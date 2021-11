Chương Tử Di hạnh phúc bên "ông xã" Uông Phong

Dân trí Chương Tử Di và "ông xã" Uông Phong đã chính thức về chung nhà hơn 6 năm. Bất chấp những "ồn ào" quanh Uông Phong, Chương Tử Di vẫn luôn bày tỏ sự tin tưởng với chồng và tự hào về "mái ấm" nhỏ.

Trải qua nhiều mối quan hệ tình ái ồn ào, Chương Tử Di bí mật kết hôn với nam ca sĩ, nhạc sĩ Uông Phong vào năm 2015. Anh được biết đến với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất có tầm ảnh hưởng trong làng nhạc rock Trung Quốc.

Tuy nhiên, trước khi "về chung một nhà" với Chương Tử Di, Uông Phong từng trải qua nhiều cuộc tình và có hai con riêng. Mối tình đầu của Uông Phong là nữ ca sĩ Quân Tử và kéo dài hơn 3 năm.

Vợ chồng Chương Tử Di - Uông Phong là cặp vợ chồng nghệ sĩ đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Trung Quốc.

Uông Phong kết hôn với MC Tề Đan. Tuy nhiên, chỉ sau một năm chính thức chung sống, họ quyết định chia tay. Ngay sau đó, Uông Phong công khai mối quan hệ với người mẫu Cát Hội Tiệp vào năm 2004. Dù không làm đám cưới chính thức nhưng Cát Hội Tiệp đã sinh cho Uông Phong cô con gái Tiểu Bình Quá khi Cát Hội Tiệp mới 18 tuổi. Con gái chào đời không lâu, cặp đôi đã rạn nứt quan hệ.

Tới năm 2011, Uông Phong kết hôn chính thức với một người không hoạt động trong làng giải trí và có thêm một cô con gái. Song, cả hai cũng không kéo dài mối quan hệ quá ba năm. Họ xác định ly hôn vào năm 2013.

Chương Tử Di và Uông Phong quen nhau vào năm 2014 và tới năm 2016, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Sau 6 năm chung sống dưới một mái nhà, Chương Tử Di và Uông Phong đang sở hữu một "mái ấm" được nhiều người ngưỡng mộ. Họ có hai con chung, một gái và một trai. Mối quan hệ của Chương Tử Di với con gái riêng của chồng rất tốt đẹp.

Sau 6 năm chung sống và đối mặt với nhiều sóng gió, vợ chồng Chương Tử Di và Uông Phong vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu.

Trong quá trình chung sống, Uông Phong cũng dính nhiều lùm xùm đời tư nhưng Chương Tử Di vẫn lên tiếng bênh vực và khẳng định tin tưởng anh. Nữ diễn viên liên tục chia sẻ hình ảnh hạnh phúc và đăng khoảnh khắc gia đình ngập tiếng cười của gia đình cô trên trang cá nhân Weibo.

Khi xem những hình ảnh đầm ấm của vợ chồng Chương Tử Di và Uông Phong trên mạng xã hội, không ít ý kiến dành sự ngưỡng mộ cho cặp đôi vì sự khéo léo vun vén hạnh phúc dù cả hai đều là nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Sự si tình của Chương Tử Di cũng khiến khán giả từ phản đối chuyển sang khích lệ cô trong hôn nhân.

Chương Tử Di thân thiết với con gái riêng của chồng, Tiểu Bình Quá.

Ngày 31/10, hình ảnh Chương Tử Di và gia đình cô tại một bữa tiệc hóa trang Halloween được đăng tải. Trong ảnh, Chương Tử Di mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, trên đầu đội mái tóc giả sặc sỡ và chụp hình cùng nam diễn viên nhí Yuan Jinhui.

Yuan Jinhui và Chương Tử Di từng hợp tác trong bộ phim My Father and Me. Trong phim, hai người vào vai mẹ con và sau bộ phim, Chương Tử Di trở nên thân thiết với gia đình Yuan.

Mẹ của nam diễn viên "nhí" Yuan Jinhui đã bình luận dưới bức hình và khen ngợi Chương Tử Di là một diễn viên nổi tiếng nhưng thân thiện, dịu dàng và rất xinh đẹp. Mẹ của nam diễn viên Yuan Jinhui còn tiết lộ thêm, gia đình Chương Tử Di rất tình cảm và hòa thuận, các con của nữ diễn viên ngoan ngoãn và lễ độ.

Chương Tử Di hóa trang và tổ chức tiệc Halloween tại nhà riêng, ngày 31/10.

Uông Phong - chồng của Chương Tử Di ăn mặc trẻ trung tại sự kiện này. Anh chụp hình cùng nam diễn viên "nhí" Yuan Jinhui .

Chương Tử Di (giữa) biến hóa ấn tượng trong bữa tiệc Halloween.

Halloween là ngày vui chơi và lễ hội hóa trang của trẻ em nhưng các ngôi sao của làng giải trí cũng xem đây là dịp để giải trí và gần gũi với con cái, bạn bè. Chương Tử Di cũng không nằm ngoài xu hướng này khi đứng ra tổ chức tiệc Halloween tại nhà cho các con trong hai năm gần đây.

Nữ diễn viên thử sức hóa trang và chụp ảnh kỷ niệm. Trái với hình ảnh nghiêm khắc và chuyên nghiệp tại trường quay, ngoài đời, Chương Tử Di rất trẻ trung, hết lòng với bạn bè và chồng con.

Chương Tử Di sở hữu một mái ấm hạnh phúc và sự nghiệp đáng nể ở tuổi 42.

Chương Tử Di, sinh năm 1979, thành công với vai chính đầu tiên trong phim Đường về nhà (1999). Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục "đại náo" màn ảnh với Ngọa hổ tàng long, Giờ cao điểm, Anh hùng, Hồi ức của một Geisha và Nhất đại tông sư...

Nhờ thành công của Ngọa Hổ Tàng Long của đạo diễn Lý An, tên tuổi của Chương Tử Di vươn ra ngoài biên giới Trung Quốc, trở thành một trong những cái tên châu Á nổi tiếng trên thế giới.

Theo Sina, Chương Tử Di liên tiếp lọt vào danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc. Chỉ tính riêng sở hữu bất động sản cô đã cán mốc 2 tỷ nhân dân tệ (gần 6.000 tỷ đồng). Sau khi lập gia đình, cô ít tham gia các hoạt động của làng giải trí hay đóng phim.

Tháng 10/2021, Chương Tử Di chia sẻ hình ảnh của gia đình cô trong một chuyến du lịch.

Hai con ruột của Chương Tử Di và Uông Phong gồm một trai và một gái.

Mi Vân

Theo QQ/Ifeng