Sinh năm 1997, Đậu Tĩnh Đồng lớn lên trong môi trường nghệ thuật. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô sống cùng mẹ tại Hong Kong (Trung Quốc).

Thừa hưởng năng khiếu từ cả cha lẫn mẹ, Đậu Tĩnh Đồng sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc, thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn ở trường và từng góp giọng trong một số ca khúc của Vương Phi.

Đậu Tĩnh Đồng là con gái lớn của Vương Phi (Ảnh: Sina).

Ở tuổi 19, khi đang du học nước ngoài, cô quyết định nghỉ học để trở về Trung Quốc theo đuổi sự nghiệp ca hát. Đậu Tĩnh Đồng tự sáng tác, chơi nhạc cụ và trình diễn trên sân khấu. Giọng hát cá tính giúp cô được đánh giá cao, được kỳ vọng tiếp nối thành công của mẹ.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Đậu Tĩnh Đồng còn lấn sân diễn xuất. Cô từng đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh (BIFF) cho vai diễn trong The Eleventh Chapter (2019), bộ phim hợp tác cùng nữ diễn viên Châu Tấn.

Ngoài nghệ thuật, con gái lớn của Vương Phi còn là gương mặt thời trang cá tính. Cô sở hữu phong cách phi giới tính, khác biệt giữa làng mốt Trung Quốc. Với gần 300.000 người theo dõi trên Instagram, Đậu Tĩnh Đồng được nhiều thương hiệu quốc tế săn đón.

Đậu Tĩnh Đồng theo đuổi sự nghiệp ca hát và sở hữu phong cách thời trang cá tính (Ảnh: Weibo).

Năm 2019, cô gây chú ý khi tham gia chiến dịch quảng cáo của Levi’s Nhật Bản. Đến năm 2022, cô trở thành đại sứ toàn cầu của Shu Uemura và xuất hiện trong chiến dịch SK-II Pitera Essence hướng đến khách hàng Gen Z.

Dù có xuất thân nổi tiếng, Đậu Tĩnh Đồng luôn nỗ lực khẳng định bản thân, giữ mối quan hệ gắn bó với em gái Lý Yên và cha dượng Lý Á Bằng. Nữ ca sĩ trẻ cũng rất thân thiết với cha ruột, rocker Đậu Duy, dù hai cha con không sống thường xuyên bên nhau.

Tiếp xúc với danh vọng từ khi còn nhỏ, Đậu Tĩnh Đồng từng thừa nhận về những áp lực mà cô sớm phải chịu. Những nỗi buồn, tâm sự đều được cô đưa vào các ca khúc riêng.

Đậu Tĩnh Đồng từng vướng tin hẹn hò với Châu Tấn (Ảnh: Sina).

Việc thường xuyên bị so sánh với người mẹ nổi tiếng hay được cho là có sự nghiệp thuận lợi vì nhờ "bóng" của cha mẹ khiến Đậu Tĩnh Đồng nhiều lần phải lên tiếng phủ nhận.

Đời sống tình cảm của Đậu Tĩnh Đồng cũng thường xuyên gây chú ý. Năm 20 tuổi, Đậu Tĩnh Đồng thừa nhận mình là người đồng tính. Từ năm 2019, nữ ca sĩ trẻ và diễn viên kỳ cựu Châu Tấn vướng tin đồn thân thiết hơn mức đồng nghiệp khi thường xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện, tiệc sinh nhật hay kỳ nghỉ.

Khi tin đồn hôn nhân giữa Châu Tấn và Cao Thánh Viễn rạn nứt, mối quan hệ của hai người càng khiến dư luận tò mò. Tuy vậy, cả hai đều chọn im lặng, bạn bè của Đậu Tĩnh Đồng khẳng định họ chỉ là bạn.

Gần đây, nữ ca sĩ 28 tuổi tiếp tục bị đồn hẹn hò và sống chung với Tống Yến Phi (30 tuổi) sau khi hợp tác chung từ năm 2023. Hình ảnh hai người nắm tay, cười đùa thân thiết nhanh chóng lan truyền nhưng Đậu Tĩnh Đồng vẫn không đưa ra phản hồi nào.