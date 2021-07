Khai mạc LHP Cannes 2021: Những điểm nhấn và những điều chưa bao giờ có

Dân trí Liên hoan phim Cannes lần thứ 74 đã chính thức khai màn tại trung tâm sự kiện Palais des Festivals, Pháp vào ngày 6/7 (giờ Pháp) và kéo dài tới ngày 17/7.

Lễ khai mạc bớt hào nhoáng với những quy định về chống dịch

Đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộ toàn cầu, Liên hoan phim Cannes lần thứ 74 đã chính thức khai màn, đánh dấu sự trở lại của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới sau hơn một năm "ảm đạm" vì đại dịch Covid-19.

Dịch bệnh đã khiến LHP năm nay diễn ra chậm hơn quy định với một loạt nguyên tắc nghiêm ngặt đối với người tham dự sự kiện. Trong bối cảnh các biện pháp giãn cách xã hội vẫn còn diễn ra, các bữa tiệc sau thảm đỏ bị hạn chế nên LHP Cannes năm nay giảm bớt độ hào nhoáng.

Ban tổ chức đã thiết lập điểm tiêm vắc xin và trung tâm xét nghiệm gần địa điểm diễn ra sự kiện. Khán giả tới tham dự LHP được yêu cầu phải có chứng nhận đã tiêm vắc xin và những ai không có sẽ buộc phải trình xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng mới được vào rạp.

Báo cáo trên Reuters cho biết lượng người đến LHP Cannes năm nay khoảng 28.000 người, giảm mạnh so với 35.000-40.000 người như mọi năm, tuy nhiên vẫn là con số lớn. Trước tình hình tập trung đông đúc, chính quyền địa phương vẫn lo lắng về mối đe dọa tiềm tàng của biến chủng Delta.

Nữ diễn viên Jodie Foster giành giải Thành tựu trọn đời

Trong đêm khai mạc sự kiện điện ảnh uy tín, ngôi sao người Mỹ Jodie Foster xúc động khi được trao giải Thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement) nhằm vinh danh toàn bộ sự nghiệp điện ảnh của bà.

Nữ diễn viên Jodie Foster giành giải Thành tựu trọn đời tại LHP quốc tế Cannes 2021.

Trên sân khấu, bà chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đứng sau LHP Cannes, cùng những khán giả yêu quý của tôi. Đó thực sự là một điều tuyệt vời vinh dự được chọn để đánh dấu khoảnh khắc ý nghĩa này. Đã 45 năm kể từ khi bộ phim Taxi Driver của tôi đoạt giải Cành Cọ Vàng và tôi rất biết ơn vì nơi này cũng là nơi đã đánh dấu sự khởi đầu trong sự nghiệp của tôi".

LHP quốc tế Cannes 2021 được kỳ vọng là sự tái sinh của điện ảnh

Sự trở lại của Liên hoan phim Cannes năm nay, theo Giám đốc nghệ thuật của liên hoan phim này-ông Thierry Frémaux, sẽ giúp bù đắp nỗi mong chờ bấy lâu nay của người hâm mộ điện ảnh. Ông nói: "Năm 2020 quả là năm thảm họa nhất đối với lịch sử ngành điện ảnh. Chưa bao giờ quá nhiều rạp phim trên toàn thế giới lại phải đóng cửa trong quãng thời gian dài như thế".

Nữ diễn viên người Pháp - Marion Cotillard trong lễ khai mạc LHP quốc tế Cannes 2021.

Bộ phim Annette của đạo diễn người Pháp Leos Carax đã mở màn Liên hoan phim Cannes lần thứ 74. Pierre Lescure - Chủ tịch Liên hoan phim Cannes 2021 trước đó khẳng định: "Annette là món quà dành tặng những người yêu điện ảnh, âm nhạc và văn hóa sau hơn một năm chờ đợi".

Trong phim, Marion Cotillard và Adam Driver đóng vai cặp vợ chồng trẻ buồn bã sau sự ra đời của con gái họ là Annette - một đứa trẻ bí ẩn với số phận đặc biệt.

Chủ tịch Hội đồng giám khảo Liên hoan phim Cannes năm nay là đạo diễn Spike Lee. Đạo diễn Mỹ 64 tuổi này chính là người đã đem lại một cái nhìn "khác người" cho điện ảnh Mỹ và mở đường cho nhiều nghệ sĩ Mỹ gốc Phi suốt 30 năm qua.

Ông cũng từng đoạt Giải thưởng lớn của Liên hoan Cannes với BlacKkKlansman, một câu chuyện có thực ngoài đời về một thanh niên da đen thâm nhập hàng ngũ Ku Klux Klan...

Đạo diễn Spike Lee, 64 tuổi, người Mỹ, là chủ tịch hội đồng giám khảo của LHP quốc tế Cannes 2021.

Tại lễ khai mạc LHP Cannes 2021, đạo diễn Spike Lee chia sẻ: "Khi bạn nhìn thấy Eric Garner, George Floyd bị sát hại bạn sẽ nghĩ và hy vọng rằng 30 năm sau những người da đen sẽ không bị "săn lùng" như thế".

George Floyd qua đời trong một vụ bắt giữ vào tháng 5/2020 còn Eric Garner bị một sĩ quan cảnh sát da trắng giết chết trong vụ bắt giữ năm 2014. Sau cái chết của George Floyd, phong trào đấu tranh đòi bình đẳng và bảo vệ người da màu lan rộng trên thế giới.

Nhiều ban nhạc được mời đến Cannes biểu diễn vào dịp này như nhóm NTM của Pháp hay ban nhạc rock huyền thoại Velvet Undergroud. Ban tổ chức muốn rằng liên hoan năm nay phải là tiếng nói của nhiều thể loại nghệ thuật sáng tác. Ngoài ra, các chương trình chiếu phim trên bãi biển cũng phong phú hơn so với những năm trước.

Trong số 24 bộ phim tranh Cành Cọ Vàng có đến 7 bộ phim của Pháp, đây là con số lớn đặc biệt chưa từng có trong lịch sử LHP uy tín này. Ngoài ra, danh sách tranh giải chỉ có 3 bộ phim của Mỹ và 3 bộ phim đến từ châu Á gồm một bộ phim của Nhật Bản, một của Thái Lan và một của Iran.

LHP Cannes 2021 vẫn được cho rằng ưu ái nam giới

Dù trong thành phần giám khảo của LHP Cannes 2021 phần lớn là nữ giới nhưng số lượng phụ nữ tranh giải tại các hạng mục lại tỏ ra khá khiêm tốn. Trong số 24 đạo diễn được đề cử tranh Cành Cọ Vàng, chỉ có 4 người là phụ nữ.

Trong số đó, có ba đạo diễn nữ là người Pháp, gồm Mia Hansen-Love (Đảo Bergman), Catherine Corsini (The Split) và Julia Ducournau (Titane). Chỉ có Ildikó Enyedi là người Hungary, tranh giải với bộ phim The Story of My Wife.

Dàn giám khảo với số đông là nữ của LHP quốc tế Cannes 2021 gồm Maggie Gyllenhaal, Jessica Hausner, Mati Diop, Spike Lee, Mélanie Laurent và Mylène Farmer.

Sophie Monks Kaufman, đồng chủ tịch của tổ chức phê bình Times Up UK, chia sẻ: "Không có gì ngạc nhiên khi LHP Cannes chỉ tôn vinh thành tích của nam giới. Những người đứng sau giải thưởng có số thành viên nam áp đảo".

Trong lịch sử giải thưởng, chỉ có duy nhất đạo diễn nữ Jane Campion thắng giải Cành Cọ Vàng cho phim The Piano vào năm 1993.

Ở hạng mục Un Certain Regard (Góc nhìn độc đáo), trong số 3 bộ phim Nga được mời tham dự ở hạng mục này, có tác phẩm do một nữ đạo diễn thực hiện.

Dàn giám khảo của LHP Cannes 2021 ra mắt

Mi Vân

Theo Reuters/Variety