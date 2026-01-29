Chuyên gia truyền thông: Brooklyn Beckham bị thao túng

Xuất hiện trên chương trình Good Morning Britain gần đây, Tom Bower thẳng thắn chia sẻ quan điểm về những lùm xùm mâu thuẫn trong gia đình huyền thoại bóng đá Anh David Beckham.

“Tôi cảm thấy Brooklyn đã bị lợi dụng và thao túng. Tôi thực sự rất thương cậu ấy. Đó là lý do tôi cảm thông với Brooklyn. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã bùng nổ.

Bây giờ, Brooklyn đang sống trong một gia đình bình thường. Tôi nghĩ gia đình Peltz là một gia đình tốt, họ chăm chỉ làm việc và Brooklyn sẽ rất hạnh phúc với vợ mình. Kể từ sau đám cưới, cậu ấy đã chứng kiến một cuộc sống hoàn toàn khác”, Tom Bower nhận định.

Chuyên gia truyền thông Tom Bower nhận định, Brooklyn Beckham bùng nổ cảm xúc sau thời gian dài bị thao túng (Ảnh: Getty).

Ông cũng so sánh trường hợp của Brooklyn với Hoàng tử Harry, cho rằng cả hai đều phải bùng nổ sau một thời gian dài chịu đựng áp lực. “Họ không được dạy cách chịu đựng và thích nghi với áp lực”, Tom Bower nói.

Trước đó, trong cuốn The House of Beckham: Money, Sex and Power, tác giả Tom Bower từng bóc tách sự hào nhoáng và viên mãn của các gia đình nổi tiếng. Theo ông, đây là hình ảnh mà các gia đình quyền lực muốn công chúng nhìn thấy và tôn sùng.

Trong tâm thư dài 6 trang được công bố trước đó, Brooklyn Beckham từng viết: “Vợ chồng tôi không muốn sống một cuộc đời bị định hình bởi hình ảnh, truyền thông hay sự thao túng. Điều duy nhất chúng tôi cần là sự bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho gia đình tương lai”.

Theo People, một nguồn tin thân cận cho biết Brooklyn và Nicola Peltz cảm thấy kiệt quệ trước những căng thẳng kéo dài nên quyết định lên tiếng.

Sau bức tâm thư gây chấn động, vợ chồng Brooklyn Beckham chưa đưa ra thêm bất kỳ phát ngôn nào. Trên trang cá nhân, cả hai liên tục chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau.

Brooklyn Beckham đang hạnh phúc bên vợ tại Mỹ (Ảnh: IG).

Trong khi David và Victoria Beckham cùng các con đang có mặt tại Paris (Pháp) để chúc mừng Victoria nhận danh hiệu mới, Brooklyn Beckham và vợ lại đăng tải hình ảnh sang trọng khi lưu trú tại một khách sạn nổi tiếng ở California (Mỹ), với mức giá lên tới 2.595 USD/đêm. Khu nghỉ dưỡng này từng là điểm đến của nhiều nhân vật nổi tiếng như Winston Churchill, John F. Kennedy, Jackie Kennedy, Audrey Hepburn và Bing Crosby.

Gần đây, xuất hiện thông tin cho rằng Nicola Peltz nhận khoản trợ cấp khoảng 1 triệu USD mỗi tháng từ người cha tỷ phú. Ngôi nhà mà hai vợ chồng đang sinh sống tại Mỹ cũng do gia đình Peltz chi trả.

Theo một nguồn tin thân cận, vợ chồng Brooklyn Beckham và vợ chồng Hoàng tử Harry đã trở nên thân thiết trong một năm qua. Ngoài ra, truyền thông Anh cho biết Brooklyn và Nicola đã được một nhà xuất bản lớn tiếp cận, đề nghị khoản thù lao lên tới hàng chục triệu USD để viết sách tiết lộ về mâu thuẫn kéo dài với gia đình Beckham.

Vợ chồng Brooklyn và Nicola đang nghỉ tại khu nghỉ dưỡng sang trọng tại Mỹ (Ảnh: IG).

Tờ The Sun cho hay Penguin Random House - đơn vị từng phát hành hồi ký gây chấn động Spare của Hoàng tử Harry - đang đàm phán với Brooklyn và Nicola để xuất bản một cuốn sách thuật lại toàn bộ sự việc từ góc nhìn của cặp vợ chồng.

“Brooklyn rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói. Quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay cậu ấy và Nicola, và các lựa chọn xuất bản là không giới hạn”, một nguồn tin tiết lộ.

Ngoài sách, một số nguồn tin cho rằng vợ chồng Brooklyn - Nicola có thể tiến xa hơn khi thực hiện một cuộc phỏng vấn truyền hình theo kiểu Oprah Winfrey, tương tự Hoàng tử Harry và Meghan Markle.

Hiện, đại diện của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chưa đưa ra bình luận về thông tin viết sách hay phỏng vấn truyền hình. Chia sẻ với The Sun, bạn bè của gia đình Beckham cho biết David và Victoria Beckham đã bị sốc trước những cáo buộc từ con trai cả, song lựa chọn giữ im lặng vào thời điểm này.