Chi Pu chạy show ở Trung Quốc: Mặc đồ trẻ trung, tôn dáng gợi cảm

Chi Pu diện áo tay bồng kèm chân váy ngắn, phối diềm ren nữ tính. Nữ ca sĩ thắt hai bím tóc, kết hợp gắn nơ ruy băng theo phong cách trẻ trung. Nơ ruy băng rất thịnh hành vào những năm 2000. Xu hướng này đang quay trở lại, được nhiều nhà mốt và tín đồ thời trang yêu thích. Jennie từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ với mốt đính nơ ruy băng lên tóc khi trình diễn ca khúc "You and me" trong các đêm diễn thuộc tour "Born Pink" (Ảnh: FBNV).