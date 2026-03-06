“Cô phù thuỷ nhỏ” Emma Watson đang yêu say đắm tỷ phú Mexico

Mới đây, Emma Watson, nữ diễn viên người Anh nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim Harry Potter, bị bắt gặp hôn bạn trai tại sân bay ở Mexico City trước khi cả hai cùng đi ăn tối và thưởng thức đồ uống tại một nhà hàng cao cấp.

Emma Watson bị bắt gặp hẹn hò với doanh nhân người Mexico Gonzalo Hevia Baillères (Ảnh: Page Six).

Theo nguồn tin chia sẻ với People, nữ diễn viên hiện “rất có tình cảm” với Baillères và đang ở trong giai đoạn hạnh phúc của mối quan hệ mới. Một số hình ảnh cho thấy cặp đôi đi cùng vệ sĩ khi di chuyển qua khu vực kiểm tra an ninh tại sân bay và thoải mái thể hiện tình cảm nơi công cộng. Nguồn tin cũng cho biết Baillères khá nghiêm túc với mối quan hệ này, thậm chí đã giới thiệu Watson với gia đình.

Trước đó, một nguồn tin khác cho biết Emma Watson và Gonzalo Hevia Baillères đã xuất hiện cùng nhau từ cuối năm 2025 khi bị bắt gặp tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Courchevel ở dãy Alps (Pháp). Sau đó, họ tiếp tục được nhìn thấy đi nghỉ tại Punta Mita, khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm trên bán đảo ven biển của Mexico.

Gonzalo Hevia Baillères xuất thân từ một trong những gia đình kinh doanh giàu có và có ảnh hưởng tại Mexico. Gia đình này được cho là thuộc nhóm giàu nhất quốc gia, với khối tài sản ước tính khoảng 14,2 tỷ bảng Anh (gần 499.000 tỷ đồng). Họ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như khai khoáng, bảo hiểm, tài chính và bán lẻ, đồng thời sở hữu chuỗi trung tâm thương mại cao cấp El Palacio de Hierro.

Trước khi gắn bó với Emma Watson, Gonzalo Hevia Baillères từng hẹn hò ca sĩ kiêm diễn viên Mexico Belinda trong giai đoạn 2020-2024.

Emma Watson từng có vài mối quan hệ tình cảm trước đây (Ảnh: Getty).

Về phía Emma Watson, nữ diễn viên từng được cho là hẹn hò Brandon Green, con trai doanh nhân thời trang Philip Green, vào năm 2022. Trước đó, cô cũng được cho là có mối quan hệ tình cảm với Kieran Brown.

Emma Watson từng nhiều lần chia sẻ quan điểm thẳng thắn về tình yêu, các mối quan hệ và hôn nhân trong nhiều cuộc phỏng vấn. Nữ diễn viên cho rằng tình yêu là điều quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định hạnh phúc của một người.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí British Vogue năm 2019, Emma Watson gây chú ý khi nói rằng cô cảm thấy thoải mái với cuộc sống độc thân và dùng khái niệm “self-partnered” (gắn bó với chính mình) để mô tả tình trạng hiện tại.

Theo cô, nhiều phụ nữ thường chịu áp lực phải kết hôn trước một độ tuổi nhất định, nhưng bản thân không muốn đặt hạnh phúc của mình phụ thuộc vào việc có người yêu hay không.

Emma Watson cho rằng một mối quan hệ lành mạnh phải dựa trên sự tôn trọng và sự phát triển của cả hai phía. Cô từng chia sẻ rằng tình yêu không nên khiến con người đánh mất bản thân hay từ bỏ những mục tiêu cá nhân.

“Bạn không nên cảm thấy mình phải nhỏ lại để phù hợp với ai đó”, nữ diễn viên nói trong một cuộc phỏng vấn.

Emma Watson từng nhấn mạnh rằng sự độc lập là yếu tố quan trọng trong tình yêu (Ảnh: Getty).

Ngôi sao của loạt phim Harry Potter cũng nhấn mạnh rằng sự độc lập là yếu tố quan trọng trong tình yêu. Theo cô, mỗi người cần có cuộc sống riêng, sở thích riêng và sự nghiệp riêng trước khi bước vào một mối quan hệ lâu dài.

Bên cạnh đó, Emma Watson nhiều lần nhắc đến việc cô trân trọng những mối quan hệ chân thành và sự kết nối về trí tuệ. Nữ diễn viên cho rằng tình yêu bền vững không chỉ dựa trên cảm xúc mà còn cần sự đồng điệu trong suy nghĩ, giá trị sống và cách nhìn nhận về thế giới.

Trong lần trò chuyện trên podcast On Purpose của Jay Shetty, Watson chia sẻ cô thích những người không quá quen thuộc với các bộ phim của mình, bởi điều đó giúp các mối quan hệ bớt áp lực từ sự nổi tiếng.

Với những quan điểm này, Emma Watson được nhiều người xem là đại diện cho hình ảnh phụ nữ hiện đại: Độc lập, tự chủ và không để các chuẩn mực xã hội truyền thống quyết định cách cô xây dựng đời sống tình cảm của mình.

Emma Watson là một trong những nữ diễn viên người Anh nổi tiếng của điện ảnh thế giới, được biết đến rộng rãi nhờ vai diễn Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter.

Emma Watson nổi tiếng từ loạt phim "Harry Potter" (Ảnh: Getty).

Thành công vang dội của loạt phim kéo dài hơn một thập niên đã giúp Emma Watson trở thành một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất thế giới. Với hình ảnh cô phù thủy thông minh, bản lĩnh, nhân vật Hermione Granger không chỉ tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả mà còn góp phần đưa tên tuổi Emma Watson trở thành biểu tượng của thế hệ diễn viên trẻ tại Hollywood.

Sau loạt phim Harry Potter, Emma Watson tiếp tục phát triển sự nghiệp bằng việc tham gia nhiều dự án điện ảnh đa dạng.

Cô gây ấn tượng với vai diễn trong The Perks of Being a Wallflower (2012) và xuất hiện trong bộ phim The Bling Ring (2013) của đạo diễn Sofia Coppola. Năm 2017, Emma Watson tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hạng A khi đảm nhận vai Belle trong bộ phim Beauty and the Beast của Walt Disney. Bộ phim đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD toàn cầu, trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của cô.

Bên cạnh diễn xuất, Emma Watson còn có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang và hoạt động xã hội. Cô từng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn như Burberry và Lancome.

Năm 2014, nữ diễn viên được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của Tổ chức UN Women và trở thành gương mặt tiêu biểu của chiến dịch HeForShe nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trên toàn cầu.

Nhờ tài năng, học vấn và các hoạt động xã hội tích cực, Emma Watson không chỉ là ngôi sao điện ảnh thành công mà còn được xem là biểu tượng của thế hệ phụ nữ trẻ hiện đại.