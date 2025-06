Con gái NTK Thanh Hương Bùi lần đầu catwalk tại AVIFW

Tối ngày 7/6, thương hiệu Hương Queen by Thanh Hương Bùi trình làng BST “Rose of the Dawn” trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - AVIFW 2025. Với chủ đề “Đại tiệc trên mây”, show diễn đã trở thành điểm nhấn ấn tượng mùa mốt năm nay, ở đó thời trang, nghệ thuật và cảm xúc hòa quyện trong không gian độc đáo.

Lấy cảm hứng từ khoảnh khắc chuyển giao giữa màn đêm và bình minh, “Đại tiệc trên mây” được dàn dựng như một hành trình thị giác chia làm 5 phần, kể lại quá trình hình thành của một tác phẩm nghệ thuật từ ý niệm, xúc cảm cho đến hiện thân trọn vẹn.

Khoảnh khắc mở màn ấn tượng của NTK Thanh Hương Bùi và Á hậu Quỳnh Anh.

Để truyền tải trọn vẹn thông điệp sâu sắc này, Hương Queen đã hội tụ những gương mặt nổi bật trong giới thời trang Việt Nam như: Bộ 3 vedette siêu mẫu Võ Hoàng Yến - Hoa hậu Ngọc Châu - Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, first face (gương mặt đầu tiên) gồm Á hậu Quỳnh Anh, Huỳnh Tú Anh, Lại Mai Hoa, Nàng Mơ, TyhD Thùy Dương, Cao Ngân, Thạch Thu Thảo, Nguyễn Hợp...

Đặc biệt, khoảnh khắc Dương Hương Ly - con gái NTK Thanh Hương Bùi - sải bước trên sàn catwalk cũng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Khi ánh đèn sân khấu vừa hạ xuống nhẹ nhàng, khán giả theo dõi hình ảnh một gương mặt mới bước ra trong chiếc đầm đỏ ánh kim, kiêu sa như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Dù lần đầu catwalk tại AVIFW, Hương Ly vẫn rất tự tin và hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.

Hương Ly đầy thần thái khi trình diễn trên sàn catwalk.

Chiếc đầm Hương Ly mặc không đơn thuần là một trang phục biểu diễn, đó còn là tâm huyết và tình yêu của NTK Thanh Hương Bùi dành cho con gái. Bộ váy với chân váy xếp ly bay bổng tạo hiệu ứng khi di chuyển, phần thân trên được sáng tạo như một bông hoa rực rỡ. Điểm nhấn của trang phục là chiếc cài tóc với một đóa hồng lớn sáng lấp lánh.

Sự xuất hiện của con gái NTK Thanh Hương Bùi không chỉ là một điểm nhấn nhiều cảm xúc, mà còn thể hiện sự gắn kết giữa nghệ thuật và tình thân. Trong khung cảnh như một cung điện trên mây, Dương Hương Ly bước đi giữa những cánh hoa và ánh sáng, đại diện cho thế hệ tương lai của thời trang Việt Nam được nuôi dưỡng bằng tình yêu và khát vọng.

Chia sẻ về lần đầu đến với AVIFW, Hương Ly cho hay cô có rất nhiều cảm xúc đan xen: "Tôi vui vì có thể sải bước cùng những người nổi tiếng, nhưng cũng có những áp lực để hoàn thiện màn trình diễn của mình tốt nhất có thể. Đây cũng sẽ là một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời. Lần đầu đến với AVIFW, mong là những kinh nghiệm học được trong những ngày vừa qua sẽ truyền cảm hứng cho mình sau này".

Không gian rực rỡ trong BST “Rose of the Dawn” của NTK Thanh Hương Bùi.

Hương Ly cho biết đã diện các bộ trang phục do mẹ thiết kế nhiều lần, nhưng show diễn “Rose of the Dawn” thực sự ấn tượng: "Tôi bất ngờ về độ công phu của show diễn, tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời về thời trang. Làm việc với mẹ cũng rất áp lực bởi mẹ là người cầu toàn, tỉ mỉ. Chính điều này khiến tôi vừa vui và tự hào khi được mặc đồ của mẹ thiết kế nhưng cũng khá hồi hộp. Trước show, tôi cũng đã tập nhiều, từng bước đi, cử chỉ và cách cảm nhạc làm sao để toát hết tinh thần của BST".

Theo NTK Thanh Hương Bùi, sự xuất hiện của con gái với sự trải nghiệm, đồng hành, chứng kiến, là một điểm nhấn đầy cảm xúc và ý nghĩa cho bộ sưu tập lần này. Cô cũng từng chia sẻ mình đã học được một bài học lớn từ con là sự kiên trì trong yêu thương và công việc.

"Tôi lặng lẽ ngắm nhìn con tập luyện ngay tại sân nhà dù trời nắng hè gay gắt khiến con mệt mỏi, con vẫn kiên trì với từng động tác, hoàn thành trọn vẹn phần việc của mình. Chính tại tổ ấm này, nơi con có thể dễ dàng buông bỏ hay lùi bước, vậy mà con vẫn chọn đi đến cùng. Nhìn con, tôi chợt nhận ra một điều sâu sắc: Trong cuộc sống này, mọi thành công đều khởi nguồn từ sự kiên trì trong từng điều nhỏ bé nhất", NTK Thanh Hương Bùi chia sẻ.

NTK Thanh Hương Bùi đã có một show diễn mãn nhãn tại AVIFW 2025.

“Rose of the Dawn” không chỉ là một buổi trình diễn thời trang, mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật, minh chứng cho sự tâm huyết của ê-kíp Hương Queen, nơi mỗi bước catwalk, mỗi ánh mắt, mỗi thần thái đều kể một câu chuyện về sự chuyên nghiệp, tài năng cũng như cảm xúc của người mẫu khi sống trong niềm đam mê của mình.

Với show diễn lần này tại AVIFW 2025, thương hiệu Hương Queen by Thanh Hương Bùi vừa khẳng định thế mạnh của mình về thời trang cao cấp, vừa tái định nghĩa về trải nghiệm thời trang.