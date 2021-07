LHP Cannes 2021 trước giờ G: Không khí ảm đạm do dịch bệnh

Dân trí Bị lùi lịch gần 2 tháng so với kế hoạch thường niên, LHP quốc tế Cannes 2021 - một trong những sự kiện điện ảnh uy tín và đáng chờ đợi nhất trong năm sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 6/7.

Những chiếc váy đẹp nhất trên thảm đỏ LHP Cannes

Do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, LHP Cannes năm nay đã không diễn ra trong tháng 5 như thường niên mà bắt đầu từ ngày 6/7 và kéo dài tới 17/7. Năm ngoái, do dịch bệnh, giải thưởng điện ảnh uy tín và được mong chờ này cũng không thể diễn ra.

Không khí ảm đạm của LHP được chờ đợi nhất trong năm

Một ngày trước giờ khai mạc, LHP Cannes 2021 không có những dấu hiệu của lễ hội như mọi năm. Các áp phích trang trí ở khách sạn hoặc cầu tàu của các bộ phim góp mặt tại LHP năm nay chưa được trưng bày. Hình ảnh duy nhất báo hiệu một kỳ LHP Cannes sắp diễn ra chính là hình của Chủ tịch Ban giám khảo - Spike Lee trên áp phích chính thức.

Poster chính thức của LHP quốc tế Cannes 2021 diễn ra từ ngày 6/7 đến 17/7.

LHP không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thời trang thu hút sự quan tâm của truyền thông và du khách khắp thế giới. Do dịch Covid-19, lượng người tới thành phố biển này chưa đông dù Pháp đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế liên quan tới dịch bệnh.

Song, sự xuất hiện của biến thể Delta ở khu vực lân cận khiến lượng người tới Cannes lúc này chưa đông. LHP năm nay cũng khác so với mọi năm bởi những yêu cầu chống dịch Covid-19 khá nghiêm ngặt đối với du khách. Ví dụ, ngoài những khán giả có chứng nhận tiêm vắc xin, thì những khán giả khác phải có giấy chứng minh xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng mới được vào rạp.

Không khí ảm đạm bên ngoài các rạp chiếu và khu vực diễn ra LHP quốc tế Cannes 2021.

Trước giờ khai mạc, giám đốc điều hành thị trường Jérome Paillard cho biết: "Chúng tôi có khoảng 1.000 buổi chiếu online, 80% trong số đó sẽ là buổi chiếu ra mắt thị trường với 200 đơn vị triển lãm và bán hàng. Sự kiện quy tụ hơn 700 bộ phim và nhiều trong số đó có 2 buổi chiếu".

Năm nay, có tổng cộng 24 tác phẩm được tuyển chọn để tranh giải Cành cọ Vàng, nhiều hơn 3 tác phẩm so với năm 2019. Giải thưởng Un Certain Regard (Góc nhìn độc đáo) vẫn khoanh tròn ở 20 tác phẩm như mọi năm.

Giám đốc nghệ thuật của LHP Locarno Giona A. Nazzaro (Thụy Sỹ) chia sẻ dấu hiệu tích cực cho ngành công nghiệp điện ảnh khi LHP Cannes có thể trở lại sau một năm tạm nghỉ: "Đối với chúng tôi, việc LHP Cannes diễn ra là một tin tuyệt vời vì một năm nữa không có Cannes sẽ là một vấn đề lớn đối với toàn bộ ngành công nghiệp. Cannes thực sự mang lại sức sống cho cả ngành công nghiệp điện ảnh".

Hình ảnh quen thuộc tại các kỳ LHP Cannes trước đây.

Hé lộ thành phần ban giám khảo của LHP Cannes

Chủ tịch Hội đồng giám khảo LHP Cannes năm nay là đạo diễn da màu người Mỹ Spike Lee. Nam diễn viên Hàn Quốc - Song Kang Ho cũng góp mặt trong hội đồng Ban giám khảo. Tuy nhiên, nữ giới chiếm đa số trong thành phần ban giám khảo mùa LHP Cannes lần thứ 74.

Nhà làm phim Pháp gốc Sénégal Mati Diop, nữ danh ca gốc Canada, Mylène Farmer, nữ đạo diễn Mỹ Maggie Gyllenhaal, nhà sản xuất kiêm viết kịch bản người Úc Jessica Hauser, nữ diễn viên người Pháp Mélanie Laurent là 5 gương mặt tiêu biểu cho nữ giới trong thành phần ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Cannes 2021.

Một tấm poster hiếm hoi quảng bá cho sự kiện LHP Cannes năm 2021.

Trong đêm khai mạc, ngôi sao điện ảnh người Mỹ - Jodie Foster sẽ được trao giải Thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement) nhằm vinh danh toàn bộ sự nghiệp điện ảnh của bà. Jodie Foster từng nổi bật tại LHP Cannes từ lúc bà mới 13 tuổi khi tham gia bộ phim Taxi Driver và đoạt giải Cành cọ Vàng năm 1976. Cannes gọi Jodie Foster là "một nhân cách độc đáo và một quá trình hoạt động nghệ thuật sáng chói".

Những bộ phim đáng chờ đợi tại LHP Cannes 2021

Một số bộ phim lớn đến từ Hollywood sẽ có buổi công chiếu đầu tiên trên toàn cầu tại Cannes, bao gồm The French Dispatch của đạo diễn Wes Anderson, Stillwater của đạo diễn Tom McCarthy với ngôi sao Matt Damon, Flag Day của Sean Baker.

"Ông vua" phim tài liệu Oliver Stone cũng ra mắt tác phẩm tài liệu mới mang tựa JFK: Through the Looking Glass, trong khi đạo diễn Todd Haynes trình làng phim tài liệu The Velvet Underground.

Ngôi sao điện ảnh người Mỹ - Jodie Foster sẽ được trao tặng giải Thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement) trong ngày khai mạc LHP Cannes 2021.

Bộ phim Annette - phim nói tiếng Anh đầu tiên của nhà làm phim nước chủ nhà - Leos Carax được chọn là phim chiếu khai mạc LHP Cannes lần thứ 74. Còn bộ phim OSS 117: From Africa With Love, một tác phẩm khác của điện ảnh Pháp, được chọn là phim chiếu kết thúc LHP Cannes năm 2021.

Ngoài hạng mục Competition (tranh giải chính), các hạng mục Un Certain Regard (Góc nhìn độc đáo), Out of Competition (nhóm chiếu nhưng không tranh giải)… cũng chứa nhiều tác phẩm đáng chờ đợi.

Điện ảnh Nga có tới 6 bộ phim tham dự LHP Cannes năm nay, và trong đó có 2 phim được chọn tranh giải chính thức là Petrov's Flu của Kirill Serebrennikov và Compartment No. 6 của Juho Kuosmanen.

Điện ảnh châu Á cũng có nhiều kỳ vọng tại LHP Cannes 2021 với Memoria của đạo diễn Thái Lan - Apichatpong Weerasethakul (người từng đoạt giải Cành cọ vàng tại Cannes 2010), A Hero của đạo diễn bậc thầy người Iran - Asghar Farhadi, Drive my car của đạo diễn tài năng người Nhật - Ryusuke Hamaguchi.

Chủ tịch Hội đồng giám khảo LHP Cannes năm nay là đạo diễn da màu người Mỹ Spike Lee.

Mi Vân

Theo Indiewire/DW/Vulture