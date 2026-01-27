Những ngày qua, Victoria Beckham trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế sau khi Brooklyn Beckham đăng tải bài viết dài công khai nói về mâu thuẫn với cha mẹ ruột. Đặc biệt, Brooklyn mô tả chi tiết những điều không hài lòng với mẹ, đồng thời bày tỏ sự cảm thông và bảo vệ vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz.

Brooklyn cáo buộc cha mẹ đã tìm cách “phá hoại” mối quan hệ giữa anh và Nicola Peltz từ trước cả lễ cưới diễn ra vào tháng 4/2022. Những chia sẻ này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trái chiều trong dư luận.

Vợ chồng Victoria Beckham đang mâu thuẫn với con trai cả, Brooklyn Beckham (Ảnh: Getty).

Trước động thái của con trai, Victoria Beckham không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận, nhà thiết kế 51 tuổi được cho là “tan nát cõi lòng” và rơi vào trạng thái tổn thương sâu sắc sau khi Brooklyn công khai loạt cáo buộc nhắm vào cô và chồng.

Theo Mirror, Victoria cảm thấy bị phản bội khi những nỗ lực chào đón Brooklyn và Nicola như người trong gia đình, thậm chí yêu thương con dâu như con gái ruột, dường như bị phủ nhận hoàn toàn.

“Victoria đã làm mọi cách để Brooklyn và Nicola cảm nhận được sự yêu thương, nhưng những gì cô nhận lại khiến cô vô cùng đau lòng”, nguồn tin tiết lộ.

Nguồn tin cho biết thêm, Victoria từng nhiều lần đứng ra bảo vệ con trai trước các chỉ trích trong quá khứ. Tuy nhiên, việc Brooklyn công khai chỉ trích cha mẹ khiến cô cảm thấy mọi cố gắng của mình “bị ném ngược trở lại”. Dù luôn tránh xung đột gia đình, Victoria được cho là cảm thấy Brooklyn và Nicola đang hành xử thiếu công bằng.

Cả gia đình Beckham, gồm bạn gái của 2 con trai, đã có mặt tại sự kiện vinh danh Victoria Beckham, ngày 27/1 (Ảnh: IG).

Giữa sóng gió, mọi động thái của gia đình Beckham đều được công chúng theo dõi sát sao. Trên trang cá nhân với hơn 33,5 triệu người theo dõi, Victoria vẫn cập nhật hoạt động thường nhật nhưng không nhắc đến con trai cả. Cô chia sẻ về con trai thứ 3 Cruz ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, con trai thứ 2 Romeo trình diễn thời trang và gửi lời chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp cũ Emma Bunton.

Ngày 25/1, Victoria Beckham xuất hiện tại tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Emma Bunton cùng các thành viên Spice Girls như Geri Horner và Mel C. Đây là lần đầu cô lộ diện kể từ khi Brooklyn công khai tâm thư gây chấn động.

Tại sự kiện, Victoria diện trang phục tối giản, giữ thái độ điềm tĩnh. Hình ảnh tái hợp của nhóm được Geri Horner đăng tải trên Instagram, sau đó được Victoria chia sẻ lại kèm lời nhắn: “Chúc mừng sinh nhật tâm hồn đẹp nhất. Tôi yêu các cô gái này vô cùng”.

Victoria Beckham tham dự tiệc sinh nhật của Emma Bunton (Ảnh: IG).

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ và chồng cô - David Beckham. Cựu danh thủ bình luận: “Khoảnh khắc này khiến anh hạnh phúc. Một đêm thật đặc biệt để chúc mừng Emma”.

Ngày 27/1, Victoria Beckham tiếp tục gây chú ý khi cùng gia đình tham dự lễ phong tặng danh hiệu Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres của Bộ Văn hóa Pháp. Đây là danh hiệu huân chương danh giá của Pháp, do Bộ Văn hóa Pháp trao tặng, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho nghệ thuật, văn hóa và sự lan tỏa văn hóa Pháp ra thế giới.

Trên trang cá nhân, David Beckham và các con trai gửi lời chúc mừng đầy tự hào. David Beckham đăng tải hình ảnh tại sự kiện kèm dòng ghi chú: “Cả nhà tự hào về em và những gì em đã làm được. Không ai xứng đáng hơn em. Cả gia đình Beckham yêu em”.

Victoria cũng đăng tải lời cảm ơn Bộ Văn hóa Pháp, đồng nghiệp, người hâm mộ và đặc biệt là gia đình. Cô viết: “Cảm ơn các cộng sự đã tin tưởng tôi và gia đình tôi, đặc biệt là ông xã David - nhà đầu tư chính hiệu của tôi. Tôi thực sự rất vinh hạnh và hạnh phúc”.

Victoria Beckham hạnh phúc và biết ơn gia đình vì thành tựu mới trong sự nghiệp (Ảnh: IG).

Đáng chú ý, bức ảnh gia đình Beckham đầy đủ các thành viên - ngoại trừ Brooklyn - được đăng tải cùng thời điểm Brooklyn chia sẻ hình ảnh bên vợ trong kỳ nghỉ riêng. Sự trùng hợp này tiếp tục làm dấy lên đồn đoán về rạn nứt chưa thể hàn gắn.

Ngoài ra, Victoria Beckham còn bất ngờ đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes tại Anh và Ireland với ca khúc solo (cá nhân) Not Such An Innocent Girl phát hành năm 2001.

Thành tích này được cho là kết quả của chiến dịch ủng hộ do người hâm mộ khởi xướng, nhằm bảo vệ “Posh Spice” giữa lúc cô bị con trai cáo buộc liên quan đến sự cố trong đám cưới của Brooklyn và Nicola Peltz.

Không lên tiếng đáp trả, Victoria Beckham để những thành tựu và sự ủng hộ xung quanh mình trở thành lời hồi đáp rõ ràng nhất giữa tâm bão mâu thuẫn gia đình. Các chuyên gia truyền thông đánh giá, lựa chọn im lặng của gia đình Beckham là cách làm sáng suốt và thông minh thời điểm hiện tại.