Cuộc sống kín tiếng, tử tế của tài tử "Mặt trăng ôm mặt trời" trước khi mất

Thông tin nam diễn viên Song Jae Rim đột ngột qua đời chiều 12/11 tại nhà riêng khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ bất ngờ. Trong 15 năm hoạt động nghệ thuật, Song Jae Rim được nhiều bạn bè quý mến, khán giả mến mộ bởi lối sống đẹp, đời tư trong sạch.

Song Jae Rim luôn xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, lạc quan trước công chúng, đồng nghiệp (Ảnh: Naver).

Theo Soompi, cảnh sát phát hiện Song Jae Rim đã qua đời trong căn hộ của anh ở Seoul (Hàn Quốc). Một người bạn có hẹn ăn trưa với nam diễn viên đã phát hiện và báo án. Bước đầu cơ quan chức năng đặt nghi vấn nam diễn viên tự vẫn.

Cảnh sát cho biết, họ tìm thấy thư tuyệt mệnh gồm 2 trang tại hiện trường nhưng không công khai nội dung bức thư. Người thân của nam diễn viên cũng không chia sẻ thông tin về anh và mong công chúng tôn trọng gia đình họ vào giai đoạn khó khăn này.

Song Jae Rim gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu. Anh sở hữu chiều cao 1,8m, gương mặt đẹp và được săn đón trên nhiều tạp chí danh tiếng của Hàn Quốc. Sau đó, anh chuyển sang lĩnh vực điện ảnh và thành công rực rỡ với dự án The Actresses vào năm 2009.

Song Jae Rim từng làm tình nguyện viên giúp đỡ học sinh trong kỳ thi đại học vào năm 2019 (Ảnh: Instagram).

Nam diễn viên trở nên nổi tiếng khi tham gia tác phẩm Mặt trăng ôm mặt trời cùng tài tử Kim Soo Hyun và nữ diễn viên Han Ga In. Khi lên sóng vào năm 2012, bộ phim đã tạo nên cơn sốt toàn châu Á với tỉ suất người xem đạt hơn 40%.

Sau đó, anh liên tục góp mặt trong các dự án truyền hình lớn như Fantasy Tower, Two Weeks, Secret Love… Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Jae Rim góp mặt trong khoảng 30 bộ phim truyền hình và điện ảnh, để lại dấu ấn tốt trong lòng khán giả.

Đặc biệt, sự thành công của chương trình truyền hình thực tế We got married đã giúp cái tên Song Jae Rim nổi danh khắp châu Á.

Song Jae Rim từng được "đẩy thuyền" với nữ diễn viên Kim So Eun (Ảnh: StarDailyNews).

Trong chương trình, anh và Kim So Eun phải đóng vai một cặp vợ chồng giả và sinh sống như một cặp đôi yêu nhau thật sự. Với hình ảnh người chồng chu đáo và tận tâm với vợ, Song Jae Rim được nhiều khán giả mến mộ.

Phản ứng hóa học ngọt ngào của Song Jae Rim và Kim So Eun giúp họ giành giải thưởng Cặp đôi đẹp nhất tại lễ trao giải MBC Entertainment Awards 2014. Sau đó, hai diễn viên đã có màn tái hợp thành công trong phim truyền hình Our Gap Soon (2016).

Phản ứng hóa học ngọt ngào trên màn ảnh khiến Song Jae Rim và Kim So Eun vướng tin đồn tình cảm. Song, họ đều kiên quyết phủ nhận, khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Song Jae Rim còn vướng nghi vấn hẹn hò với nữ ca sĩ Ji Yeon (T-Ara) sau khi họ hợp tác trong bộ phim I Wanna Hear Your Song (2019). Tuy nhiên, công ty quản lý của Song Jae Rim và Ji Yeon cho biết 2 nghệ sĩ chỉ là bạn.

Song Jae Rim từng vướng nghi vấn tình cảm với nữ ca sĩ Ji Yeon (Ảnh: Newsen).

Ngoài hình ảnh trên màn ảnh, tạp chí thời trang, Song Jae Rim sống rất kín tiếng, không công khai chuyện tình cảm. Trong mắt đồng nghiệp của nam diễn viên 39 tuổi, anh là người hết mình cho nghệ thuật, có phong cách chuyên nghiệp và sống tử tế.

Nữ diễn viên Kim So Eun nhiều lần khen ngợi sự tốt bụng và tinh tế của nam diễn viên và cho biết anh là hình mẫu người yêu lý tưởng của cô.

Nam diễn viên Kim Min Kyo cũng tiết lộ về cuộc gọi cuối cùng với Song Jae Rim: "Cách đây 1 tháng, em còn gọi điện cho anh, vui vẻ kể với anh về công việc của em. Jae Rim ơi, mọi chuyện sao đột ngột quá. Anh sẽ mãi nhớ em, lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp của chúng ta trong tim. Yên nghỉ em nhé".

Nhiều đồng nghiệp nhận xét, Song Jae Rim là người ấm áp, lạc quan. Nam diễn viên luôn âm thầm làm thiện nguyện, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Anh từng bí mật làm tình nguyện viên lái xe máy hỗ trợ cho các thí sinh thi đại học vào năm 2019.

Song Jae Rim đăng bức ảnh cuối cùng trên trang cá nhân hồi tháng 1 (Ảnh: Instagram).

Theo tờ Wikitree, tài tử Mặt trăng ôm mặt trời không để lộ bất kỳ sự bất ổn về sức khỏe, tâm lý hay khó khăn trong cuộc sống với các đồng nghiệp. Trên trang cá nhân, anh thường đăng tải hình ảnh cá nhân hoặc những chú mèo do anh nuôi. Các bức ảnh phần lớn không kèm chú thích.

Song Jae Rim dừng cập nhật tài khoản cá nhân từ tháng 1. Trong đăng tải cuối cùng trên mạng xã hội, nam diễn viên chụp ảnh đứng trước gương kèm dòng giới thiệu "một cuộc hành trình dài bắt đầu". Suốt 10 tháng qua, anh không chia sẻ bất kỳ thông tin, hình ảnh nào trên trang cá nhân.

Ngày 14/11, tang lễ của Song Jae Rim được tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện Yeouido St. Mary (Hàn Quốc). Tài tử 39 tuổi được chôn cất tại nghĩa trang ở Seoul (Hàn Quốc).

Không chỉ các đồng nghiệp, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi nam diễn viên ra đi khi sự nghiệp còn dang dở. Được biết, trong năm nay, anh góp mặt trong 2 phim truyền hình: Hoàng hậu Woo và My Military Valentine.

Song Jae Rim đảm nhận vai nam chính trong dự án cuối đời "Death Business" (Ảnh: News).

Tháng 10 vừa rồi, nam diễn viên 39 tuổi còn tham gia vở kịch The Rose of Versailles. Theo Naver, tài tử đoản mệnh có 3 tác phẩm chưa được phát sóng đó là I'll Become Rich, Death Business và Salmon.

Ngày 14/11, nhà sản xuất bộ phim Death Business (tên mới là Collapse: The Man Who Failed at Business) đã thông báo ngày phát hành dự án và hình ảnh của nam diễn viên trong dự án.

Theo đó, bộ phim sẽ ra mắt vào năm 2025 và là tác phẩm tưởng nhớ ngôi sao đoản mệnh Song Jae Rim. Ngôi sao 39 tuổi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim về đề tài thị trường tài chính.