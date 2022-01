Emma Watson nói gì khi bị nhầm ảnh thuở nhỏ với Emma Roberts?

Dân trí Sau sự cố bị dùng nhầm ảnh thuở nhỏ trong chương trình hội ngộ với dàn sao "Harry Potter", Emma Watson đã chính thức lên tiếng về sự việc.

Sau sự cố bị dùng nhầm ảnh thuở nhỏ trong chương trình hội ngộ với dàn sao "Harry Potter", Emma Watson đã chính thức lên tiếng về sự việc (Ảnh: New York Post).

Emma Watson (31 tuổi) đã có phát ngôn sau sự cố bị dùng nhầm ảnh thuở nhỏ khi cô xuất hiện trong chương trình hội ngộ với dàn sao "Harry Potter". Hình ảnh mà chương trình sử dụng là ảnh thuở nhỏ của nữ diễn viên Emma Roberts (30 tuổi). Chi tiết này đã nhanh chóng bị khán giả phát hiện ra.

Vài ngày sau sự việc, Emma Watson đã chính thức có phát ngôn thể hiện cách nhìn hài hước của cô về sự việc. Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Emma Watson đăng tải bức ảnh bị dùng nhầm và bình luận rằng: "Tôi không được dễ thương như thế này đâu".

Emma Watson còn "tag" tài khoản của Emma Roberts và dùng từ khóa #emmasistersforever để thể hiện sự thiện cảm với nữ diễn viên cùng tên.

Bức ảnh bị dùng nhầm trong chương trình hội ngộ (Ảnh: New York Post).

Ngay sau khi lỗi sai bị phát hiện, nhà sản xuất chương trình đã lên tiếng thừa nhận sơ suất và khẳng định đã sửa chữa lại chi tiết bị sai. Chương trình hội ngộ đặc biệt này hiện được chiếu trên một nền tảng trực tuyến.

Trong cuộc hội ngộ dàn sao "Harry Potter", Emma Watson đã được gặp lại các bạn diễn để cùng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình đóng phim. Tại sự kiện, cô đã chia sẻ nhiều điều giấu kín bấy lâu nay.

Emma Watson tiết lộ cô từng... "cảm nắng" bạn diễn Tom Felton (Ảnh: New York Post).

Emma Watson tiết lộ cô từng... "cảm nắng" bạn diễn Tom Felton: Khi dàn diễn viên lớn dần, từ những đứa trẻ trở thành những thiếu niên tuổi "teen" ngay trong quá trình tham gia diễn xuất trong seri phim "Harry Potter", một số chuyện tình cảm của những cô cậu mới lớn đã xảy ra trong đoàn phim.

Trong cuộc tái ngộ, Emma Watson (vai Hermione Granger) thừa nhận rằng cô đã từng "cảm nắng" bạn diễn Tom Felton (vai Draco Malfoy): "Trong một buổi sinh hoạt tập thể có sự hướng dẫn của một giáo viên, chúng tôi được yêu cầu vẽ ra hình dung của mình về Chúa. Tom vẽ một cô gái đội mũ lưỡi trai xoay ngược và đang trượt skateboard, tôi cảm thấy thích cậu ấy từ lúc đó".

Kể từ lúc ấy, mỗi khi xem lịch diễn, Emma Watson đều để ý xem cô và Tom Felton có chung lịch diễn trong ngày quay nào không. Dù có những xúc cảm đặc biệt ở tuổi mới lớn, nhưng sau này, hai người không đẩy mối quan hệ bạn bè đi xa hơn.

Cảnh hôn của Ron và Hermione gây bối rối (Ảnh: New York Post).

Cảnh hôn của Ron và Hermione gây bối rối: Trong phim, Ron và Hermione dành tình cảm cho nhau, nhưng ngoài đời thực, hai diễn viên Emma Watson và Rupert Grint coi nhau là anh em, bạn bè, vì vậy, cả hai đều cảm thấy rất sợ cảnh hôn xuất hiện trong tập phim cuối cùng.

Cả hai diễn viên cho biết họ đã phải thực hiện cảnh này một cách khó khăn bởi cả hai đều không thể giữ được bình tĩnh và luôn muốn bật cười mỗi khi bước vào cảnh này. Sau nhiều lần thực hiện cảnh phim không thành, Emma Watson đã phải tìm ra chiến thuật:

"Tôi biết rằng mình sẽ phải là người chủ động để giúp cảnh phim này được thực hiện hoàn tất, bởi Rupert sẽ không làm được điều đó, nên tôi đã phải là người chủ động hơn".

Trong ký ức của Emma Watson, cảnh hôn này chính là thử thách khó khăn nhất đối với cô, bởi Rupert giống như người anh trai của cô. Còn đối với Rupert, anh thậm chí không dám nhớ về cảnh hôn này: "Tôi tìm cách xóa nhòa ký ức về cảnh phim này và không muốn nghĩ đến nó. Tôi chỉ nhớ được rằng gương mặt của Emma sát lại gần hơn, gần hơn và rồi tôi không nhớ gì nữa".

Emma Watson suýt nữa đã rời bỏ loạt phim (Ảnh: New York Post).

Emma Watson suýt nữa đã rời bỏ loạt phim: Trước khi tham gia ghi hình cho tập phim "Harry Potter and the Order of the Phoenix" (Harry Potter và Hội Phượng Hoàng - 2007), Emma Watson đã cân nhắc về việc sẽ rời bỏ loạt phim.

Nữ diễn viên 31 tuổi nhớ lại rằng có những giai đoạn, cô cảm thấy rất cô đơn đến mức khó lý giải: "Tôi nghĩ rằng khi đó mình đã bị sợ hãi. Tôi không biết các bạn diễn của mình có từng cảm thấy như vậy không, nhưng có những lúc tôi cảm thấy mình như đã đi tới điểm giới hạn của bản thân".

Nam diễn viên Rupert Grint (vai Ron Weasley) đồng cảm với tâm sự của Watson, rằng anh cũng từng có những thời điểm khó khăn như vậy: "Tôi cũng có những cảm nhận tương tự như Emma".

Emma Watson tâm sự rằng chính tình cảm của fan đã giúp cô có thêm sức mạnh để tiếp tục tham gia seri phim đình đám: "Không ai phải lên tiếng thuyết phục tôi nhìn nhận vấn đề một cách sáng rõ hơn. Tôi chỉ cần nghĩ tới tình cảm của các fan là đủ cảm thấy được tiếp thêm nghị lực để bước tiếp, các bạn diễn khi ấy cũng rất quan tâm và luôn hỗ trợ lẫn nhau".

Bích Ngọc

Theo Insider/New York Post