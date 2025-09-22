Con trai cao 1,8m lần đầu đóng phim, có cả ảnh thờ: Thái Hòa nói gì?

Tử chiến trên không là bộ phim tái hiện vụ cướp máy bay có thật trong lịch sử Việt Nam, mang đến những phút giây nghẹt thở. Tác phẩm đang nhận được nhiều lời khen từ giới truyền thông và khán giả.

Trong phim, Thái Hòa vào vai Long, kẻ cầm đầu nhóm không tặc và là một nhân vật gai góc, nhiều tầng nội tâm. Đáng chú ý, bộ phim còn đánh dấu lần đầu tiên con trai anh - Bom - xuất hiện trên màn ảnh. Dù chỉ là vai nhỏ, Bom vẫn gây chú ý khi sánh vai cùng cha trong dự án đặc biệt này.

Thái Hòa vào vai kẻ cầm đầu nhóm không tặc (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Thái Hòa nói gì khi con trai lần đầu đóng phim?

Trong "Tử chiến trên không", khán giả bất ngờ khi thấy con trai anh - Bom (Thiên Minh, SN 2004). Vai diễn này đến với Bom như thế nào?

- Thật ra Bom không casting (thử vai - PV) đâu. Bom vốn có lối sống lành mạnh, hay tập gym, chơi thể thao. Một lần, Bom gửi cho tôi đoạn clip tập tạ, tôi mới đem khoe trong đoàn. Vô tình đạo diễn Hàm Trần xem được, thấy lúc đó đoàn lại đang thiếu một nhân vật cần vóc dáng khỏe mạnh, nên gọi Bom thử.

Bom tập với cascadeur (diễn viên đóng thế - PV) chỉ một hai buổi mà mọi người khen là bắt nhịp nhanh. Sau đó Hàm Trần quyết định giao vai. Tôi đồng ý, nhưng nói rõ với đạo diễn rằng: "Đây là lựa chọn của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm".

Thái Hòa nói gì khi đóng phim cùng con trai trong "Tử chiến trên không"? (Video: Quỳnh Tâm).

Anh có can thiệp hay chỉ đạo con trai trong quá trình quay phim?

- Không. Tôi để Bom tự lực. Về chỉ đạo diễn xuất, đó là công việc của đạo diễn Hàm Trần, tôi không can thiệp. Tôi chỉ đứng ngoài theo dõi. Cảm xúc khi nhìn con lần đầu qua màn hình rất lạ, khó diễn tả.

Vai của Bom là nhân vật đầu tiên... chết, có cả di ảnh. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó bình thường, vì ngay cả tôi cũng từng có nhiều "ảnh thờ" trên phim rồi.

Bom vào vai một học viên cảnh vệ (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Bom có thực sự đam mê diễn xuất, hay đây chỉ là trải nghiệm thoáng qua?

- Tôi nghĩ, đây mới chỉ là trải nghiệm với con. Bom chưa biết gì về nghề, chưa nếm đủ thăng trầm thì khó gọi là đam mê. Nhưng sau phim này, phía nhà sản xuất lại rất thích gương mặt của Bom, nên gợi ý cho thêm cơ hội. Từ đó, Bom bắt đầu theo học diễn xuất với cô Kathy Uyên.

Anh có ngại khán giả cho rằng Bom được ưu ái vì là con của "ông hoàng phòng vé", trong khi nhiều bạn trẻ ngoài kia phải học hành rất vất vả mới có cơ hội?

- Thật ra chuyện người ta nghĩ thì tôi đâu kiểm soát được. Nhưng sự thật thì vai diễn này ban đầu vốn dành cho A Tới, bạn từng đóng Bảy Sắt trong Địa đạo. Lúc ấy tôi cũng không biết gì, sau này hỏi lại thì đạo diễn Hàm Trần nói do A Tới ốm, không phù hợp nên mới đổi.

Tôi cũng nói chuyện với A Tới: "Chuyện này anh không hay biết gì đâu, là Hàm Trần quyết định". Anh em thân thiết nên cậu ấy hiểu, vui vẻ thôi.

Nếu sau này Bom thực sự theo nghề, đó sẽ là áp lực hay động lực với anh?

- Với tôi, con làm nghề gì cũng được, miễn là hết mình và tìm thấy niềm vui. Tôi không muốn Bom chỉ dựa vào "cái bóng" của mình. Bom phải tự là "người thầy" của chính mình. Tôi có thể chia sẻ quan điểm làm nghề, nhưng con sẽ quyết định học gì, tiếp thu thế nào.

Thái Hòa trong buổi trò chuyện cùng phóng viên (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Điều gì khiến Bom thích thú nhất sau lần đầu đóng phim?

- Đam mê thì chưa, nhưng điều thu hút nhất với con ở lần đầu tiên đóng phim lại là… cát-xê (cười). Bom rất tự lập, từ trước đã đi làm trợ giảng tiếng Anh kiếm tiền, chứ không xin cha mẹ. Lần này quay chỉ một ngày mà cát-xê nhiều hơn hẳn, nên con thấy thích.

Nhưng điều khiến Bom trăn trở sau đó lại là bầu không khí đoàn phim. Một tập thể ai cũng làm việc hết mình, năng lượng rất tích cực. Con về nhà kể và tỏ ra hứng thú. Tôi cũng hay giới thiệu cho Bom những bộ phim hay để học thêm. Tới một độ tuổi, con sẽ tự biết mình hợp cái gì.

Hai cha con có thường trò chuyện với nhau?

- Chúng tôi không phải kiểu tâm sự nhiều, nhưng lúc cần thì vẫn có mặt cho nhau. Tôi xem Bom như một người bạn lớn, bạn cà phê, bạn đầu tư kinh doanh chung. Còn con trai nhỏ thì là bạn chơi điện tử.

Bom chụp ảnh cùng mẹ - diễn viên Cát Phượng (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi thấy mình may mắn, không hiểu sao được nhận giải hoài"

Nhân vật Long trong "Tử chiến trên không" vốn lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng lại dành cho con trai một tình thương mãnh liệt. Khi hóa thân, anh có dựa vào chính trải nghiệm làm cha của mình để lấy cảm xúc cho vai diễn?

- Đúng là có một phân đoạn khiến tôi rất xúc động. Khi nhập vai, bất giác tôi nghĩ đến Bom, tự nhiên thấy đứt ruột, cảm xúc dâng lên. Tôi tin chính những khoảnh khắc cá nhân như vậy đã giúp vai Long có thêm chiều sâu.

Điều khiến tôi thấy hay ở Tử chiến trên không là bên cạnh những pha hành động, âm mưu chính trị, phim vẫn giữ một mạch ngầm rất Việt Nam là tình cảm gia đình. Tình cha con, tình vợ chồng, tình thân là thứ làm cho phim khác so với những tác phẩm quốc tế cùng đề tài.

Mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng, nhưng rốt cuộc, động lực lớn nhất vẫn là bảo vệ người thân. Nhân vật Long, cuối cùng, là một người cha thương con mà thôi.

Nhân vật của Thái Hòa tàn bạo, nhưng có nhiều diễn biến nội tâm phức tạp (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Anh nghĩ sao về nhận định ''nếu không phải là Thái Hòa thì khó có ai thể hiện trọn vẹn vai kẻ cầm đầu nhóm không tặc"?

- Tôi không nghĩ vậy. Ai cũng có thể làm diễn viên, không nhất thiết phải là một diễn viên chuyên nghiệp mới diễn được. Vấn đề là mỗi người mang đến một cách thể hiện khác nhau. Có người làm tốt, có người chưa, nhưng không ai là không thể.

Với tôi, vai Long cũng vậy, đặt vào tay một người khác sẽ có một màu sắc khác, không nhất thiết chỉ mình tôi mới làm được.

Chỉ riêng năm nay, anh đã xuất hiện trong hai dự án điện ảnh đáng chú ý là "Địa đạo" và "Tử chiến trên không". Tiêu chí chọn kịch bản của anh là gì?

- Tôi quan trọng nhất là đạo diễn. Có thể người khác đọc kịch bản trước, còn tôi thì thường nhìn vào người cầm trịch. Với tôi, đạo diễn chính là bảo chứng cho chất lượng bộ phim. Khi gặp một đạo diễn có cá tính, có cảm giác khiến mình tin tưởng, tôi dễ đặt niềm tin vào họ hơn cả.

Tiêu chí tiếp theo mới là kịch bản và vai diễn. Tôi không quan tâm đạo diễn dễ tính hay nóng tính, quan trọng là họ có khả năng dẫn dắt diễn viên đi đến tận cùng cảm xúc, giúp nhân vật sống động và trọn vẹn. Cuối cùng, người lèo lái con thuyền vẫn là đạo diễn, còn diễn viên chỉ là một phần trong hành trình đó.

Việt Nam có bao nhiêu đạo diễn đủ sức hút để anh muốn cộng tác?

- Cũng có nhiều đấy. Trước giờ tôi đã làm việc với khá nhiều người rồi, mỗi người đều có một điểm mạnh.

Phim Việt gần đây liên tục phá kỷ lục doanh thu, khiến khán giả dần coi con số "trăm tỷ" trở nên bình thường. Anh nhìn nhận thế nào?

- Thật ra tôi không thích cụm từ "phim trăm tỷ" đâu. Tôi thích nghe phim chạm cảm xúc hơn. Bởi khi đã chạm được khán giả thì chuyện trăm tỷ dễ lắm.

Ở Việt Nam hiện nay có đủ kiểu ê-kíp, chuyên nghiệp, ít chuyên nghiệp và cả không chuyên nghiệp. Trong khi đó, nhu cầu khán giả ngày càng cao, họ chọn lọc khắt khe hơn. Thế nên, nếu bạn không làm việc một cách chuyên nghiệp, không tạo ra được cảm xúc thật, thì sớm muộn cũng bị đào thải thôi.

Làm nghề hơn 20 năm nhưng anh vẫn liên tục nhận giải thưởng. Điều đó cho thấy sức hút của Thái Hòa vẫn giữ được phong độ suốt hai thập kỷ qua?

- Tôi thấy mình may mắn, không hiểu sao lại được nhận giải thưởng hoài. Có giải thì tất nhiên vui, được cúp treo lên tường, có khi còn kèm tiền thưởng (cười).

Nhưng đối với tôi, điều quan trọng hơn là mình tự biết rõ bản thân đang ở đâu, làm được gì. Với tôi, phần thưởng lớn nhất là mỗi lần bước ra đường, khán giả vẫn gọi tên nhân vật mình đóng, đó mới là sự ghi nhận giá trị nhất.

Ngoài công việc, khán giả cũng khá tò mò về cuộc sống đời thường của anh bên vợ con?

- Tôi nghĩ cũng chẳng khác gì bao người đàn ông khác. Vẫn là người chồng đưa vợ đi mua sắm, cùng ăn uống, vẫn là ông bố chơi game với con. Người ta thế nào thì tôi thế ấy, không có gì đặc biệt.

Cảm ơn những chia sẻ của Thái Hòa!