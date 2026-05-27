Chàng trai Ê Đê cao 1,8m đăng quang Á vương Du lịch Việt Nam 2026

Sở hữu chiều cao 1,8m cùng gương mặt nam tính, góc cạnh, Lâm Thoại Anh (SN 2001) là một trong những thí sinh nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Ngay từ những vòng đầu, Thoại Anh đã liên tục được gọi tên trong nhiều phần thi phụ quan trọng. Phong độ ổn định cùng hình ảnh chỉn chu giúp anh trở thành ứng viên sáng giá trước khi chính thức được xướng tên ở ngôi vị Á vương 1.

Lâm Thoại Anh đăng quang ngôi vị Á vương Du lịch Việt Nam 2026 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ít ai biết rằng trước khi đến với đấu trường nhan sắc, Thoại Anh đã hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Công việc giúp anh có góc tốt hơn về thời trang, ánh sáng và cách thể hiện trước ống kính. Bên cạnh đó, Á vương cũng thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng.

Điểm đặc biệt tạo nên dấu ấn riêng của Lâm Thoại Anh chính là việc anh là một người con của dân tộc Ê Đê. Với anh, cuộc thi không đơn thuần là hành trình chinh phục danh hiệu mà còn là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với khán giả.

“Tôi muốn dùng hình ảnh và sức ảnh hưởng của mình để quảng bá vẻ đẹp văn hóa, con người và những điểm đến của Việt Nam đến với nhiều người hơn”, Thoại Anh chia sẻ.

Nhắc về khoảnh khắc trở thành Á vương 1 Hoa hậu - Nam vương du lịch Việt Nam 2026, Lâm Thoại Anh cho biết anh thực sự bất ngờ khi nghe tên mình được xướng lên trên sân khấu. Đó là cảm xúc pha trộn giữa hồi hộp, tự hào và hạnh phúc sau một hành trình nhiều nỗ lực.

Theo Thoại Anh, sự cố gắng, tinh thần học hỏi và nguồn năng lượng tích cực chính là yếu tố giúp anh đạt được kết quả hôm nay. Trước cuộc thi, anh dành nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, hình thể cũng như tìm hiểu thêm về du lịch và văn hóa Việt Nam.

Sau danh hiệu Á vương 1 Hoa hậu - Nam vương du lịch Việt Nam 2026, chàng trai Đắk Lắk cho biết anh muốn tiếp tục phát triển bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời ấp ủ nhiều dự án liên quan đến du lịch và truyền thông.

Chàng Á vương 1 Hoa hậu - Nam vương du lịch Việt Nam 2026 cũng không giấu tham vọng chinh chiến quốc tế nếu có cơ hội đại diện Việt Nam. Anh cho biết sẽ chuẩn bị kỹ hơn về ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn cũng như kiến thức văn hóa để mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Top 5 Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình và bạn bè luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Thoại Anh. Với anh, sự động viên và đồng hành của những người thân yêu chính là nguồn sức mạnh để tự tin bước tiếp trên con đường nghệ thuật và quảng bá du lịch Việt Nam.

Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 là cuộc thi sắc đẹp kết hợp quảng bá văn hóa và du lịch, quy tụ các thí sinh nam - nữ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nam vương gọi tên Nguyễn Hàn Việt (Khánh Hòa). Hoa hậu gọi tên Nguyễn Thu Thảo (Tuyên Quang) .