Quả cầu vàng là giải thưởng danh giá thường niên do giới phê bình quyết định nhằm tôn vinh các tác phẩm và màn trình diễn nổi bật trong điện ảnh và truyền hình. Giải thưởng được bầu chọn bởi Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA).

Khác với Oscar, Quả cầu vàng chia các hạng mục giải thưởng thành 2 nhóm chính: Phim chính kịch (Drama) và Phim hài/nhạc kịch (Comedy/Musical).

Để tăng cường sự đa dạng và công bằng, mùa giải 2025 đánh dấu sự thay đổi quan trọng khi số lượng đề cử ở mỗi hạng mục được nâng lên thành 6, thay vì 5 như trước. Đây là một phần trong chiến lược của giải thưởng có tuổi đời 82 năm nhằm phục hồi hình ảnh sau những tranh cãi về vấn đề sắc tộc, giới tính trước đó.

"Emilia Pérez" với sự góp mặt của Selena Gomez dẫn đầu đề cử mảng điện ảnh (Ảnh: News).

Lễ trao giải năm nay do diễn viên hài Nikki Glaser dẫn dắt, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động. Trước lễ trao giải, giới chuyên môn đánh giá Quả cầu vàng 2025 là cuộc đua gay cấn và khó đoán.

Năm nay, đề cử Quả cầu vàng mang đến không chỉ những gương mặt quen thuộc mà còn nhiều cái tên gây bất ngờ.

Bộ phim Emilia Pérez của Selena Gomez dẫn đầu với 10 đề cử. Phim do đạo diễn Jacques Audiard nhào nặn có tên trong hầu hết các hạng mục quan trọng như: Phim xuất sắc (mảng Hài kịch/Nhạc kịch) và Đạo diễn xuất sắc.

Thành tích 10 đề cử Quả cầu vàng không chỉ giúp Emilia Pérez phá vỡ kỷ lục của các phim hài và nhạc kịch, vượt qua các tác phẩm trước đó như Cabaret (1972) và Barbie (2023), mà còn giúp Netflix dẫn đầu các hãng phim với tổng cộng 12 đề cử.

Emilia Pérez thuộc thể loại ca nhạc, xoay quanh câu chuyện về một trùm ma túy Mexico chuyển giới. Phim từng nhận tràng pháo tay kéo dài tới 11 phút tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) hồi tháng 5/2024.

Bộ phim The Brutalist nhận 7 đề cử, Conclave nhận 6 đề cử. Một trong những đối thủ lớn của Emilia Pérez là Anora với 5 đề cử. Cùng với đó, Wicked nhận 4 đề cử, nhưng phim vắng bóng ở 2 hạng mục quan trọng gồm: Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản xuất sắc.

Nữ diễn viên Pamela Anderson gây chú ý khi nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc (mảng chính kịch) cho vai diễn trong The Last Showgirl, đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của cô.

Một bất ngờ lớn trong danh sách đề cử năm nay là sự xuất hiện của All we imagine as light. Bộ phim Ấn Độ góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Đạo diễn Payal Kapadia cũng nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc.

"Squid game" nhận đề cử Phim truyền hình xuất sắc tại Quả cầu vàng 2025 (Ảnh: Netflix).

Ở mảng truyền hình, phần 2 của siêu phẩm Squid game (Trò chơi con mực) nhận đề cử Phim truyền hình xuất sắc từ khi phim chưa lên sóng. Đây được xem là một ngoại lệ của giải thưởng Quả cầu vàng.

Squid game 2 cạnh tranh với các phim The day of the Jackal của Peacock, The diplomat của Netflix, Mr. & Mrs. Smith của Prime Video, Shogun của FX/Hulu và Slow Horses của Apple TV+.

The Bear dẫn đầu đề cử mảng truyền hình với 5 đề cử, tiếp theo là Shōgun và Only Murders in the Building với 4 đề cử.