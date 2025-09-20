NSND Trung Anh: U70 đóng vai phản diện, tự hào về hai con giỏi giang

Lần đầu hóa thân phản diện trên màn ảnh

Ở tuổi 64, NSND Trung Anh - người vốn quen thuộc với khán giả qua hình ảnh ông bố hiền lành, khắc khổ trong bộ phim truyền hình Về nhà đi con - gây bất ngờ khi nhận lời tham gia bộ phim kinh dị cổ trang Khế ước bán dâu.

Trong phim, nghệ sĩ đảm nhận vai ông Tri, nhân vật đứng đầu một gia tộc giàu có, đầy quyền uy nhưng cũng vô cùng nham hiểm.

Vì lòng tham, ông Tri sẵn sàng hy sinh chính con cháu để đổi lấy sự giàu sang phú quý từ khế ước với quỷ dữ. Đây là nhân vật “vô nhân tính”, đại diện cho sự tha hóa tận cùng.

NSND Trung Anh trò chuyện với phóng viên (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

NSND Trung Anh thừa nhận, việc vào vai phản diện là một thử thách không nhỏ.

“Trước đến giờ tôi chủ yếu đóng vai hiền lành, chính trực. Nhiều khán giả không tin tôi có thể đóng vai ác. Chính vì thế, tôi muốn phá bỏ định kiến, kiểm chứng khả năng diễn xuất của mình ở những dạng vai khác biệt”, ông chia sẻ.

Nhân vật Tri cũng mang nhiều lớp lang phức tạp. Trong phim, vai diễn do NSND Trung Anh đảm nhận có xuất thân nghèo khó, nhưng vì lòng tham mà dần tha hóa, trở thành kẻ mất nhân tính.

NSND Trung Anh bày tỏ: “Tôi không muốn thể hiện cái ác theo kiểu đơn thuần, mà phải đi sâu vào sự biến đổi tâm lý. Điều khiến khán giả sợ hãi nhất không phải là hành động hung hãn, mà chính là sự lạnh lùng, tàn nhẫn toát ra từ bên trong".

Ông cho biết, bản thân luôn tìm cách thoát khỏi lối mòn. Trước đó, khi đảm nhận vai xã hội đen trong Người phán xử, thay vì thể hiện theo kiểu hầm hố, xăm trổ đầy mình, NSND Trung Anh chọn cách tiết chế để tạo sức nặng.

Với vai diễn lần này, ông cũng mong khán giả cảm nhận được nỗi sợ hãi xuất phát từ nội tâm nhân vật, chứ không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài.

NSND Trung Anh trong tạo hình nhân vật ông Tri phim "Khế ước bán dâu" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Quá trình quay Khế ước bán dâu mang đến cho NSND Trung Anh không ít thử thách.

Ông nhớ lại, nhiều cảnh quay diễn ra vào ban đêm, đúng thời điểm cuối năm rét buốt. Có hôm ông chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng, cơ thể sút cân, gầy thấy rõ. “Nhưng công việc của diễn viên vốn vậy, tôi đã quen rồi”, ông nói.

Để nhập vai trọn vẹn, NSND Trung Anh còn chủ động giữ khoảng cách với dàn diễn viên trẻ như Hữu Vi, Lãnh Thanh - những người vào vai con cháu của nhân vật Tri.

Ông chia sẻ: “Trong phim, khoảng cách giữa ông Tri và các con vốn lạnh lùng, xa cách. Tôi muốn giữ cảm giác đó ngay cả ngoài đời để khi lên hình, sự đối lập trở nên chân thật hơn”.

Theo nam nghệ sĩ, khi đóng phản diện, điều ông quan tâm không phải việc khán giả yêu hay ghét, mà là cảm xúc chân thực mà nhân vật truyền tải.

“Nếu khán giả ghét nhân vật, đó là tín hiệu tích cực. Tôi chỉ sợ họ xem mà… không ghét. Nghệ sĩ phải dấn thân, không thể cứ mãi lặp lại một hình tượng”, ông bộc bạch.

Từng để lại dấu ấn sâu đậm với vai ông Sơn trong Về nhà đi con và được khán giả trìu mến gọi là “ông bố quốc dân”, nhưng NSND Trung Anh thừa nhận ngoài đời mình không hẳn hiền lành như hình tượng trên màn ảnh.

Ông bật mí: “Có lúc tôi cũng nóng tính lắm, không hiền như khán giả thường nghĩ”.

Do tính chất công việc sân khấu và phim ảnh nên ông thường xuyên phải đi xa. Phần lớn việc chăm sóc, nuôi dạy con cái trong gia đình được ông giao phó cho vợ. “Ngày xưa, vì công việc sân khấu nên tôi đi suốt, có khi 4 tháng liền không ở nhà. Thế nên việc quản lý, dạy con chủ yếu do bà xã gánh vác”, Trung Anh tâm sự.

Dù bận rộn, cả hai vợ chồng vẫn giữ nguyên tắc chung: Không áp đặt con cái phải theo con đường nghệ thuật như bố, mà để các con tự do lựa chọn tương lai của mình.

Đảm nhận vai diễn phản diện trong phim điện ảnh kinh dị, NSND Trung Anh tiếp tục khẳng định khả năng biến hóa của mình (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Con cái thẳng thừng từ chối đóng phim với bố

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù có người bố nổi tiếng, cả hai con của NSND Trung Anh lại không hề mặn mà với điện ảnh.

Thuở nhỏ, các con ông từng được mời tham gia một số dự án cần diễn viên nhí, thậm chí có lời đề nghị đóng chung với bố. Thế nhưng, cả hai đều phản ứng rất dứt khoát: “Không bao giờ”.

“Các con không có đam mê điện ảnh. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có những bạn không sinh ra trong gia đình nghệ sĩ nhưng lại có năng khiếu, đam mê. Riêng hai con của tôi thì ngược lại, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi đóng phim như bố”, NSND Trung Anh tiết lộ.

Trước lựa chọn riêng của các con, vợ chồng NSND Trung Anh tôn trọng tuyệt đối. Ông chia sẻ: “Tôi không thấy tiếc nuối, ngược lại còn thấy mừng. Điều quan trọng là con được làm công việc con yêu thích. Chỉ khi con không có đam mê, không muốn làm gì mới đáng lo. Thấy con say mê với nghề riêng, tôi thật sự rất vui”.

Hiện cả hai người con của ông đều đã trưởng thành và gặt hái thành công trên con đường riêng.

Con trai cả Tiến Việt từng du học Phần Lan, nay đã về nước và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Con gái út Thục Anh đang theo học tiến sĩ ngành Sinh hóa tại Đại học Notre Dame (Mỹ) với học bổng toàn phần trị giá 65.000 USD/năm, cùng khoản thu nhập khoảng 40.000 USD từ việc trợ giảng và nghiên cứu tại phòng thí nghiệm.

Nhờ vậy, cô hoàn toàn tự lập về tài chính, không cần đến sự chu cấp của bố mẹ.

Dù tự hào khi con cái trưởng thành, tự lập và được sống với đam mê, NSND Trung Anh vẫn không giấu được những lo lắng thường trực của một người cha.

Ông nhớ lại kỷ niệm “thót tim” khi con gái du học tại Mỹ: “Có lần Thục Anh đặt vé về nước nhưng ngủ quên nên lỡ chuyến bay. Vợ tôi gọi hàng trăm cuộc mà không liên lạc được, lo lắng đến hoảng hốt.

Cả nhà phải nhờ bạn bè bên Mỹ tìm cách kết nối nhưng cũng bặt vô âm tín. Chỉ đến khi con chủ động gọi về báo bình an, mọi người mới thở phào. Lúc đó, vợ tôi bật khóc vì nhẹ nhõm. Từ kỷ niệm ấy, chúng tôi càng thấm thía nỗi nhớ và thương con khi con học xa nhà”.

Trước câu hỏi có mong con gái về nước sau khi học xong, ông khẳng định: “Con thích ở lại hay về nước là quyền của con. Tôi chưa bao giờ có ý định áp đặt. Dù lựa chọn thế nào, miễn phù hợp thì bố mẹ tôn trọng”.

Ở tuổi 64, NSND Trung Anh nói hài lòng với cuộc sống hiện tại (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nghệ sĩ cho rằng, dù các con không theo nghiệp nghệ thuật, thành tích học tập và sự say mê công việc riêng vẫn là niềm tự hào lớn nhất. “Con cái trưởng thành, bố mẹ nào cũng thấy hạnh phúc. Điều khiến tôi yên tâm là con làm điều con thích, chứ không phải sống theo kỳ vọng của người khác”, ông nói.

Ở tuổi 64, NSND Trung Anh không còn chịu nhiều áp lực kinh tế, khi các con đã vững vàng và tự lập. Ông có thể thoải mái chọn lọc vai diễn thay vì chạy theo số lượng, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho công việc giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

“Ở tuổi này, tôi hạnh phúc nhất là được truyền đạt tình yêu nghề cho các bạn trẻ. Việc đứng lớp, chia sẻ kinh nghiệm là niềm vui lớn, giúp tôi thấy mình vẫn còn hữu ích”, ông tâm sự.