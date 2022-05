Chồng cũ tố Từ Hy Viên bị tâm thần, người trong cuộc nói gì?

Tháng 11/2021, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi xác nhận ly hôn, kết thúc 10 năm vợ chồng. Hai con chung của cặp đôi do Từ Hy Viên chăm sóc, nuôi dạy. Trong thông báo ly hôn, Từ Hy Viên còn chúc phúc chồng cũ và mong anh tìm được người tốt hơn cô.

Tuy nhiên, vài ngày trước, tay săn ảnh nổi tiếng Cát Tư Tề đã gây xôn xao mạng xã hội khi tung loạt ảnh nhạy cảm của Uông Tiểu Phi và người đẹp Trương Dĩnh Dĩnh. Những hình ảnh này được cho là chụp vào thời điểm Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi chưa ly hôn. Ngay lập tức, Uông Tiểu Phi phải hứng bão dư luận và bị chỉ trích ngoại tình khi còn chung sống với vợ cũ.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi từng có 10 năm chung sống (Ảnh: Sohu).

Truyền thông Đài Loan còn đề cập tới việc doanh nhân họ Uông từng đi lại với khoảng 10 phụ nữ khác sau lưng vợ cũ. Ngày 30/5, Uông Tiểu Phi lên tiếng thanh minh về những hình ảnh riêng tư.

Anh giải thích: "Việc ly hôn đã được thảo luận từ tháng 2 năm ngoái. Kể từ đó, tôi đã đi lại giữa Đài Loan và đại lục nhiều lần để giải quyết các vấn đề hôn nhân và kinh doanh. Tôi chịu cách ly 5 lần. Trong khoảng thời gian này, tôi có một lần say rượu do trục trặc tình cảm. Bức ảnh đó do bạn bè chụp lại. Tôi xin lỗi mọi người. Về việc các tay săn ảnh cho rằng tôi lừa tình nhiều phụ nữ, tôi đã giao cho một đội luật sư làm đơn kiện ở Đài Loan".

Uông Tiểu Phi cũng giải thích rằng, người phụ nữ trong ảnh không phải người đẹp Trương Dĩnh Dĩnh. Uông Tiểu Phi dính tin đồn hẹn hò hot girl mạng xã hội kiêm người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh suốt thời gian qua nhưng cặp đôi kiên quyết không xác nhận mối quan hệ.

Uông Tiểu Phi bức xúc khi lộ ảnh thân mật với gái lạ khi chưa ly hôn Từ Hy Viên (Ảnh: Sina).

Tháng 3 vừa rồi, sau khi Từ Hy Viên xác nhận tái hôn với người yêu cũ Koo Jun Yup, Uông Tiểu Phi từng lên tiếng chúc phúc vợ cũ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, anh lại tỏ thái độ khó chịu với em gái của Từ Hy Viên khi cô chia sẻ nhiều thông tin về mối quan hệ giữa nữ diễn viên Vườn Sao Băng và chồng mới. Sau đó, anh còn bức xúc khi biết tin, chồng mới của Từ Hy Viên tiếp xúc và sống cùng nhà với hai con của mình.

Trong bài đăng của Uông Tiểu Phi, doanh nhân gốc Bắc Kinh còn gây sốc khi tiết lộ vợ cũ bị mắc bệnh tâm thần và thường dùng thuốc cấm. Anh cho biết Từ Hy Viên tiêu tốn 35.000 USD tiền thuốc men mỗi tháng. Bài viết kể tội vợ cũ của Uông Tiểu Phi khiến cộng động mạng tức giận. Sau thời gian ngắn đăng tải, doanh nhân họ Uông đã phải xóa bài viết.

Đây không phải là lần đầu tiên Uông Tiểu Phi khiến công chúng bức xúc vì nói xấu Từ Hy Viên trên mạng xã hội. Năm 2020, khi cặp đôi còn chung sống, Uông Tiểu Phi từng so sánh vợ cũ với Từ Hy Đệ (em gái của Từ Hy Viên) khi chê bạn đời không năng động, không biết vừa chăm con và lo kiếm tiền. Bài viết chê bai vợ của Uông Tiểu Phi sau đó hứng bão dư luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự thông cảm và thương xót với Từ Hy Viên khi phải chịu đựng cuộc hôn nhân không hạnh phúc bên doanh nhân họ Uông.

Từ Hy Viên phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân với Uông Tiểu Phi (Ảnh: Sohu).

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi kết hôn sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Trong thời gian làm vợ Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên quyết định hi sinh sự nghiệp diễn xuất, hạn chế hoạt động trong làng giải trí để chăm sóc gia đình. Dù lấy chồng giàu nhưng Từ Hy Viên không ít lần xuất hiện với hình ảnh lôi thôi, thừa nhận áp lực về việc sinh nở, ép cân sau sinh...

Đầu năm 2022, một đoạn tin nhắn giữa Từ Hy Viên và một người bạn được đăng tải. Trong đó, nữ diễn viên 46 tuổi thú nhận, cuộc hôn nhân của cô và doanh nhân Uông Tiểu Phi giống như lao tù. Nữ diễn viên mừng rỡ khi mình giờ đây có thể sống vì chính mình và làm những điều cô yêu thích.

Sau khi Uông Tiểu Phi hé lộ việc Từ Hy Viên bị tâm thần và phải dùng thuốc điều trị, mẹ và quản lý của nữ diễn viên đã lên tiếng. Mẹ nữ diễn viên khẳng định, con gái không dùng thuốc lậu.

Từ Hy Viên bên chồng cũ, mẹ chồng cũ và hai con trong một kỳ nghỉ (Ảnh: Sina).

Bà nói Từ Hy Viên bị động kinh sau khi sinh con thứ hai và phải dùng thuốc điều trị. Nữ diễn viên phải nhập viện vì sức khỏe giảm sút sau khi sinh con trai. Cô mang thai lần ba nhưng không thể giữ được thai vì sức khỏe yếu.

Mẹ nữ diễn viên cho biết, con gái dùng thuốc do bác sĩ kê đơn. Khi được hỏi về khoản tiền 35.000 USD mà Uông Tiểu Phi nhắc đến, mẹ nữ diễn viên cho biết, đây là khoản tiền Từ Hy Viên dùng để trang trải chi phí hàng tháng, trong đó có cả tiền học của hai con.

Bà yêu cầu con rể cũ ngừng nhắc đến tên con gái bà khi hai người đã ly hôn. Bà không muốn con gái phải buồn phiền, tổn thương thêm. Nữ quản lý của Từ Hy Viên cũng khẳng định, nữ diễn viên sống rất đúng mực, chu đáo, tử tế với tất cả mọi người. Quản lý tiết lộ thêm, khoản tiền mà Uông Tiểu Phi nhắc đến chính là chi phí sinh hoạt hàng tháng chứ không phải tiền thuốc điều trị của nữ diễn viên.