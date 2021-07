Chuyện "một đêm thành sao" của nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Cannes 2021

Dân trí Renate Reinsve chính là một trong những cái tên gây tranh cãi và bất ngờ nhất tại LHP Cannes 2021 khi cô giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc với vai diễn trong "The Worst Person in the World".

Một kỳ LHP Cannes đã khép lại vào ngày 17/7 (giờ địa phương) tại Pháp. Sau một năm bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, LHP Cannes 2021 trở lại nhưng diễn ra khá chóng vánh.

Song, kết quả của LHP lại khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là giải Cành cọ vàng cho bộ phim Titane của nữ đạo diễn người Pháp - Julia Ducournau và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc dành cho Renate Reinsve.

Nữ diễn viên 31 tuổi - Renate Reinsve vụt sáng thành sao sau khi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Cannes 2021.

Renate Reinsve là một diễn viên người Na Uy. Khi lên sân khấu nhận giải thưởng, cô đã bật khóc vì xúc động và gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Với cô, giải thưởng này đánh dấu bước ngoặt cho hành trình sự nghiệp diễn xuất của cô.

"Cảm giác ấy khiến tôi thực sự choáng ngợp. Một ngày nọ, tôi thức dậy và đã nôn mửa. Hôm sau, tôi đã khóc", nữ diễn viên xinh đẹp kể lại thời khắc cô biết mình là người chiến thắng.

Bộ phim mang lại giải thưởng danh tiếng cho sự nghiệp của Renate Reinsve là The Worst Person in the World (tên tiếng Na Uy: Verdens verste menneske). Tác phẩm thuộc thể loại chính kịch lãng mạn do Joachim Trier làm đạo diễn.

Renate Reinsve bật khóc vì xúc động khi gửi lời cảm ơn gia đình, người thân và đồng nghiệp đã ủng hộ sự nghiệp của cô suốt thời gian qua.

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của Julie, một phụ nữ Oslo quyến rũ, thông minh và dũng cảm trên con đường khám phá cuộc sống và các mối quan hệ.

Đây cũng là vai chính điện ảnh nặng ký đầu tiên của Renate Reinsve. Sau vai diễn trong The Worst Person in the World, nữ diễn viên sinh năm 1987 được đánh giá là "một ngôi sao được sinh ra từ chính bộ phim".

Renate Reinsve, năm nay 31 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Na Uy. Vào năm 2014, cô nhận giải thưởng điện ảnh đầu tiên tại quê nhà. Cô tham gia khá nhiều bộ phim như Oslo, August 31st (2011), The Orheim Company (2012) và Welcome to Norway (2016). Tuy nhiên, phải tới vai diễn Julie trong The Worst Person in the World, nữ diễn viên xinh đẹp mới khiến báo giới quốc tế quan tâm.

Renate Reinsve trong bộ phim "The Worst Person in the World".

Chia sẻ với truyền thông sau khi chiến thắng tại LHP Cannes lần thứ 74, ngôi sao tóc vàng kể rằng, cô từng nghĩ tới việc chuyển ngành nghề khác trước khi tỏa sáng tại LHP quốc tế Cannes. Cha mẹ của cô từng khuyên cô nên tìm hướng đi mới, từ bỏ công việc trong làng giải trí cách đây 10 năm nhưng cô không nghe lời.

Ngay trong lần đầu gặp mặt, đạo diễn Joachim Trier đã tin rằng phải thực hiện một bộ phim cùng Renate Reinsve bởi "chưa có một tác phẩm điện ảnh nào của Na Uy xuất sắc".

"Đây là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã thể hiện nhiều dạng vai trên sân khấu và một số vai nhỏ trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh của Na Uy", nữ diễn viên tóc vàng kể lại.

Renate Reinsve tin rằng, sự nghiệp của mình đã bước sang một trang mới sau bộ phim "The Worst Person in the World".

Renate Reinsve sở hữu nhan sắc ngọt ngào và hấp dẫn.

Tuy nhiên, đạo diễn Trier không nghi ngờ năng lực của Renate Reinsve và bản thân cô cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được một Trier và được ông tin tưởng vô điều kiện.

Lúc đầu, Renate Reinsve lo lắng cho thành công của bộ phim bởi The Worst Person in the World là tác phẩm nói về phụ nữ nhưng lại được chắp bút bởi hai người đàn ông.

"Tôi rất ngạc nhiên khi đọc kịch bản và thực sự tìm thấy sự liên hệ giữa mình và bộ phim. Nhân vật rất gần với tôi và tôi đã luôn suy nghĩ theo cách của Julie, cách nghĩ của những cô gái tuổi 20 mới bước vào đời.

Sở hữu ngoại hình mong manh, nữ tính nhưng Renate Reinsve lại là một phụ nữ cá tính mạnh và thích thử thách.

Khi bạn không còn bị trói buộc trong những suy nghĩ của người khác, bạn sẽ trở thành chính mình và mạnh mẽ. Đó cũng chính là những gì mà phong trào đấu tranh vì phụ nữ #MeToo làm được", ngôi sao tóc vàng kể về nhân vật của mình.

Renate Reinsve sở hữu ngoại hình sáng, ăn ảnh, nụ cười rạng ngời và dáng vóc đẹp như một người mẫu. Trái với ngoại hình mong manh, nữ tính, nữ diễn viên 31 tuổi lại là một phụ nữ thích cảm giác mạnh và không ngại thử thách.

Mi Vân

Theo Wionews