Thực hư việc Victoria Beckham yêu cầu con trai ký thoả thuận trước đám cưới

Trong bức tâm thư dài 6 trang gây xôn xao dư luận, Brooklyn Beckham cáo buộc cha mẹ “nhiều lần gây áp lực và tìm cách mua chuộc” để anh ký chuyển nhượng quyền sử dụng tên tuổi trước ngày cưới.

“Họ khăng khăng yêu cầu tôi ký trước ngày cưới vì khi đó các điều khoản hợp đồng mới có hiệu lực. Việc tôi từ chối đã ảnh hưởng đến khoản thanh toán, và từ đó họ không còn đối xử với tôi như trước”, Brooklyn viết.

Brooklyn Beckham và vợ được cho là ký hợp đồng tiền hôn nhân (Ảnh: Glamour).

Theo Brooklyn, sau nhiều lần tổn thương, anh quyết định không còn mong muốn hàn gắn với gia đình để tự đứng trên đôi chân của mình.

Tuy nhiên, các chuyên gia truyền thông Mỹ cho rằng giá trị thương mại của Brooklyn Beckham phần lớn được hình thành từ nền tảng gia đình, những lần xuất hiện chung với cha mẹ và sự hậu thuẫn ngầm từ David và Victoria Beckham. Nếu mối quan hệ này bị cắt đứt, lợi thế thương mại đó nhiều khả năng cũng sẽ suy giảm.

Tờ Page Six cho biết quyền “kiểm soát” liên quan đến tên tuổi của Brooklyn Beckham từ phía Victoria được cho là sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

Trong khi đó, Daily Mail dẫn tài liệu cho thấy Victoria Beckham đã đăng ký nhãn hiệu tên con trai vào tháng 12/2016, với thời hạn bảo hộ đến tháng 12/2026. Sau thời điểm này, Brooklyn có thể gia hạn hoặc tự quản lý quyền sử dụng tên tuổi thông qua luật sư riêng.

Victoria Beckham đã đăng ký nhãn hiệu tên con trai Brooklyn Beckham vào tháng 12/2016 (Ảnh: DM).

Trước đó, vào tháng 4/2017, Victoria Beckham cũng đã đăng ký nhãn hiệu tên của cả 4 người con với các cơ quan sở hữu trí tuệ tại Anh và châu Âu. Việc này cho phép các con phát hành sản phẩm mang tên mình, đồng thời ngăn chặn bên thứ 3 trục lợi. David và Victoria trước đó đã đăng ký nhãn hiệu tên riêng của họ lần lượt vào các năm 2000 và 2002.

Theo nguồn tin thân cận với gia đình Beckham, việc Victoria mong muốn ký thỏa thuận với Brooklyn xuất phát từ lo ngại con trai có thể “trắng tay” nếu cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Nicola Peltz tan vỡ, do thỏa thuận tiền hôn nhân chặt chẽ với gia đình vợ tỷ phú.

Cụ thể, tờ Daily Mail cho biết thỏa thuận tiền hôn nhân mà Brooklyn ký vào năm 2022 quy định anh không được hưởng bất kỳ phần nào trong khối tài sản của gia đình Peltz nếu ly hôn. Brooklyn chỉ được chia “một nửa những gì hai vợ chồng cùng tạo ra với tư cách một thương hiệu chung”, thay vì tiếp cận tài sản gia đình vợ.

Cha của Nicola Peltz, doanh nhân Nelson Peltz, được cho là sở hữu khối tài sản khoảng 1,6 tỷ USD. Trong khi đó, tổng tài sản của David và Victoria Beckham ước tính hơn 1 tỷ USD, theo Celebrity Net Worth.

David và Victoria Beckham đã ký hợp đồng đăng ký nhãn hiệu tên riêng của thành viên trong gia đình (Ảnh: IG).

Nguồn tin cho biết gia đình Beckham lo ngại Brooklyn ngày càng gắn bó với gia đình Peltz và dần xa cách các mối quan hệ cũ. Trong kịch bản xấu nhất, nếu hôn nhân đổ vỡ, Brooklyn có thể rơi vào trạng thái bị cô lập và không có nền tảng tài chính vững chắc cho riêng mình. Tuy nhiên, những người thân cận với Brooklyn cho rằng lo ngại này là không cần thiết, bởi vợ chồng anh hiện rất gắn bó.

Theo Mirror, gia đình Beckham hiện chưa lên tiếng bình luận về bức tâm thư của con trai cả. Điều khiến Victoria Beckham đau lòng nhất không phải là những cáo buộc xoay quanh điệu nhảy gây tranh cãi trong đám cưới, mà là chi tiết Brooklyn nhắc đến mong muốn về “gia đình tương lai”.

Nguồn tin cho biết cụm từ này khiến Victoria cảm thấy bị gạt ra ngoài cuộc sống của con trai, cũng như khỏi vai trò trong gia đình mà Brooklyn và Nicola dự định xây dựng. Trước đó, nhà thiết kế người Anh từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được lên chức bà nội.

Những ồn ào xoay quanh gia đình Beckham hiện vẫn thu hút sự chú ý lớn của công chúng và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một bộ phận khán giả bày tỏ tiếc nuối cho hình ảnh gia đình từng được xem là kiểu mẫu, nhiều ý kiến khác cho rằng Brooklyn có quyền xây dựng cuộc sống riêng và tự khẳng định bản thân mà không phụ thuộc vào danh tiếng gia đình.