiếng phủ nhận cáo buộc, khẳng định rằng sản phẩm chăm sóc tóc do công ty sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và mức độ 1,4-Dioxane trong sản phẩm thấp hơn nhiều so với mức độ nguy hiểm mà các tổ chức về sức khỏe quốc tế đưa ra. Tuy nhiên, lời giải thích của họ không thể xoa dịu dư luận.

Với vai trò đại sứ của thương hiệu Bá Vương, Thành Long trở thành tâm điểm chỉ trích. Ngôi sao võ thuật đã phải lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng có người đang cố tình hãm hại ông và thương hiệu Bá Vương. Nam diễn viên nhấn mạnh rằng, ông luôn cẩn trọng trong việc lựa chọn sản phẩm để quảng cáo.

Thành Long hiện không còn quảng cáo cho các sản phẩm (Ảnh: Sina).

Dù nam diễn viên hay thương hiệu Bá Vương không bị xử phạt, hình ảnh của Thành Long vẫn bị ảnh hưởng lớn và đây trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của "ông hoàng võ thuật".

Ngoài vụ việc liên quan tới sản phẩm dầu gội Bá Vương, Thành Long còn vướng ồn ào khi cộng tác với một số sản phẩm khác. Về sau để tránh danh tiếng bị ảnh hưởng, Thành Long ít ký hợp đồng làm người đại diện.

Các nghệ sĩ Trung Quốc vướng bê bối quảng cáo sản phẩm chất lượng kém

Không chỉ Thành Long, nhiều ngôi sao nổi tiếng khác của Trung Quốc cũng điêu đứng sự nghiệp vì liên quan tới việc quảng cáo những sản phẩm kém chất lượng. Năm 2012, nữ diễn viên Lưu Thi Thi hứng chỉ trích khi trở thành người đại diện cho một thương hiệu chăm sóc tóc được phát hiện kém chất lượng.

Lưu Thi Thi bị tố quảng cáo cho dầu gội đầu kém chất lượng (Ảnh: Sina).

Quan Hiểu Đồng cũng là một ngôi sao trẻ gặp rắc rối với quảng cáo. Trong đoạn clip giới thiệu món ăn chay, nữ diễn viên 9X chia sẻ món ăn giúp giảm cân, tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, lời giới thiệu này của Quan Hiểu Đồng khiến công chúng tranh cãi. Món ăn Quan Hiểu Đồng giới thiệu làm từ tinh bột và hoàn toàn không có công dụng giảm cân như cô đã nói. Không dừng lại ở đó, nhiều người cho rằng trong clip giới thiệu, ngôi sao 9X được cho là chỉ giả vờ nuốt.

Ngoài ra, thông điệp quảng cáo của quán trà sữa của Quan Hiểu Đồng với nội dung: "Mỗi ngày không uống một ly trà sữa, cả đời cô độc không ai theo đuổi" cũng bị khán giả đánh giá kém duyên.

"Hạ Tử Vy" Mã Y Lợi cũng bị Cục Kinh tế Thượng Hải (Trung Quốc) điều tra hành vi lừa đảo vào năm 2021. Theo bản án của cơ quan chức năng, công ty sản xuất đã lập trang web giả, làm giả giấy ủy quyền, thuê người dàn cảnh để thu hút sự chú ý và lôi kéo nhà đầu tư.

Mã Y Lợi bị ảnh hưởng hình ảnh vì quảng cáo cho thương hiệu trà sữa của tập đoàn dính bê bối lừa đảo (Ảnh: Sina).

Tiến hành triệt phá băng nhóm lừa đảo, Đội Kinh tế Thượng Hải bắt giữ hơn 90 nghi phạm với tổng số tiền tang vật thu được là 108 triệu USD. Do Mã Y Lợi là người phát ngôn, đại diện thương hiệu trà sữa, cô cũng trở thành một trong những đối tượng bị điều tra.

Phản hồi về vụ việc, đại diện của nữ nghệ sĩ tuyên bố đã đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế với thương hiệu trà sữa. Cô cho biết sẵn sàng tiếp nhận, hợp tác điều tra với cơ quan chức năng, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Ngôi sao trẻ Trịnh Khải cũng gặp rắc rối giống Mã Y Lợi khi thương hiệu trà sữa do anh làm người đại diện kêu gọi đầu tư bị tố lừa đảo. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện có khoảng 700 nạn nhân của vụ việc, thiệt hại kinh tế lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ (tương đương hàng trăm nghìn tỷ đồng). Vụ việc cũng khiến hình ảnh của Trịnh Khải trở nên xấu xí trong mắt công chúng.

Cơ quan quản lý Trung Quốc ra quy định xử phạt nghệ sĩ quảng cáo sai

Sau khi có những scandal liên quan tới nhãn hiệu mình đại diện, phần lớn nghệ sĩ Trung Quốc thường nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi với lý do không tìm hiểu kỹ sản phẩm.

Quan Hiểu Đồng cũng bị ảnh hưởng hình ảnh vì phát ngôn quảng cáo được xem là "lố" (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, hành động này của những người nổi tiếng không khiến công chúng cảm thấy thỏa đáng. Họ cho rằng, người tiêu dùng tin tưởng nghệ sĩ nên mới lựa chọn các sản phẩm giống thần tượng. Thiệt hại của họ không chỉ về kinh tế mà còn về sức khỏe và niềm tin.

Một số khán giả khó tính nhận định rằng, hành động giới thiệu các sản phẩm kém chất lượng là sự vô trách nhiệm của người nổi tiếng. Nghệ sĩ tại Trung Quốc không chỉ kiếm tiền từ việc đóng phim, ca hát, tham gia chương trình truyền hình thực tế, họ còn kiếm bộn tiền từ việc làm gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu hay livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng.

Năm 2021, Tổng cục quản lý nhà nước về Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Trung Quốc đã ban hành một quy định mới liên quan tới việc quản lý hoạt động ký kết hợp đồng quảng cáo, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu đối với giới nghệ sĩ Trung Quốc.

Văn bản này lập tức trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội Hoa ngữ và nhận được sự ủng hộ của phần lớn khán giả.

Từ khóa "các ngôi sao quảng cáo sai sự thật sẽ bị cấm nhận hợp đồng trong vòng 3 năm" nhanh chóng là từ khóa đắt giá nhất trên mạng xã hội Trung Quốc trong năm 2021.

Theo đó, giới chức Trung Quốc nhấn mạnh rằng, người đại diện của thương hiệu không được giới thiệu các sản phẩm chưa qua sử dụng.

Nếu quảng cáo sai về hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến tính mạng, sức khỏe, tổn hại người tiêu dùng, người đại diện phải chịu trách nhiệm liên đới.

Ngoài ra, nếu người đại diện biết quảng cáo là sai sự thật nhưng vẫn cố tình giới thiệu sản phẩm, họ cũng phải chịu trách nhiệm liên quan.