Cuộc sống không ê-kíp, không người hâm mộ săn đón của mỹ nam Đặng Luân

Cụ thể, vào tháng 3/2022, tài tử Sở Kiều truyện bị phát hiện trốn thuế, phải nộp phạt 106 triệu NDT (380 tỷ đồng).

Cục thuế Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết, nam diễn viên bị phát hiện có biểu hiện gian lận thuế từ năm 2021 và đã bị nhắc nhở, nhưng anh không tự giác nộp phạt. Đài truyền hình Trung Quốc CCTV nhận định việc trốn thuế của Đặng Luân là hành vi không coi trọng sự tôn nghiêm của pháp luật.

Đặng Luân từng là mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Chỉ trong vài tiếng sau khi thông tin này được đăng tải, tài khoản mạng xã hội của Đặng Luân cùng công ty quản lý, cộng đồng người hâm mộ nam diễn viên đều bị xóa sổ. Một loạt thương hiệu cũng nhanh chóng tuyên bố chấm dứt hợp đồng với nam nghệ sĩ.

Chỉ trong vòng 1 tuần, các bộ phim nổi tiếng có sự góp mặt của Đặng Luân cũng xóa bỏ hình ảnh và thông tin liên quan tới anh. Đáng chú ý, Hương mật tựa khói sương, bộ phim đưa tên tuổi Đặng Luân lên hàng diễn viên hạng A của màn ảnh Hoa ngữ, đã gạch tên nam diễn viên. Trong danh sách diễn viên của phim chỉ còn Dương Tử, Trần Ngọc Kỳ, La Vân Hy...

Đặng Luân luôn được người hâm mộ là nữ vây quanh khi còn hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Sohu).

Không chỉ có Hương mật tựa khói sương, các bộ phim khác do Đặng Luân tham gia đóng như Nghìn lẻ một đêm (đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba), Hoan lạc tụng 2 (đóng cùng Lưu Đào, Dương Tử), Người bạn thật sự của tôi (đóng cùng Angelababy) hay bộ phim chưa lên sóng vào năm 2022 - Dạ lữ nhân (đóng cùng Nghê Ni)… đều không còn tên Đặng Luân trong danh sách diễn viên.

Nhiều khán giả dự đoán, sự nghiệp 10 năm gây dựng vất vả và rực rỡ của Đặng Luân chính thức sụp đổ chỉ sau một đêm. Ngay sau vụ việc, nam diễn viên nhanh chóng lên tiếng thừa nhận sai lầm, gửi lời xin lỗi người hâm mộ, hứa kiểm điểm bản thân và chăm chỉ làm việc.

"Ông hoàng quảng cáo" Trung Quốc sụp đổ chỉ sau một đêm

Theo Sina, trước khi vướng tai tiếng nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp, Đặng Luân đang là ngôi sao nổi tiếng của ngành giải trí Trung Quốc được nhiều nhà sản xuất phim, nhãn hàng quảng cáo ưu ái.

Anh cũng luôn nằm trong top những nghệ sĩ sở hữu thù lao cao ngất ngưởng tại Trung Quốc. Thù lao đóng phim của Đặng Luân khoảng 8-9 triệu USD cho một bộ phim.

Đặng Luân là ngôi sao quảng cáo hàng đầu của Trung Quốc trước năm 2022 (Ảnh: Sina).

Mỹ nam 9X còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng gồm đồ ăn uống, mỹ phẩm, thời trang, công nghệ, phụ kiện…

Khi đồng ý làm gương mặt đại diện cho một thương hiệu trong nước, anh có thể kiếm gần 20 triệu NDT (hơn 74 tỷ đồng). Một nhãn hàng quốc tế phải bỏ gần 3 triệu USD để mời anh làm gương mặt quảng cáo.

Theo Sohu, nam diễn viên có thể kiếm gần 24 triệu USD trong một năm khi làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng thực phẩm, đồ uống tại Trung Quốc.

Riêng năm 2021, mỹ nam 9X đang là gương mặt quảng cáo cho khoảng 23 nhãn hàng, trong đó có nhiều nhãn hàng danh tiếng như: Bvlgari, L'Oreal, Ralph Lauren, Bally…

Tận dụng danh tiếng và sự yêu mến của khán giả, anh còn lấn sân kinh doanh ẩm thực, đồ uống, hãng phim. Tài tử 9X đang là ông chủ của 2 công ty điện ảnh.

Năm 2022, sự nghiệp của Đặng Luân sụp đổ khi anh bị phát hiện và bị phạt vì trốn thuế (Ảnh: Weibo).

Tờ QQ cho biết nam nghệ sĩ có thể kiếm hàng chục triệu nhân dân tệ (tương đương hàng chục tỷ đồng) nhờ nhượng quyền kinh doanh nhà hàng, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất phim.

Trước bê bối trốn thuế, Đặng Luân được yêu mến bởi hình ảnh trong sạch, không scandal và làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, án phạt trốn thuế khiến danh tiếng của nam diễn viên bị tổn hại nặng nề.

Ba năm sống kín tiếng, không xuất hiện trước truyền thông

Trong 3 năm qua, Đặng Luân không xuất hiện trước công chúng và được cho là đã giải nghệ hoàn toàn. Gần đây, người hâm mộ hiếm hoi bắt gặp anh ngoài đời thường, trong dáng vẻ khác hẳn hình ảnh trước đây.

Ngôi sao một thời bị chụp lại khi đi siêu thị lúc nửa đêm, mua ít rau củ về nhà. Anh diện trang phục giản dị, không có trợ lý hay vệ sĩ tháp tùng như trước. Khi có người xin chụp ảnh, Đặng Luân đồng ý chụp chung.

Đặng Luân hiện có cuộc sống giản dị và kín tiếng (Ảnh: Sina).

Hình ảnh hiếm hoi của Đặng Luân với người hâm mộ được đăng tải trong tháng 9 này (Ảnh: Weibo).

Một nguồn tin cho hay, nam diễn viên hiện có cuộc sống giản dị, tự lái xe, tự lo cuộc sống. Anh thường đến các công viên, viện bảo tàng hay chùa để tìm sự tĩnh lặng. Diện mạo của Đặng Luân cũng khiến nhiều người tò mò.

Đầu năm nay, Đặng Luân xuất hiện trên một tạp chí tự xuất bản có tên ArtPDF. Trong ấn phẩm này, anh là 1 trong 7 người làm nghệ thuật được mời.

Họ tham gia thử thách tạo ra 7 sản phẩm khác nhau và giải đáp câu hỏi: “Làm thế nào để nhận biết một người khi không có tên tuổi, không có khuôn mặt, không có thân phận?”.

Tháng 1 vừa rồi, Đặng Luân xuất hiện với gương mặt được che kín trên ấn phẩm ArtPDF (Ảnh: Weibo).

Được biết, Đặng Luân không để tên thật, anh xuất hiện với tên Bắc Bắc. Các hình ảnh của anh trên tạp chí cũng không lộ mặt. Trong video phỏng vấn, khi được hỏi muốn che mặt bằng cách nào, nam diễn viên cho biết, anh muốn có một vườn hoa sặc sỡ trên mặt.

Ấn phẩm tạp chí được mở bán với giá 80 NDT/bản (khoảng 280.000 đồng). Chỉ sau 10 phút, số tạp chí được tiêu thụ đã cán mốc 10.000 bản và nhanh chóng vượt mốc 30.000 chỉ trong ngày đầu ra mắt.

Màn tái xuất của Đặng Luân từng là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, nam diễn viên nổi tiếng sắp trở lại làng giải trí.

Tuy nhiên, một số nguồn tin thân cận cho hay, Đặng Luân hiện rất khó trở lại đóng phim. Cựu nam diễn viên tập trung cho công việc kinh doanh và đã chấp nhận từ bỏ giấc mơ nghệ thuật.