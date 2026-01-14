Con dâu gỡ ảnh với bà Becks, ám chỉ bố mẹ chồng “nói không đúng sự thật”

Mâu thuẫn giữa Brooklyn Beckham (con trai cả của David và Victoria Beckham) với gia đình tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Theo một số nguồn tin, Brooklyn đã chặn bố mẹ và các em trên mạng xã hội, yêu cầu không gắn tên anh trong các bài đăng và chỉ liên lạc thông qua luật sư.

Nicola Peltz gỡ ảnh chụp chung và lời chúc mừng sinh nhật mẹ chồng, Victoria Beckham, trên trang cá nhân (Ảnh: IG).

Nicola Peltz, vợ của Brooklyn Beckham, cũng nhanh chóng chặn các thành viên trong gia đình Beckham, gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh chung với nhà chồng và liên tục đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và gia đình riêng tại Mỹ.

Một nguồn tin cho biết, Brooklyn lựa chọn cách hành xử này nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần cho bản thân và vợ, đồng thời tránh để những ồn ào đời tư tiếp tục bị khai thác trên truyền thông.

Trước diễn biến trên, dư luận chia thành hai luồng ý kiến: Một bên chỉ trích vợ chồng Brooklyn, trong khi nhiều người bày tỏ sự cảm thông với quyết định của nam đầu bếp trẻ.

Ngày 13/1, một số người bạn thân của vợ chồng Beckham tiết lộ với truyền thông rằng David và Victoria Beckham cảm thấy vô cùng đau lòng trước hành động của con trai cả.

Vợ chồng Beckham được cho là đang "đau đầu" với cuộc khủng hoảng lớn trong gia đình (Ảnh: Getty).

Theo các nguồn tin này, cặp đôi nổi tiếng đã nhiều lần tìm cách hàn gắn mối quan hệ nhưng không đạt kết quả. Victoria được cho là đặc biệt tổn thương khi hình ảnh gia đình gắn bó mà cô và chồng dày công xây dựng trong nhiều năm bị sụp đổ.

Tuy nhiên, chia sẻ với People, một nguồn tin thân cận với Nicola Peltz lại đưa ra thông tin trái ngược. Người này khẳng định David và Victoria Beckham chưa từng chủ động hàn gắn quan hệ với vợ chồng nữ diễn viên. Họ cũng phủ nhận việc nhà thiết kế Victoria Beckham gửi tâm thư cho con dâu, chủ động hàn gắn vào cuối năm ngoái.

“Thông tin cho rằng Brooklyn và Nicola được mời tham dự mọi sự kiện gia đình, hay David và Victoria đã chân thành tìm cách hàn gắn, là không đúng sự thật. Hai phụ huynh đã không chủ động liên lạc với Nicola trong gần một năm qua”, nguồn tin cho biết.

Hiện, đại diện của David và Victoria Beckham chưa phản hồi những thông tin này, trong khi phía Brooklyn và Nicola Peltz cũng giữ im lặng.

Brooklyn Beckham hiện chỉ tin tưởng và ủng hộ bà xã, Nicola Peltz (Ảnh: Backgrid).

Mâu thuẫn trong gia đình Beckham được cho là đã âm ỉ suốt nhiều năm. Tháng 5 năm ngoái, một nguồn tin nói với People rằng rạn nứt bắt đầu từ thời điểm Victoria Beckham được cho là đề nghị may váy cưới cho con dâu Nicola, nhưng cuối cùng kế hoạch này không thành.

“Nicola từng bị mô tả là cô dâu khó chiều vì không mặc thiết kế của Victoria Beckham trong đám cưới”, nguồn tin cho hay. Gần 4 năm sau lễ cưới, mối quan hệ giữa hai bên được cho là chưa có dấu hiệu được hàn gắn.

Brooklyn Beckham được cho là luôn cảm thấy vợ bị tổn thương khi liên tục trở thành tâm điểm của các tranh cãi. Việc anh công khai thể hiện tình cảm với Nicola, trong khi giữ im lặng trước những động thái từ cha mẹ, được xem là cách Brooklyn bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Brooklyn Beckham (SN 1999) là con trai cả của David và Victoria Beckham. Anh kết hôn với Nicola Peltz vào năm 2022 và hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, nhiếp ảnh và kinh doanh ẩm thực.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú người Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Theo Forbes, ông Nelson Peltz hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,67 tỷ USD.