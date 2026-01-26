Những ngày qua, truyền thông quốc tế liên tục đưa tin về bức tâm thư dài 6 trang được cho là do Brooklyn Beckham viết, trong đó anh hé lộ những bất đồng sâu sắc với cha mẹ ruột.

Brooklyn cho biết anh từng bị ép ký các thỏa thuận thương mại trước đám cưới, bày tỏ sự khó chịu về một số hành động của mẹ trong hôn lễ và khẳng định không có ý định hàn gắn mối quan hệ gia đình.

Brooklyn Beckham và vợ, Nicola Peltz (Ảnh: Getty).

Những chia sẻ này nhanh chóng gây ra phản ứng trái chiều. Một bộ phận công chúng đứng về phía vợ chồng Beckham, trong khi nhiều ý kiến khác bày tỏ sự cảm thông với Brooklyn và cho rằng anh đang cố gắng thoát khỏi cái bóng quá lớn của gia đình nổi tiếng.

Giữa thời điểm nhạy cảm, Afton McKeith - nữ diễn viên và cũng là người yêu cũ của Brooklyn - bất ngờ lên tiếng. Cô cho rằng Brooklyn đã phải đối mặt với nhiều áp lực khi lớn lên với tư cách là “con cưng của gia đình Beckham” và rất khó để sống tách biệt khỏi danh tiếng toàn cầu của cha mẹ.

Afton bày tỏ sự ủng hộ Brooklyn, đồng thời nhận định bức tâm thư 6 trang là “một lời kêu cứu chân thành”. Cô chia sẻ: “Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong suốt nhiều năm qua. Đây không phải điều tự nhiên mà có. Brooklyn đã nói ra sự thật của mình. Cậu ấy đã trải qua một tuổi thơ không hề dễ dàng”.

Afton McKeith - bạn gái cũ của Brooklyn Beckham - lên tiếng ủng hộ nam đầu bếp (Ảnh: News).

Theo Afton, dù mọi câu chuyện đều có hai mặt, việc lớn lên dưới ánh đèn sân khấu và sự soi xét của truyền thông là thử thách lớn đối với Brooklyn. “Khi còn nhỏ, Brooklyn thường xuyên phải vật lộn với chứng lo âu và luôn có cảm giác thế giới đang chờ đợi cậu ấy thất bại”, cô nói.

Nữ diễn viên cho biết Brooklyn từng ghét việc bị chụp ảnh và luôn cảm thấy áp lực khi phải sống dưới cái bóng của cha mẹ nổi tiếng toàn cầu. Theo cô, David và Victoria Beckham lẽ ra nên bảo vệ con trai nhiều hơn trước những chỉ trích, đặc biệt trong giai đoạn Brooklyn bước vào tuổi thiếu niên.

Afton cũng kể rằng, Brooklyn thường cảm thấy cô đơn do cha mẹ bận rộn công việc và ít có mặt ở nhà. Phần lớn thời gian, anh ở bên người giữ trẻ và các em. Đồng thời, cô bác bỏ tin đồn cho rằng Nicola Peltz - vợ Brooklyn - là người đứng sau viết bức tâm thư gây chấn động. Afton khẳng định Brooklyn đủ thông minh và bản lĩnh để tự viết và nói lên suy nghĩ của mình.

DJ người Anh Fat Tony chia sẻ về khoảnh khắc khiêu vũ của Victoria tại đám cưới của con trai (Ảnh: DM).

Ngoài Afton, một số người nổi tiếng khác cũng lên tiếng bênh vực Brooklyn. Stavros Agapiou, bạn đời của DJ người Anh Fat Tony, cho biết anh có mặt tại sự kiện liên quan và xác nhận những gì Brooklyn chia sẻ là đúng sự thật.

“Tôi có mặt ở đó và chuyện đó thực sự đã xảy ra”, Agapiou viết trên mạng xã hội, trước khi xóa bình luận và đăng dòng trạng thái khác: “Tốt cho cậu ấy vì cuối cùng cũng dám lên tiếng”.

Trong khi đó, gia đình Beckham vẫn giữ im lặng. Trên trang cá nhân, các thành viên tiếp tục chia sẻ về công việc, không đề cập đến ồn ào đang gây tranh cãi.

DJ Fat Tony - người phụ trách âm nhạc trong đám cưới của Brooklyn và Nicola vào tháng 4/2022 - mới đây cũng chia sẻ quan điểm trong chương trình This Morning của đài ITV (Anh).

Brooklyn Bekcham và Nicola Peltz tại hôn lễ của cặp đôi vào năm 2022 (Ảnh: Vogue).

Ông phủ nhận việc Victoria Beckham có hành động hay trang phục phản cảm như một số lời đồn, đồng thời cho rằng nam ca sĩ Marc Anthony là người mời Victoria lên sân khấu khi mọi người đang chờ đợi khoảnh khắc khiêu vũ của cô dâu và chú rể.

Theo Fat Tony, tình huống này khiến Brooklyn rơi vào thế khó xử, còn Nicola được cho là đã bật khóc và rời khỏi phòng. “Tuy nhiên, tôi nghĩ điệu nhảy chỉ là một phần rất nhỏ trong một vấn đề lớn hơn”, ông nói.

“Tại sao Victoria lại không được thân mật với Brooklyn? Cô ấy thân mật với tất cả các con và luôn như vậy. Gia đình Beckham vốn rất gần gũi về thể chất. David vẫn hôn các con trai khi chúng về nhà. Ôm ấp là chuyện bình thường với họ”, một người bạn của gia đình Beckham lên tiếng về vụ việc.

Nicola Peltz được cho là không thích sự gần gũi của gia đình Bekcham (Ảnh: Shutterstock).

Theo bạn bè gia đình Beckham, vấn đề không nằm ở điệu nhảy - mà nằm ở việc Nicola “không thích sự thân mật trong gia đình Brooklyn”.

Một số người bạn khác của cựu thành viên nhóm Spice Girls cho rằng sự khó chịu có thể đến từ việc Marc Anthony gọi Victoria là "người phụ nữ đẹp nhất căn phòng" khi mời cô lên sân khấu - câu nói được cho là khiến cô dâu không vui. Nicola được cho là đã phải vào nhà khách của gia đình để được mẹ và anh chị em an ủi sau khoảnh khắc này.

Đến nay, đại diện của ca sĩ Marc Anthony, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những chia sẻ trên.