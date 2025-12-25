Cơn sốt Labubu qua đỉnh, tỷ phú Trung Quốc mất hơn 11 tỷ USD trong 4 tháng

Vào tháng 8, thời điểm Labubu bùng nổ trên toàn cầu, tài sản của Wang Ning - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Pop Mart (công ty sở hữu búp bê Labubu) - được Forbes ước tính đạt 27,5 tỷ USD, giúp anh vượt qua Jack Ma trong bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, giá cổ phiếu Pop Mart niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm khoảng 40%, kéo giá trị tài sản của Wang Ning xuống còn khoảng 16,2 tỷ USD.

"Cha đẻ" của Labubu - tỷ phú Trung Quốc Wang Ning - mất 11 tỷ USD trong 4 tháng (Ảnh: SCMP).

Nguyên nhân chính đến từ lo ngại rằng Labubu có thể chỉ là một trào lưu ngắn hạn, khó duy trì sức hút lâu dài. Giới phân tích cho rằng nhu cầu tiêu dùng suy yếu, nguồn cung tăng mạnh và tốc độ tăng trưởng chậm lại tại cả thị trường Trung Quốc lẫn quốc tế đã tạo áp lực lớn lên Pop Mart.

Giá Labubu trên thị trường thứ cấp hiện giảm khoảng 30% so với thời điểm ra mắt, cho thấy sức nóng đầu cơ không còn như trước. Theo Morningstar, doanh thu của Pop Mart trong năm tới có thể chỉ tăng khoảng 30%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng ước tính 200% của năm trước. Điều này đặt ra thách thức lớn cho doanh nghiệp trong việc duy trì giá trị văn hóa và sức hút của các nhân vật đồ chơi.

Sự sụt giảm tài sản của Wang Ning cũng phản ánh rủi ro khi một thương hiệu phụ thuộc quá nhiều vào tâm lý khan hiếm và trào lưu nhất thời.

Lububu tạo cơn sốt khắp toàn cầu trong hơn 1 năm qua (Ảnh: SCMP).

Trong thời gian qua, Pop Mart đã chủ động tăng mạnh sản lượng, với tham vọng trở thành “Disney của Trung Quốc” thay vì chỉ dựa vào chiến lược tạo khan hiếm. Số lượng búp bê sản xuất mỗi tháng được nâng từ khoảng 10 triệu lên 50 triệu, giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn nhưng đồng thời làm giảm cảm giác “phải mua ngay” từng khiến người tiêu dùng xếp hàng dài để sở hữu Labubu.

Một số nhà phân tích gọi đây là dấu hiệu của “mệt mỏi thời trang”, khi người tiêu dùng không còn quá hào hứng với những sản phẩm đã trở nên phổ biến. Dù vậy, triển vọng hợp tác điện ảnh với Sony, nếu trở thành hiện thực, được xem là hướng đi tiềm năng để mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của Labubu, theo mô hình mà Disney hay Sanrio từng áp dụng.

Trước đó, nhờ sự bùng nổ của Labubu, Wang Ning (38 tuổi) từng vượt Jack Ma trong bảng xếp hạng tỷ phú Trung Quốc.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu Pop Mart đạt 13,9 tỷ NDT (hơn 52.000 tỷ đồng), tăng 204% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông tăng 397%, đạt 4,6 tỷ NDT (hơn 17.200 tỷ đồng). Wang Ning từng dự đoán doanh số cả năm có thể “dễ dàng” đạt 30 tỷ NDT (hơn 112.000 tỷ đồng).

Đáng chú ý, khu vực châu Mỹ - bao gồm Mỹ - là thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Pop Mart cũng đẩy mạnh mở rộng sang các thị trường như Australia, Thái Lan.

Lisa (Blackpink) là một tín đồ của búp bê Labubu (Ảnh: Instagram).

Labubu - sinh vật lông xù có tai dài, răng nhọn và nụ cười tinh quái - được nghệ sĩ Hong Kong Kasing Lung sáng tạo năm 2015, lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu và được Pop Mart thương mại hóa.

Sự kết hợp giữa thiết kế độc đáo, giá cả phải chăng, chiến lược giới hạn số lượng và cộng đồng sưu tầm đông đảo đã giúp Labubu trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng.

Sự lăng-xê của các ngôi sao hàng đầu, có sức ảnh hưởng với giới trẻ, khiến Labubu trở thành món phụ kiện không thể thiếu trong năm cuối năm 2024 đầu năm 2025.

Tại Việt Nam, trào lưu này cũng gây “sốt” trên mạng xã hội. Chỉ riêng năm 2024, từ khóa “Labubu” trên TikTok thu hút hàng trăm video “đập hộp”, sưu tầm với hàng triệu lượt xem.

Các hội nhóm mua bán Labubu trên Facebook có tới hàng trăm nghìn thành viên. Tuy nhiên, việc giới trẻ sẵn sàng chi nhiều tiền cho món đồ chơi này cũng gây tranh cãi, khi một số ý kiến cho rằng đây chỉ là hiệu ứng FOMO - nỗi sợ bị bỏ lỡ trào lưu.

Madonna cũng không nằm ngoài xu hướng sưu tầm Labubu (Ảnh: Instagram).

Diễn biến giá của Labubu trong những năm gần đây phản ánh rõ nét cách một trào lưu văn hóa đại chúng có thể được “định giá”, thổi phồng và sau đó điều chỉnh theo quy luật thị trường.

Ở kênh chính thức, các phiên bản phổ biến như blind box (hộp bí mật) hoặc móc khóa mini của Labubu có giá dao động 8-30 USD, trong khi các mẫu búp bê lớn hoặc nhồi bông có giá từ 40 đến vài trăm USD. Chiến lược này giúp Pop Mart mở rộng nhanh tệp khách hàng, biến hành vi mua Labubu thành trải nghiệm “săn đồ” mang tính giải trí.

Giá trị thực sự của Labubu bùng nổ trên thị trường mua bán lại. Nhiều phiên bản giới hạn, ngừng sản xuất hoặc trọn bộ (full set) từng được giao dịch với mức giá cao gấp 3-10 lần giá gốc. Một số mẫu nghệ thuật kích thước lớn, phục vụ trưng bày hoặc đấu giá, có giá lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn USD.

Động lực chính của đà tăng giá không nằm ở công năng sản phẩm, mà đến từ tâm lý sợ bỏ lỡ, sự hậu thuẫn của người nổi tiếng và cảm giác khan hiếm do chiến lược phát hành nhỏ giọt.

Từ hiện tượng văn hóa đại chúng đến dấu hiệu “mệt mỏi thời trang”, cơn sốt búp bê Labubu đang phản chiếu rõ nét cách thị hiếu tiêu dùng thay đổi trong kỷ nguyên FOMO. Món phụ kiện này không phải ngoại lệ trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn với các sản phẩm mang tính xu hướng ngắn hạn.