Sáng 14/3, Công ty Gold Medalist đã ra thông cáo báo chí làm rõ những nghi vấn liên quan tới nam diễn viên Kim Soo Hyun. Trong đó, họ thừa nhận, Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun từng có thời gian hẹn hò nhưng mối quan hệ kéo dài từ năm 2019 đến năm 2020.

Ngoài ra, phía Gold Medalist cũng giải thích về khoản nợ 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng) của nữ diễn viên Kim Sae Ron với công ty.

Công ty quản lý tiết lộ, họ đã chi 1 tỷ won (hơn 17 tỷ đồng) để đền bù hợp đồng giúp Kim Sae Ron (Ảnh: Naver).

Công ty Gold Medalist cũng đưa ra các chứng từ làm rõ về khoản tiền họ đã chi ra cho Kim Sae Ron bồi thường hợp đồng cho các đối tác sau vụ tai nạn giao thông gây tai nạn nghiêm trọng vào năm 2022.

Theo đó, công ty đã chi ra hơn 1 tỷ won giúp nữ diễn viên đền bù 1 hợp đồng quảng cáo, 1 dự án phim truyền hình và một số thiệt hại do vi phạm hợp đồng quảng cáo.

"Kim Soo Hyun được mô tả như một ác quỷ đã đẩy Kim Sae Ron đến chỗ chết. Hãng tin HoverLab cũng buộc tội, công ty quản lý của Kim Soo Hyun gây sức ép Kim Sae Ron phải trả nợ, Kim Soo Hyun không quan tâm khi Kim Sae Ron tìm sự giúp đỡ, khiến cô ấy có sự lựa chọn cực đoan.

Tuy nhiên, tất cả các thông tin này không đúng. Vào thời điểm đó, công ty đã trả hết các khoản nợ mà Kim Sae Ron không thể thanh toán được", thông cáo có đoạn viết.

Phía công ty cũng khẳng định, họ đã thu nhỏ khoản nợ của Kim Sae Ron tới mức nhỏ nhất. "Cô ấy đã nỗ lực trả nợ và khoản tiền còn lại chỉ còn là 700 triệu won", phía công ty chia sẻ thêm.

Công ty cũng khẳng định rằng, khoản nợ 700 triệu won của Kim Sae Ron là vấn đề giữa công ty Gold Medalist và nữ diễn viên, không liên quan tới tài tử Nữ hoàng nước mắt.

"Thông tin cho rằng Kim Soo Hyun tự cho Kim Sae Ron vay tiền là không đúng. Kim Soo Hyun chưa bao giờ cho Kim Sae Ron mượn tiền, anh ấy cũng không bắt cô ấy phải trả lại hay có ý định làm việc đó", thông cáo viết.

Kim Soo Hyun hoàn toàn không biết về vấn đề giữa công ty và Kim Sae Ron. "Công ty chúng tôi sẽ liên lạc với phía Kim Sae Ron cùng sự tham gia của các chuyên gia pháp lý để tránh những hiểu lầm", phía công ty của Kim Soo Hyun nhấn mạnh.

Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron từng có thời gian hẹn hò (Ảnh: Newsen).

Trước đó, hãng tin Dispatch tiết lộ, Kim Sae Ron đã ký một hợp đồng tài chính với Công ty Gold Medalist. Theo thỏa thuận giữa 2 bên được ký vào ngày 22/11/2022, số tiền bồi thường còn lại là 668,64 triệu won (11,7 tỷ đồng). Công ty yêu cầu Kim Sae Ron thanh toán trước ngày 31/12/2023.

Sau đó, đến ngày 15/3/2024, Gold Medalist thuê công ty luật LKB & Partners làm đại diện pháp lý và gửi thông báo yêu cầu Kim Sae Ron thanh toán 686,64 triệu won. Công ty LKB & Partners yêu cầu Kim Sae Ron chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản trong thời gian sớm nhất.

Họ nói với nữ diễn viên: "Nếu không chuyển khoản tiền vay trên, khách hàng của chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý dân sự và hình sự". Tin nhắn này khiến Kim Sae Ron lo lắng tột độ.

Cô đã gửi tin nhắn cho Kim Soo Hyun vào ngày 24/3/2024 với nội dung: "Em đã nhận được thông báo. Họ nói sẽ kiện em. Họ nói sẽ cho em đủ thời gian nên em đang nỗ lực chuẩn bị cho sự trở lại của mình và sẽ trả dần từng chút một từ mỗi tác phẩm.

Không phải là em không muốn trả, mà là em thực sự không thể trả được 700 triệu won ngay bây giờ. Không phải là em không làm, mà là em không thể làm được, có nhất thiết phải kiện không? Xin hãy cứu em. Em xin anh. Hãy cho em thời gian".

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Soo Hyun đã không trả lời tin nhắn của bạn gái cũ.

Nguồn tin Dispatch cho biết, nam diễn viên đã chụp tin nhắn kèm số điện thoại không che của Kim Sae Ron và gửi cho một số phóng viên, YouTuber. Điều này khiến nữ diễn viên và người thân đã bị cánh truyền thông khủng bố tinh thần sau đó.

Theo lời của người tự xưng là dì của cố diễn viên, hành động của Kim Soo Hyun khiến Kim Sae Ron suy sụp hoàn toàn. Nữ diễn viên sinh năm 2000 tự vẫn tại nhà riêng ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 16/2 vừa rồi.

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ rằng, Kim Soo Hyun được cho là đã ra nước ngoài (Ảnh: Instagram).

Trong thông cáo đăng tải sáng 14/3, công ty quản lý cho biết, Kim Soo Hyun là một người nổi tiếng nên việc anh nhận sự quan tâm đặc biệt của dư luận là khó tránh khỏi.

Song, theo họ, việc nam diễn viên phải hứng chỉ trích dữ dội như thời gian qua thật khó chấp nhận. Phía công ty quản lý nhấn mạnh, việc bảo vệ đời tư của nam diễn viên là cần thiết.

Theo nguồn tin tại Hàn Quốc, Kim Soo Hyun được cho là đã rời Hàn Quốc. Công ty quản lý của nam diễn viên sinh năm 1988 cũng tiết lộ rằng, anh đang rơi vào tình trạng mệt mỏi và căng thẳng bởi đời tư được phơi bày những ngày qua.

Kim Soo Hyun là một trong những ngôi sao nổi tiếng, giàu có và được trả lương cao nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Anh hiện có 20,6 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram. Theo GQ, Kim Soo Hyun sở hữu khối tài sản ước tính 117 triệu USD.

Anh ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm ăn khách như: The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao, Nữ hoàng nước mắt...