Chị đẹp Son Ye Jin tiết lộ ăn ức gà đến "phát ngán" để giữ dáng đi thảm đỏ

Tại một sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) 2025, diễn ra ở nhà hát Sohyang, Đại học Dongseo (Busan) ngày 18/9, Son Ye Jin thẳng thắn bộc bạch: “Trước lễ hội, điều quan trọng nhất với các nữ diễn viên chính là chiếc váy mình mặc. Để khoác lên người bộ váy đó, chúng tôi phải trải qua chế độ ăn uống nghiêm khắc như tra tấn. Ai cũng giống nhau cả”.

Son Ye Jin tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (Ảnh: Sports Chosun).

Người đẹp phim Hạ cánh nơi anh kể lại kỷ niệm lần đầu tiên dự BIFF khi còn ở độ tuổi ngoài 20: “Tôi mặc một chiếc váy cầu kỳ lên thảm đỏ, đó là ký ức rõ ràng nhất của tôi về liên hoan phim này”.

Trong phần giao lưu với khán giả, Son Ye Jin tiết lộ về bí quyết giữ vóc dáng: “Tôi phải ăn ức gà đến mức phát ngán và phải tập lưng mỗi ngày mới đạt được vóc dáng mong muốn ở khoảnh khắc bước ra ánh đèn sân khấu”.

Nữ diễn viên cho biết nhiều người quen khi thấy cô tập luyện cực nhọc thường tỏ ra ái ngại.

Khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, Son Ye Jin thú nhận rằng phía sau ánh hào quang là chuỗi ngày kiên nhẫn, kỷ luật.

“Nghề này không chỉ cần nỗ lực mà còn phải làm tốt. Tôi đã trải qua tuổi 20 gần như chỉ dành cho công việc, không mấy khi tận hưởng cuộc sống cá nhân. Nhưng chính quãng thời gian ấy đã hun đúc nên tôi của ngày hôm nay. Dù khó khăn, tôi vẫn biết ơn vì đã trải qua, nhờ vậy mới có thể ngồi đây và chia sẻ với mọi người”, cô tâm sự.

Nữ diễn viên cũng nhắn nhủ tới các diễn viên trẻ: “Dù bạn làm gì, hãy thử hết sức mình. Đến một lúc nào đó, ánh sáng của thành công sẽ chiếu rọi bạn”.

Sự xuất hiện của Son Ye Jin trên thảm đỏ khai mạc BIFF đã thu hút sự chú ý lớn, không chỉ bởi nhan sắc và thần thái rạng rỡ của cô, mà còn vì những chia sẻ chân thật về “cái giá” đằng sau vẻ đẹp hoàn hảo.

Lời thú nhận “ăn ức gà đến phát ngán và tập luyện mỗi ngày” của cô đã tạo nên nhiều tranh luận về áp lực ngoại hình trong giới giải trí Hàn Quốc.

Son Ye Jin được chú ý khi cùng đoàn làm phim "Không thể làm gì khác" tham gia Liên hoan phim Quốc tế Busan (Ảnh: Sports Chosun).

Son Ye Jin đang là tâm điểm tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30 khi trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Không thể làm gì khác, hợp tác cùng Lee Byung Hun.

Đây là tác phẩm đánh dấu lần trở lại điện ảnh của cô sau nhiều năm vắng bóng để tập trung cho gia đình. Trong phim, Son Ye Jin vào vai Miri, người vợ hết lòng ở bên cạnh chồng thất nghiệp. Vai diễn được đánh giá phản ánh sâu sắc trải nghiệm đời thực của nữ diễn viên sau khi kết hôn và làm mẹ.

Tại Liên hoan phim Quốc tế Busan, Son Ye Jin cũng dành thời gian trả lời câu hỏi của người hâm mộ gửi qua mạng xã hội. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc giản dị khi được ở bên gia đình, đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của con trai cùng những phút giây bình yên bên chồng con. Đây là nguồn động lực lớn giúp cô cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và sự nghiệp.