Con dâu tỷ phú nhà Beckham gửi thông điệp giữa bão tố mâu thuẫn

Ngày 20/1, Brooklyn Beckham đăng tải tâm thư dài 6 trang trên trang cá nhân với hơn 16,4 triệu người theo dõi, nhằm làm rõ những mâu thuẫn kéo dài giữa anh và cha mẹ. Bài viết nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Nicola Peltz là con dâu cả của David và Victoria Beckham (Ảnh: Instagram).

Trong tâm thư, Brooklyn nhiều lần nhắc đến vợ và khẳng định Nicola Peltz không phải nguyên nhân dẫn đến bất hòa trong gia đình Beckham. Anh cũng đề cập trực tiếp đến những mâu thuẫn giữa vợ và mẹ - nhà thiết kế Victoria Beckham - trong thời điểm tổ chức hôn lễ năm 2022.

Brooklyn cho biết Victoria từng hủy việc thiết kế váy cưới cho con dâu vào phút chót dù trước đó tỏ ra rất hào hứng, buộc Nicola phải tìm phương án thay thế trong tình huống gấp gáp. Anh cũng cáo buộc mẹ có những hành vi khiến anh và vợ tổn thương trong ngày cưới, bao gồm việc can thiệp vào các nghi thức quan trọng.

Đáng chú ý, Brooklyn tiết lộ rằng chỉ vài tuần trước lễ cưới, cha mẹ anh đã gây áp lực yêu cầu anh ký vào một thỏa thuận liên quan đến quyền sử dụng tên tuổi cá nhân. Việc anh từ chối ký kết được cho là khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng hơn do ảnh hưởng đến các hợp đồng kinh tế.

Vợ chồng Brooklyn và Nicola đang nhận phản ứng trái chiều từ dư luận (Ảnh: Glamour).

“Gia đình tôi đặt thương hiệu và hợp đồng lên hàng đầu. Tình yêu gia đình dường như được đo bằng số lần xuất hiện chung hay hình ảnh trên mạng xã hội”, Brooklyn viết.

Giữa lúc tâm thư gây chấn động dư luận, Nicola Peltz cũng trở thành tâm điểm chú ý. Trên trang cá nhân có hơn 3 triệu người theo dõi, nữ diễn viên kiêm người mẫu đăng tải hình ảnh chụp trước gương, khoe hình xăm mới bằng tiếng Yiddish với nội dung: “Gia đình là trên hết”. Truyền thông Anh nhận định đây là thông điệp mà Nicola gửi gắm trong giai đoạn nhạy cảm của gia đình chồng.

Trước đó, vào trung tuần tháng 1, Nicola được cho là đã gỡ bỏ ảnh chụp chung với Victoria Beckham và chặn tài khoản mạng xã hội của cha mẹ chồng cùng các em chồng.

Nicola nhận được sự ủng hộ và bênh vực từ chồng (Ảnh: News).

Mâu thuẫn giữa Nicola Peltz và mẹ chồng được cho là đã manh nha từ năm 2022, khi hai bên không tìm được tiếng nói chung trong khâu chuẩn bị đám cưới, đặc biệt là lựa chọn váy cưới. Nicola ban đầu dự định mặc thiết kế của Victoria Beckham nhưng cuối cùng lại chọn váy của Valentino.

Căng thẳng gia đình tiếp tục leo thang khi Brooklyn và Nicola vắng mặt trong tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham vào tháng 5/2025, cũng như không xuất hiện trong các show thời trang gần đây của Victoria. Kể từ Tuần lễ Thời trang Paris tại Pháp vào tháng 3/2023, cặp đôi chưa từng tham dự bất kỳ buổi trình diễn nào của nhà thiết kế này.

Brooklyn Beckham cũng từng gửi văn bản pháp lý yêu cầu cha mẹ làm việc thông qua luật sư riêng và ngừng liên hệ trực tiếp. Anh bày tỏ sự phẫn nộ trước những cáo buộc nhắm vào vợ và cho rằng Nicola bị công kích, bôi nhọ trên mạng xã hội.

Nicola Peltz (SN 1995) là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - người sở hữu khối tài sản ước tính 1,67 tỷ USD - và cựu người mẫu Claudia Heffner. Cô bắt đầu hẹn hò Brooklyn Beckham từ năm 2019, đính hôn năm 2020 và tổ chức đám cưới xa hoa trị giá khoảng 3 triệu bảng Anh (hơn 105 tỷ đồng) vào tháng 4/2022.

Bên cạnh đời sống cá nhân ồn ào, Nicola vẫn tập trung phát triển sự nghiệp. Cô từng ghi dấu ấn với bộ phim Transformers: Age of Extinction, Bates Motel và gần đây là bộ phim độc lập Lola, nơi cô đảm nhận vai trò nữ chính kiêm nhà sản xuất. Năm 2024, dự án này nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình.

Nicola Peltz theo đuổi công việc người mẫu kiêm diễn viên (Ảnh: News).

Ngoài điện ảnh, Nicola Peltz là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang lớn như Met Gala, Tuần lễ Thời trang Paris. Gu thời trang của Nicola là sự kết hợp giữa thanh lịch và táo bạo. “Thời trang là cách tôi thể hiện bản thân”, người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ.

Thời gian qua, cô tập trung vào công việc, vun đắp cuộc sống hôn nhân và hỗ trợ chồng trong các dự án kinh doanh tại Mỹ.

Gần đây, nữ diễn viên tiếp tục tham gia bộ phim kịch tính - giật gân Pretty Ugly. Được biết, tác phẩm thuộc thể loại kịch tính và giật gân. Trong đó, cô thủ vai Roxy Randolph - một nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, gây ra rạn nứt giữa một người mẹ và con gái.