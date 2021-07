Bộ phim gây tranh cãi giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2021

Dân trí Bộ phim Titane của đạo diễn người Pháp - Julia Ducournau đã giành giải Cành Cọ Vàng trong đêm bế mạc LHP Cannes 2021. Julia đã làm nên lịch sử khi là người phụ nữ thứ hai giành giải thưởng này.

Lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes 2021 đã diễn ra tối 17/7 (theo giờ Pháp) tại Nhà hát lớn Lumiere, thành phố Cannes. Ban giám khảo của LHP năm nay gồm nhà làm phim người Mỹ - Spike Lee với tư cách chủ tịch ban giám khảo cùng ca sĩ Mylène Farmer, diễn viên/đạo diễn Maggie Gyllenhaal, biên kịch/đạo diễn Jessica Hausner, diễn viên/đạo diễn Mélanie Laurent, đạo diễn Kleber Mendonça Filho, diễn viên Tahar Rahim, diễn viên Song Kang Ho đã chọn ra bộ phim xuất sắc nhất.

Bộ phim ngập cảnh nóng và có nội dung gây tranh cãi - Titane đã giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2021.

Trong số 24 bộ phim tranh Cành Cọ Vàng có đến 7 bộ phim của Pháp, đây là con số lớn đặc biệt chưa từng có trong lịch sử LHP uy tín này. Ngoài ra, danh sách tranh giải chỉ có 3 bộ phim của Mỹ và 3 bộ phim đến từ châu Á gồm một bộ phim của Nhật Bản, một của Thái Lan và một của Iran.

Kết quả năm nay được đánh giá khá ấn tượng và bất ngờ khi nữ đạo diễn Julia Ducournau giành giải Cành Cọ Vàng cho bộ phim nhiều cảnh "nóng" - Titane. Cô là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử lễ trao giải này giành giải Cành Cọ Vàng từ sau khi Jane Campion chiến thắng vào năm 1993 với bộ phim The Piano.

Nữ đạo diễn người Pháp - Julia Ducournau làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ thứ hai giành giải Cành Cọ Vàng.

Julia Ducournau giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2021

Titane là bộ phim thứ hai của Ducournau và là bộ phim đầu tiên của cô tranh giải tại một kỳ LHP Cannes. Phim kể về Alexia (Agathe Rouselle đóng), một cô bé từng bị tai nạn ô tô khi còn nhỏ, được gắn một tấm titanium trong đầu. Khi lớn lên, cô có mối quan hệ kỳ lạ với những chiếc ô tô. Là một vũ công khiêu dâm, Alexia bị hấp dẫn bởi những chiếc ô tô và một chiếc Cadillac cổ điển đã khiến cô có thai.

Chiến thắng của Titane đã chia rẽ giới phê bình nhưng cuối cùng, ban giám khảo vẫn quyết định trao giải thưởng cao quý nhất LHP Cannes 2021 cho phim. Một số ý kiến cho rằng, nội dung của bộ phim có phần kỳ quái và ngớ ngẩn.

LHP Cannes 2021 diễn ra rất chóng vánh và không có nhiều điểm nhấn.

Nữ đạo diễn Ducournau ghi dấu ấn là nhà làm phim theo phong cách cực đoan và thường sử dụng các yếu tố bạo lực hay quan hệ tình dục có tính cực đoan trong các tác phẩm của mình.

Tờ BBC đánh giá về bộ phim vừa giành giải Cành Cọ Vàng: "Bộ phim mới của Julia Ducournau là một phim hài đầy ác mộng nhưng cũng rất tinh nghịch về tình dục, bạo lực, ánh sáng tái nhợt và âm nhạc dồn dập".

Một sự cố hi hữu đã xảy ra trong lễ trao giải khi đạo diễn Spike Lee - chủ tịch ban giám khảo vô tình tiết lộ kết quả Cành Cọ Vàng trong phần trò chuyện từ sớm. Đạo diễn Spike Lee tỏ ra bẽn lẽn vì sai lầm của mình.

Đạo diễn Asghar Farhadi (người Iran) giành giải Grand Prix cho phim "A Hero".

LHP Cannes 2021 bắt đầu diễn ra từ ngày 6/7 vừa rồi tại Pháp sau một năm bị trì hoãn và được kỳ vọng tạo niềm hi vọng mới cho điện ảnh thế giới sau một năm trầm lặng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong ngày mở màn LHP, ngôi sao kỳ cựu Jodie Foster đã được trao giải thành tựu Cành Cọ Vàng vì những đóng góp đặc biệt của bà cho nghệ thuật nhiều năm qua cùng Marco Bellocchio.

LHP Cannes năm nay diễn ra nhẹ nhàng, không ồn ào, hay gây ấn tượng mạnh mẽ với truyền thông, một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh và sự giảm sút quan tâm của người hâm mộ.

Giải thưởng Grand Prix của Cannes năm nay thuộc về 2 bộ phim là A Hero của Asghar Farhadi và Compartment No.6 của Juho Kusomanen. Asghar Farhadi là nhà làm phim Iran 2 lần đoạt giải Oscar. Bộ phim A Hero của anh nói về một tù nhân sắp đến ngày được trả tự do bỗng gặp một số chuyện kỳ lạ. Còn bộ phim Compartment No.6 kể về một cuộc gặp tình cờ dễ thương trên tàu.

Giải Nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Renate Reinsve trong "The Worst Person in the World".

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Caleb Landry Jones trong "Nitram".

Giải Ban giám khảo đã được trao cho hai phim Memoria của đạo diễn Thái Lan - Apichatpong Weerasethakul và Ahed's Knee của đạo diễn người Israel - Nadav Lapid.

Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc thuộc về đạo diễn người Pháp Leos Carax với bộ phim ca nhạc chiếu mở màn tại LHP năm nay - Annette còn giải Kịch bản xuất sắc thuộc về nhà làm phim Nhật Bản - Ryusuke Hamaguchi với phim Drive My Car, chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami.

Giải Nam diễn viên xuất sắc đã được trao cho Caleb Landry Jones trong phim Nitram trong khi giải Nữ diễn viên xuất sắc được trao cho nữ diễn viên Na Uy - Renate Reinsve với diễn xuất trong phim The Worst Person in the World.

Kết quả Liên hoan phim Cannes 2021: Cành Cọ Vàng: "Titane" Giải thưởng Grand Prix: "A Hero" và "Compartment No. 6" Giải Ban giám khảo: (tie): "Ahed's Knee" and "Memoria" Nữ diễn viên xuất sắc: Renate Reinsve trong "The Worst Person in the World" Nam diễn viên xuất sắc: Caleb Landry Jones trong "Nitram" Đạo diễn xuất sắc: Leos Carax với "Annette" Kịch bản hay nhất: Ryusuke Hamaguchi với "Drive My Car" Góc quay ấn tượng: "Murina" của Antoneta Alamat Kusijanović

