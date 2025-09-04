Cuốn sách về hành trình 80 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam

Sáng 4/9, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập VOV (7/9/1945-7/9/2025).

Ấn phẩm do VOV phối hợp thực hiện, kế thừa cuốn 70 năm Đài Tiếng nói Việt Nam (1945-2015) và bổ sung nhiều tư liệu, hình ảnh giai đoạn 2015-2025, thời kỳ đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của VOV trong bối cảnh truyền thông toàn cầu nhiều biến động.

Bìa cuốn sách “Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước” (Ảnh: Ban tổ chức).

Với dung lượng gần 500 trang, cuốn sách tái hiện truyền thống và bản lĩnh vượt khó của VOV trong 80 năm, phản ánh sự cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên và định hướng chiến lược phát triển trong kỷ nguyên số.

Điểm mới của ấn phẩm là phần kỷ yếu có tích hợp mã QR, giúp độc giả tiếp cận thêm thông tin về các giai đoạn phát triển, đơn vị trực thuộc, đội ngũ lãnh đạo của VOV. Bên cạnh đó, mục Những câu chuyện của Bác Hồ với Đài Tiếng nói Việt Nam được biên soạn công phu, phản ánh tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Người dành cho Đài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, nhấn mạnh rằng, cuốn Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước ra đời đúng dịp kỷ niệm 80 năm có ý nghĩa đặc biệt, vừa là sự tri ân những thế hệ đi trước, vừa khẳng định quyết tâm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống.

“Cuốn sách Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước là sự trân trọng và biết ơn đối với những người đã bồi đắp nên giá trị “Tiếng nói Việt Nam”, đồng thời là quyết tâm đồng hành cùng đất nước trong một kỷ nguyên mới”, ông nói.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước" (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ông Hùng, mỗi trang sách không chỉ là dữ kiện hay hình ảnh mà còn chất chứa những câu chuyện, kỷ niệm và cảm xúc của người trong cuộc, qua đó giúp công chúng hình dung rõ hơn chặng đường 80 năm hình thành, phát triển của VOV gắn liền với lịch sử kiên cường vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.