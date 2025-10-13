Cô gái cao 1,84m giành ngôi Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025

Tối 12/10, đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Lại Mai Hoa. Ba danh hiệu á quân lần lượt được trao cho Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Giang Phùng. Kết quả được đông đảo khán giả đồng tình.

Với ngôi vị cao nhất, Mai Hoa nhận phần thưởng 300 triệu đồng, cơ hội sải bước tại các sàn diễn ở Anh, Pháp, Italy và xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang.

Quán quân Mai Hoa và nhà sản xuất Trang Lê (Ảnh: Ban tổ chức).

Mai Hoa sinh năm 2005, hiện là sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô cao 1,84m, số đo ba vòng 83-65-96cm, sở hữu gương mặt sáng và phong thái chuyên nghiệp.

Trước khi đến với cuộc thi, cô là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn lớn, từng trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam và hợp tác cùng các nhà thiết kế như Đỗ Mạnh Cường, Adrian Anh Tuấn, Hà Duy…

Trong suốt hành trình Vietnam’s Next Top Model 2025, Mai Hoa được đánh giá là thí sinh giữ phong độ ổn định, thể hiện sự tiến bộ qua từng thử thách. Càng về chặng cuối, cô càng thể hiện sự bứt phá rõ rệt, khẳng định bản lĩnh của một người mẫu chuyên nghiệp.

Lại Mai Hoa trong phần thi trình diễn thời trang (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh ngôi vị quán quân, Giang Phùng cũng gây chú ý khi giành giải Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Với giải thưởng này, cô có cơ hội tham gia chuyến trải nghiệm tại kinh đô thời trang Paris cùng Quán quân Mai Hoa.

Đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2025 gồm hai phần thi chính: Catwalk (trình diễn thời trang) và photoshoot (chụp ảnh trực tiếp trên sân khấu).

Các thí sinh trong top 4 Vietnam’s Next Top Model (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong phần trình diễn, top 4 cùng khoác lên mình những bộ cánh của nhà thiết kế Lê Minh Ngọc. Các thí sinh thể hiện bước đi mạnh mẽ, dứt khoát trên nền nhạc tiết tấu nhanh, toát lên thần thái gai góc. Tuy nhiên, một số giám khảo nhận xét biểu cảm của các người mẫu vẫn còn thiếu kết nối cảm xúc với khán giả.

Ở phần thi photoshoot, các thí sinh chỉ có vài phút để tạo dáng, thể hiện khí chất và năng lượng của một ngôi sao. Từng ánh mắt, từng tư thế tạo dáng đều được chăm chút kỹ lưỡng, cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh của họ sau nhiều tháng rèn luyện.