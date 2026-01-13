Cuộc sống diễn viên "Phía trước là bầu trời" được vinh danh tại Australia

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư chúc mừng PGS Nguyễn Thành Vinh sau khi anh được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực hóa hữu cơ.

Trong thư, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ sự trân trọng đối với hành trình lao động khoa học nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết của PGS Nguyễn Thành Vinh.

Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh đây là minh chứng rõ nét cho năng lực hội nhập và uy tín học thuật ngày càng được khẳng định của trí thức Việt Nam trong môi trường khoa học quốc tế.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho rằng thành tựu này sẽ tiếp tục lan tỏa cảm hứng tới cộng đồng trí thức người Việt tại Australia, trong nước và các khu vực khác.

Cũng nhân dịp này, Bộ Ngoại giao đã gửi lời mời PGS Nguyễn Thành Vinh và gia đình tham dự chương trình Xuân quê hương 2026.

PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh là nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia (Ảnh: UNSW).

PGS Nguyễn Thành Vinh được nhật báo The Australian vinh danh vào cuối tháng 11/2025 trong ấn phẩm 2026 Research Magazine. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên số lượt trích dẫn các công trình khoa học đăng trên 20 tạp chí hàng đầu của từng lĩnh vực trong vòng 5 năm, sử dụng dữ liệu từ Google Scholar.

Theo giới thiệu trên bảng xếp hạng, PGS Nguyễn Thành Vinh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất trong chuyên ngành Hóa hữu cơ, thuộc nhóm Khoa học Hóa học và Vật liệu.

Hiện, Nguyễn Thành Vinh là PGS tại trường đại học nằm trong top 20 thế giới theo QS 2026.

Vai diễn để đời trong “Phía trước là bầu trời”

Năm 2001, bộ phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải vừa lên sóng đã lập tức trở thành hiện tượng khi khắc họa chân thực cuộc sống gian truân, đầy cám dỗ của những sinh viên tỉnh lẻ nơi đô thị.

Trong dàn diễn viên năm ấy, nhân vật Nam - chàng sinh viên nghèo, học giỏi nhưng có phút giây lầm lỡ - đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

Đảm nhận vai diễn này là Nguyễn Thành Vinh khi đó mới 19 tuổi. Thời điểm ấy, anh vốn đã được công chúng ngưỡng mộ với danh hiệu Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên, đồng thời là niềm tự hào của học sinh chuyên Hóa, trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Trong phim, nhân vật Nam thường xuất hiện với cặp kính cận, dáng vẻ chỉn chu, lịch thiệp, giúp Nam trở nên gần gũi và dễ tạo thiện cảm với những người xung quanh, đặc biệt là các nữ sinh trong xóm trọ.

Nam trong "Phía trước là bầu trời" là vai diễn duy nhất của Nguyễn Thành Vinh (Ảnh: VTV).

Nam từng vì túng quẫn mà lấy trộm xe đạp, rồi day dứt, ân hận đến tuyệt vọng. Nhân vật cũng có mối cảm thông sâu sắc với Trà “cave” (NSƯT Kiều Thanh đóng) - một cô gái bị xã hội xa lánh.

Không qua đào tạo diễn xuất bài bản, nhưng với ngoại hình sáng, dáng vẻ thư sinh, phong thái điềm đạm cùng lối diễn tự nhiên, tiết chế, Nguyễn Thành Vinh đã khắc họa rõ nét hình ảnh một chàng sinh viên hiền lành, giàu chiều sâu nội tâm.

Dù không phải tuyến nhân vật trung tâm, vai Nam vẫn mang sức nặng tâm lý nhất định, góp phần tạo nên chiều sâu cho bộ phim. Sau hơn hai thập kỷ, nhiều trích đoạn có nhân vật này vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và những bình luận đầy hoài niệm từ khán giả.

Đáng chú ý, cơ duyên đến với phim ảnh của Nguyễn Thành Vinh hoàn toàn là một sự tình cờ.

Được biết, nam diễn viên không chủ động casting (thi tuyển) mà được đạo diễn Đỗ Thanh Hải để ý từ khi chàng nam sinh xứ Thanh ra Hà Nội dự thi Đường lên đỉnh Olympia.

Nhận thấy gương mặt sáng sủa, toát lên vẻ tri thức và ngoại hình “mọt sách” đặc biệt phù hợp với nhân vật Nam, vị đạo diễn đã chủ động hẹn gặp và mời anh thử sức.

Là một tay ngang chưa từng đứng trước máy quay, anh thừa nhận bản thân đã phải đối mặt với không ít thử thách về tâm lý nhân vật.

Chia sẻ trong chương trình Cuộc sống thường ngày năm 2014, Nguyễn Thành Vinh cho biết, phân đoạn khó nhất chính là cảnh Nam bật khóc sau khi trộm xe đạp và phải rời khỏi xóm trọ trong sự hối hận.

“Cảnh quay đó Nam khóc sau khi ăn trộm xe đạp, rời xóm trọ ra đi và gặp chị Thương - chị cả của xóm trọ. Thật sự tôi chưa từng khóc trong tình huống tương tự như thế nên thấy rất khó. Giải pháp lúc đó của đạo diễn Đỗ Thanh Hải là cho tôi dùng thuốc nhỏ mắt”, anh từng chia sẻ.

Dù để lại dấu ấn sâu đậm, Nam trong Phía trước là bầu trời cũng là vai diễn đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời diễn viên ngắn ngủi của Nguyễn Thành Vinh trước khi anh rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.

Nguyễn Thành Vinh trong một cảnh phim "Phía trước là bầu trời" (Ảnh: VTV).

Sự nghiệp khoa học rực rỡ, đời tư kín tiếng

Ngay sau khi bộ phim Phía trước là bầu trời đóng máy, Nguyễn Thành Vinh sang Australia du học, chính thức khép lại “cuộc dạo chơi” với nghệ thuật để theo đuổi con đường học thuật đã được xác định từ sớm.

Năm 2010, nhờ thành tích học tập xuất sắc, anh được đặc cách làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong lĩnh vực Hóa học.

Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Australia, Thành Vinh làm việc về xúc tác hữu cơ tại Viện Hóa học hữu cơ RWTH Aachen (Đức).

Năm 2013, anh đảm nhận vị trí giảng viên trường Hoá học tại Đại học Curtin (Perth, Australia).

Năm 2018, Thành Vinh trở thành giảng viên cao cấp. Năm 2019, anh nhận được học bổng của Chính phủ Australia dành cho các nhà nghiên cứu xuất sắc.

Đặc biệt hơn, vào năm 2021, Nguyễn Thành Vinh lại gây bất ngờ với thành tích đáng nể khi được phong hàm PGS khi mới 39 tuổi.

Nguyễn Thành Vinh từng giành được một số giải thưởng về lĩnh vực nghiên cứu mà mình theo đuổi như: Giải thưởng Tạp chí Hóa học Thieme 2014 danh giá, do ban biên tập của Synlett-Synthesis-Synfact lựa chọn, vì thành tích xuất sắc trong vai trò là một nhà nghiên cứu khởi đầu sự nghiệp...

Về đời sống riêng, Nguyễn Thành Vinh hiện có cuộc sống ổn định tại Australia bên vợ và hai con "đủ nếp đủ tẻ". Anh ít xuất hiện trước truyền thông, hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội, dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc nghiên cứu.

Với anh, vai diễn năm nào là một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, còn khoa học mới là con đường dài hơi, bền bỉ và cũng đầy thử thách.