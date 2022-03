Chị em Serena Williams mặc bốc lửa trên thảm đỏ

Critics' Choice Movie Awards - Giải thưởng điện ảnh do Nhà phê bình lựa chọn là một lễ trao giải do Hiệp hội Lựa chọn Nhà phê bình Mỹ - Canada tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc nhất trong lĩnh vực điện ảnh.

Các lá phiếu bằng văn bản được gửi trong thời gian đề cử kéo dài một tuần và danh sách những người được đề cử sẽ được công bố vào tháng 12. Những người chiến thắng được chọn bằng cách bỏ phiếu.

Từ năm 2006 đến năm 2009, lễ trao giải được tổ chức tại Santa Monica, Mỹ. Từ năm 2010 đến năm 2012, sự kiện thường diễn ra tại nhà hát Hollywood Palladium ở California, Mỹ. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên một số kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ.

Giải thưởng Lựa chọn của các Nhà phê bình lần thứ 27 diễn ra Mỹ vào ngày 13/3. Belfast và West Side Story dẫn đầu với 11 đề cử cho mỗi phim, tiếp theo là Dune và The Power of the Dog với 10 đề cử. Đáng chú ý, Netflix đã nhận được tổng cộng 42 đề cử, 24 đề cử cho phim điện ảnh và 18 đề cử cho phim truyền hình.

Lễ trao giải Critics' Choice ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 9/1/2022 nhưng đã bị trì hoãn tới ngày 13/3 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hai ngôi sao quần vợt Venus Williams và Serena Williams tỏa sáng trên thảm đỏ Critics Choice Awards với trang phục gợi cảm. Dù là vận động viên thể thao nhưng hai chị em nhà Williams rất đắt show sự kiện và họ luôn xuất hiện với phong cách thời trang quyến rũ. Hai ngôi sao quần vợt tham dự sự kiện với tư cách là người giới thiệu giải thưởng và để ủng hộ bộ phim "King Richard", bộ phim chính kịch tiểu sử của Mỹ do Reinaldo Marcus Green làm đạo diễn và Zach Baylin viết kịch bản. Phim kể về cuộc đời của Richard Williams, người bố kiêm huấn luyện viên của Venus và Serena Williams (Ảnh: UPI).

Selena Gomez diện váy Louis Vuitton đỏ rực dự Critics Choice Awards 2022. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ 29 tuổi được đề cử cho vai Mabel trong phim "Only Murders in the Building" ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của thể loại phim hài. Thời gian gần đây, Selena Gomez khiến người hâm mộ vui mừng khi thấy cô tái xuất với hình ảnh khỏe khoắn sau thời gian bị trầm cảm và rối loạn lo âu do tác dụng phụ của căn bệnh Lupus ban đỏ (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao điện ảnh Kristen Stewart (bên phải) diện váy Dolce and Gabbana, đeo nữ trang Messika và đi giày cao gót Jimmy Choo dự sự kiện. Kristen được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất cho vai Công nương Diana trong phim "Spencer". Ngôi sao 31 tuổi xuất hiện trên thảm đỏ cùng hôn thê - nhà biên kịch Dylan Meyer. Cặp tình nhân đồng giới hò hẹn từ năm 2019 và tuyên bố đính hôn vào tháng 11/2021. Do đều là những người kín tiếng nên Kristen Stewart và Dylan Meyer hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư của mình (Ảnh: Getty Images).

Halle Berry sành điệu trên thảm đỏ (Video: Access).

Ngôi sao giành giải Oscar Halle Berry khoe mái tóc ngắn sành điệu và trẻ trung giúp cô trẻ hơn tuổi 56. Tham dự sự kiện, á hậu Mỹ được vinh danh với giải thưởng SeeHer, giải thưởng dành cho người ủng hộ bình đẳng giới, khắc họa các nhân vật một cách chân thực, bất chấp định kiến và vượt qua ranh giới. Halle Berry từng chia sẻ, sau nhiều năm làm việc trong làng giải trí, cô không cảm thấy quá áp lực với việc phải giữ mình trẻ như cách đây hàng chục năm. "Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng, đẹp là đẹp và nó không quá phụ thuộc vào vẻ ngoài. Lão hóa là điều tự nhiên và điều đó sẽ xảy ra với tất cả chúng ta.... Tôi chỉ muốn luôn là chính mình, ngay cả khi tôi già đi. Tôi nghĩ rằng khi lạm dụng mỹ phẩm hay "dao kéo", bạn sẽ trở thành một người khác" (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao Carey Mulligan diện váy Dior điệu đà trên thảm đỏ. Cô là người chiến thắng tại lễ trao giải Critics Choice năm ngoái và năm nay, dự sự kiện, nữ minh tinh giới thiệu giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Carey Mulligan từng được đề cử 2 giải Oscar và 2 giải Quả Cầu Vàng. Cô nổi tiếng với phim "Kiêu hãnh và định kiến" (Ảnh: Getty Images).

Ariana DeBose diện váy vàng sang trọng của Carolina Herrera dự sự kiện được diễn ra tại Anh cùng thời điểm. Ngôi sao 31 tuổi của phim "West Side Story" đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất chỉ vài giờ sau khi chiến thắng tại lễ trao giải điện ảnh của Anh BAFTA. Trong bài phát biểu nhận giải của mình, Ariana đã nói: "Đối với tất cả những người trẻ tuổi, không quan trọng bạn như thế nào hay bạn là ai, bạn là duy nhất, bạn tài năng, bạn được công nhận, bạn được đánh giá cao, bạn được yêu mến và bạn quan trọng. Xin đừng bao giờ quên điều đó" (Ảnh: Getty Images).

HoYeon Jung sành điệu trên thảm đỏ Critics Choice (Video: WMTV).

HoYeon Jung, ngôi sao phim "Trò chơi con mực" diện váy Louis Vuitton dự sự kiện. Sau thành công lớn của bộ phim, người mẫu - diễn viên 27 tuổi tới từ xứ kim chi đang trở thành cái tên nổi tiếng trên toàn thế giới. HoYeon Jung đã chính thức trở thành gương mặt quảng cáo của Louis Vuitton từ tháng 10/2021. HoYeon Jung hiện có gần 24 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc mà cô còn được biết tới trên toàn cầu. "Trò chơi con mực" được đề cử 3 giải tại lễ trao giải Critics' Choice 2022 (Ảnh: Getty Images).

Những giải thưởng chính tại lễ trao giải Critics Choice:

Bộ phim hay nhất: The Power of the Dog

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Will Smith - King Richard

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Troy Kotsur - CODA

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ariana DeBose - West Side Story

Dàn diễn viên xuất sắc nhất: Belfast

Đạo diễn xuất sắc nhất: Jane Campion - The Power of the Dog

Bộ phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Drive My Car

Ca khúc trong phim hay nhất: No Time to Die

Series phim truyền hình hay nhất: Succession

Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất: Lee Jung-jae - Trò chơi con mực

Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất: Melanie Lynskey - Yellowjackets

Nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất: Kieran Culkin - Succession

Nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất: Sarah Snook - Succession

Series phim hài hay nhất: Ted Lasso

Series phim hoạt hình hay nhất: What If…?.