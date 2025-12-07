NSƯT Kiều Anh nói gì khi bị chê diễn lố, "cưa sừng làm nghé" ở phim VTV?

Vừa phát sóng trên VTV, phim Gia đình trái dấu của đạo diễn Vũ Trường Khoa đã gây chú ý khi kể câu chuyện về gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giữa làn sóng sáp nhập và tinh giản biên chế.

Tạo hình vai bà Ánh của Kiều Anh trong phim "Gia đình trái dấu" trên VTV (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong phim, Kiều Anh đóng vai một người phụ nữ tuổi trung niên, có 2 con lớn nhưng có tính cách hồn nhiên và lạc quan quá mức. Bà được chồng con cưng chiều như công chúa vì thế gặp nhiều tình huống "dở khóc dở cười".

Ở tập đầu tiên, bà Ánh gọi điện, khóc lóc ầm ĩ gọi các thành viên gia đình phải có mặt. Nghe mẹ gọi, các con bà Ánh bỏ buổi học giữa chừng, gác lại công việc để về. Chồng bà Ánh bỏ cuộc họp quan trọng vì tưởng vợ gặp chuyện chẳng lành.

Khi về nhà, chồng con bà Ánh mới biết, bà khóc lóc, muốn mọi người có mặt vì... thú cưng vừa qua đời. Khi bị trách móc, bà Ánh gọi các thành viên trong gia đình là "đồ lạnh lùng", giận ngược lại chồng con như một đứa trẻ.

Ở tập phim khác, khi tình cờ phát hiện vết son trên áo chồng, bà Ánh vội kết luận bạn đời ngoại tình, khóc lu loa rồi kéo bạn thân đi đánh ghen.

Trên các diễn đàn, nhiều người tỏ ra khó chịu về cách xây dựng nhân vật bà Ánh. Khán giả cho rằng, việc diễn vai "cưa sừng làm nghé" không hợp với Kiều Anh. Sự vô tư quá mức của bà Ánh thành "hạt sạn" của phim Gia đình trái dấu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Kiều Anh cho biết, chị cũng đọc một số bình luận của khán giả về phim. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng, trong những tập đầu, khán giả sẽ thấy ghét nhân vật bà Ánh, nhưng ở các tập sau, phim sẽ có sự lý giải rõ hơn khi lát cắt về cuộc đời nhân vật được phát sóng.

Kiều Anh tiết lộ rằng, bà Ánh sẽ như một đứa trẻ đến khi gia đình gặp biến cố. Chị hy vọng mọi người sẽ thấy sự nhõng nhẽo của bà Ánh dễ thương như đa phần thành viên ê-kíp làm phim đều nhận xét đó là nét đáng yêu, chấp nhận được.

"Tôi nghĩ, bà Ánh sẽ cho mình một số trải nghiệm mới về tính cách. Khi vào phim, tôi cũng muốn mình làm tròn vai để khán giả có hình dung về tốt nhất về nhân vật", chị nói.

Diễn viên Kiều Anh sinh năm 1981 tại Thái Nguyên. Năm 14 tuổi, chị thi đỗ khoa Múa Trường Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội).

Dù xuất phát điểm là nghệ sĩ múa, nhưng Kiều Anh bén duyên với nghề diễn viên thông qua nhiều vai diễn trên truyền hình và để lại ấn tượng cho công chúng qua các phim: Phía trước là bầu trời, May ơi là may, Hồ sơ cá sấu, Ngày mai bình yên, Gia đình mình vui bất thình lình…

NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Kiều Anh vào vai vợ chồng trong phim "Gia đình trái dấu" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Một trong những vai diễn ấn tượng của Kiều Anh phải kể đến vai Bảo Phương - cô con dâu trưởng nhiều hy sinh trong phim Gia đình mình vui bất thình lình.

Nhân vật Bảo Phương vừa cam chịu, vừa quyết liệt khi bảo vệ tổ ấm đã mang về cho Kiều Anh giải Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2023 và khẳng định vị thế "mỹ nhân phim giờ vàng" của chị.