Chiếc váy bị nhận xét là “thảm họa” của Jennie: Táo bạo hay thiếu tinh tế?

Tuy nhiên, thay vì nhận được những lời khen quen thuộc về gu thời trang, nữ ca sĩ lại gây tranh luận khi diện một thiết kế bị nhiều khán giả đánh giá là “khó hiểu”.

Theo truyền thông Hàn Quốc, sự kiện diễn ra ngày 24/4 quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật trong các lĩnh vực giải trí, chính trị và xã hội. Jennie là một trong những nghệ sĩ châu Á hiếm hoi góp mặt, đồng thời là đại diện duy nhất của Hàn Quốc trong lĩnh vực âm nhạc năm nay.

Jennie xuất hiện tại sự kiện Time 100 tại Mỹ, ngày 24/4 (Ảnh: Getty).

Trên thảm đỏ, Jennie lựa chọn một thiết kế đến từ nhà mốt Schiaparelli - thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng của Pháp. Bộ trang phục gồm phần thân trên dạng corset (áo nịt ngực) với chất liệu xuyên thấu, kết hợp các đường cắt táo bạo ở cổ và vai. Phần chân váy làm từ chất liệu nhung, tạo cảm giác mềm mại, tương phản với phần thân trên mang tính cấu trúc.

Nữ ca sĩ hoàn thiện tổng thể bằng phụ kiện khuyên tai vàng cỡ lớn, góp phần tạo điểm nhấn cho gương mặt. Với thần thái tự tin và phong cách trang điểm sắc sảo, Jennie vẫn giữ được sức hút đặc trưng của một biểu tượng thời trang Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc).

Dù vậy, bộ trang phục nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi từ công chúng. Không ít ý kiến cho rằng thiết kế lần này chưa thực sự phù hợp với Jennie, thậm chí làm giảm đi lợi thế ngoại hình vốn có của cô.

Chiếc váy của Jennie gây tranh cãi (Ảnh: Getty).

Một số khán giả nhận xét việc chia cắt trang phục thành nhiều mảng khiến tỷ lệ cơ thể trở nên mất cân đối. Phần lưng bị kéo dài trong khi đôi chân có cảm giác ngắn hơn, làm tổng thể thiếu hài hòa. Thậm chí, có ý kiến gay gắt gọi đây là “thảm họa thời trang” hiếm hoi trong sự nghiệp của Jennie.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê bai, vẫn có không ít người hâm mộ lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ. Họ cho rằng Jennie đang dám thử nghiệm những phong cách mới, thay vì lặp lại hình ảnh quen thuộc. Trong bối cảnh thời trang cao cấp ngày càng đề cao tính sáng tạo và cá nhân hóa, việc mạo hiểm với những thiết kế khác biệt là điều dễ hiểu.

Việc Jennie xuất hiện tại sự kiện Time 100 không chỉ đơn thuần là một sự kiện thời trang, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Trước đó, tạp chí Time đã công bố cô nằm trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026.

Đáng chú ý, Jennie là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong danh sách này, đồng thời là một trong số ít đại diện châu Á trong lĩnh vực âm nhạc. Cô sánh vai cùng nhiều tên tuổi quốc tế như Luke Combs, Dakota Johnson hay Keke Palmer.

Jennie tạo dáng cùng diễn viên Dakota Johnson và Hailey Bieber (Ảnh: Getty).

Trong bài viết giới thiệu trên Time, ca sĩ Gracie Abrams nhận định sức hút của Jennie không chỉ đến từ thành tích mà còn từ “nguồn năng lượng đặc biệt” mà cô mang lại. Theo Abrams, Jennie sở hữu sự đối lập thú vị: Vẻ ngoài mềm mại, nữ tính nhưng nội tại mạnh mẽ. Đây là yếu tố giúp cô duy trì sức ảnh hưởng bền vững.

Năm 2026 được xem là giai đoạn thăng hoa của Jennie trong vai trò nghệ sĩ độc lập. Sau khi phát hành album solo đầu tay Ruby vào tháng 3/2025, cô liên tục đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Nhiều ca khúc trong album như Dracula hay ExtraL đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đánh dấu bước tiến rõ rệt của Jennie trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Đặc biệt, ca khúc Dracula hợp tác với ban nhạc Tame Impala giúp cô trở thành nữ nghệ sĩ solo (cá nhân) Kpop đầu tiên đứng đầu bảng Billboard Hot Dance/Electronic Songs.

Jennie không chỉ là ngôi sao ca nhạc mà còn là một biểu tượng thời trang của Hàn Quốc (Ảnh: Getty).

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Jennie còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất và thời trang. Việc thành lập công ty riêng Odd Atelier vào cuối năm 2023 cũng được xem là bước đi chiến lược, giúp Jennie chủ động hơn trong việc định hình hình ảnh và phát triển sự nghiệp.

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận Jennie vẫn là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất của Kpop hiện nay. Đôi khi, một bộ trang phục gây tranh cãi cũng đủ để chứng minh, Jennie vẫn luôn là cái tên khiến công chúng phải dõi theo.