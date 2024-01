"Chị đẹp" Gong Hyo Jin: Giàu có, hôn nhân viên mãn bên chồng kém 10 tuổi

Gong Hyo Jin (SN 1980) được mệnh danh là "nữ hoàng hài lãng mạn" của Hàn Quốc với nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Hương vị tình yêu, Mặt trời của chàng Joo, Muôn kiểu ghen tuông, Chỉ có thể là yêu, Khi hoa trà nở.

Nữ diễn viên sinh năm 1980 cũng là gương mặt bảo chứng rating (tỉ suất bạn xem đài) của phim truyền hình Hàn Quốc và nằm trong hội bạn thân quyền lực của nữ diễn viên Son Ye Jin. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô khá kín tiếng chuyện tình cảm và tập trung cho sự nghiệp.

Gong Hyo Jin là một "chị đẹp" nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Theo Seoul Space, Gong Hyo Jin đứng thứ 5 trong danh sách "Những nữ diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được trả lương cao nhất mọi thời đại". Ước tính nữ diễn viên nhận được khoảng 33 nghìn USD cho mỗi tập phim. Theo Digitalnetworth.com, giá trị tài sản ròng của Gong Hyo Jin trong năm 2022 là khoảng 3-4 triệu USD.

Không chỉ là một nữ diễn viên nổi tiếng, Gong Hyo Jin còn là một bà hoàng bất động sản có tiếng của xứ kim chi khi thu lời không nhỏ trong lĩnh vực kinh doanh. Năm 2013, cô mua một tòa nhà 5 tầng với giá trị 3,4 tỷ won (tương đương 60 tỷ đồng). Nữ diễn viên đã thu được khoản lợi nhuận gần như gấp đôi chỉ sau 4 năm sở hữu.

Năm 2017, Gong Hyo Jin đã mua tầng 2 của một tòa nhà ở khu nội đô Seoul, Hàn Quốc, với giá 6,3 tỷ won (111 tỷ đồng). Giá trị của bất động sản này đã gấp đôi chỉ sau 2 năm.

Ngoài danh tiếng và thành công trong nghệ thuật, Gong Hyo Jin còn là một ngôi sao giàu có, có khả năng kinh doanh bất động sản (Ảnh: Sina).

Năm 2022, Gong Hyo Jin bất ngờ thông báo kết hôn với nam ca sĩ kém 10 tuổi, Kevin Oh. Cặp đôi được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Hôn lễ của họ được tổ chức tại New York (Mỹ) mà không có sự tham gia của quá nhiều người.

Chia sẻ với tờ Chosun Ilbo, nam ca sĩ Kevin Oh nói về cuộc hôn nhân của mình: "Tôi đã gặp một người phụ nữ tuyệt vời cách đây 2 năm. Sau khoảng thời gian gắn bó, chúng tôi nhận ra cần có nhau trong đời. Cô ấy là người bạn tâm giao và là người vợ hoàn hảo của tôi".

Được biết, chồng của nữ diễn viên có 2 quốc tịch Hàn Quốc và Mỹ. Kevin Oh từng là quán quân chương trình âm nhạc Super Star K7. Anh từng thể hiện nhiều bản nhạc phim nổi tiếng trong các phim như Snowdrop, More Than Friends hay D.P.

Từ khi lập gia đình, Gong Hyo Jin dường như biến mất khỏi làng giải trí xứ Hàn. Ngoài dự án Ask The Stars đóng cùng nam diễn viên Lee Min Ho vẫn trong giai đoạn chờ chiếu, nữ diễn viên đang tạm nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống hôn nhân.

Năm 2022, Gong Hyo Jin thông báo từ bỏ cuộc sống độc thân, lập gia đình với nam ca sĩ kém 10 tuổi (Ảnh: Instagram).

Đầu tháng 1, cô bất ngờ xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block (Giải đố cùng chú Yoo) của đài tvN (Hàn Quốc). Trong chương trình, nữ diễn viên ngượng ngùng bật mí về chuyện tình với chồng trẻ Kevin Oh.

"Sau khi lịch trình bận rộn của phim Khi hoa trà nở kết thúc, tôi muốn tận hưởng các hoạt động giải trí nên đã nghĩ đến việc tham dự các buổi hòa nhạc. Ngay lúc đó, tôi nghe nói Kevin sắp tổ chức buổi hòa nhạc nên tôi quyết định tới đó.

Tôi thật sự thích đêm nhạc. Anh ấy thực sự rất tuyệt. Sau đó, có một buổi hòa nhạc khác của nhạc sĩ nước ngoài và anh ấy cho biết, anh sẽ tới nghe.

Tình cờ, tôi cũng muốn đi xem đêm nhạc đó. Vì Kevin nói sẽ mua vé nên tôi đã lấy số tài khoản của anh ấy trước cả số điện thoại. Sau khi lấy được số tài khoản, tôi đã gửi tiền cho Kevin vì vé của nhạc sĩ nước ngoài rất đắt", Gong Hyo Jin nhớ lại.

Gong Hyo Jin cho biết, cô và chồng trẻ dành thời gian trò chuyện, dần vun đắp mối quan hệ. Đầu năm 2022, họ quyết định công khai chuyện tình cảm và thông báo kế hoạch làm đám cưới.

Gong Hyo Jin và chồng trẻ, nam ca sĩ Kevin Oh, có cuộc sống hôn nhân viên mãn (Ảnh: Instagram).

Cuộc gặp gỡ định mệnh với Kevin Oh đã thay đổi suy nghĩ của Gong Hyo Jin về hôn nhân: "Ngày nay nhiều người chọn sống độc thân. Tôi cũng nghĩ rằng hôn nhân không dành cho mình sau khi thấy một số người bạn của tôi kết hôn rồi trở thành mẹ", cô kể lại.

Tuy nhiên, sự ngọt ngào và chân thành của Kevin Oh đã khiến "chị đẹp" của làng giải trí xứ Hàn mở lòng và nghĩ tới việc có một tổ ấm riêng. Nữ diễn viên thừa nhận, vợ chồng cô vẫn luôn ở trong giai đoạn mới kết hôn dù đã ở bên nhau khá lâu.

Nữ diễn viên sinh năm 1980 nhận thấy, bản thân sống tích cực hơn khi quen Kevin Oh và điều này cũng được bạn bè của cô xác nhận.

"Tôi từng là một người suy nghĩ tiêu cực và hay hoài nghi. Nhưng rồi tôi trở nên tươi sáng hơn sau khi gặp được anh ấy. Tất cả bạn bè của tôi nói rằng tôi đã thay đổi sau khi gặp anh.

Tôi cũng tự hỏi điều gì sẽ thay đổi khi chúng tôi kết hôn và bây giờ tôi nhận ra rằng rõ ràng hôn nhân thay đổi mối quan hệ của con người. Một khi chúng ta đã gắn kết với nhau bằng hôn nhân, điều đó giống như chúng ta ràng buộc với nhau như máu mủ", nữ diễn viên nói.

Gong Hyo Jin hạnh phúc với cuộc sống hiện tại (Ảnh: Naver).

Gong Hyo Jin hào hứng chia sẻ cách cô và chồng giữ lửa hôn nhân: "Chúng tôi đã yêu cầu cùng nhau tạo ra một bản nhạc mỗi năm. Mọi chuyện thật tuyệt. Chúng tôi tập hợp tất cả lại với nhau và biến nó thành một album".

Vào thời điểm hai người kết hôn, Kevin Oh đã phát hành ca khúc Dawn, được viết lời bởi Gong Hyo Jin và do anh sáng tác nhạc.

Tháng 12/2023, Kevin lên đường nhập ngũ. Nói về vấn đề này, Gong Hyo Jin tâm sự: "Nỗi lo lắng thực sự của tôi là chồng phải nhập ngũ trong một thời gian và tôi sẽ phải sống một mình. Hai ngày trước khi anh ấy nhập ngũ, tôi đã thức và khóc suốt đêm".

Gong Hyo Jin kể, trước khi nhập ngũ, ông xã kém tuổi đã có một hành động ngọt ngào khiến cô rất xúc động. "Trước khi đi, Kevin đã tạo một email được lên lịch trước. Cứ 10 giờ mỗi ngày, email sẽ được gửi đến. Tựa như một bộ phim vậy", nữ diễn viên kể.

Ngôi sao 44 tuổi thừa nhận, cuộc sống của cô ngập tràn màu hồng và sự lãng mạn khi ở bên người bạn đời kém tuổi.

"Hóa ra, khi bạn thực sự gặp được đúng người, bạn sẽ kết hôn. Với tôi, tôi thấy người này giỏi hơn mình. Để trở thành người giỏi hơn tôi không dễ dàng. Nhưng anh ấy chính là người như vậy. Tôi đã lưu tên anh ấy trong điện thoại là "thiên thần của tôi". Tôi thực sự nghĩ anh ấy như một thiên thần", nữ diễn viên thổ lộ với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.