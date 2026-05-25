Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên xúc động nhìn lại 1 năm nhiệm kỳ

Trong đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 vừa qua, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái tự tin trên sân khấu. Sau hơn 1 năm đương nhiệm và chinh chiến quốc tế, người đẹp ghi điểm với những bước catwalk chắc chắn, phong thái cuốn hút.

Chia sẻ tại đêm chung kết, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên cho biết hành trình vừa qua giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều cả về kỹ năng lẫn suy nghĩ.

"Hơn 1 năm nhiệm kỳ là hành trình rất đặc biệt với tôi. Từ những chuyến đi đến khắp mọi miền đất nước, gặp gỡ nhiều con người và trải nghiệm mới, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ trong công việc mà cả trong suy nghĩ và cảm xúc. Tôi luôn tự hào vì đã có cơ hội đại diện Việt Nam tại Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) và mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế”, cô nói.

Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên trong đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Võ Cao Kỳ Duyên tâm sự thêm rằng trong hành trình vừa qua, gia đình là điểm tựa vững chắc của cô. "Tôi nghĩ mình là một người rất may mắn khi trên hành trình vừa qua vì luôn có gia đình ở phía sau âm thầm ủng hộ. Dù tôi lựa chọn theo đuổi nghệ thuật, tham gia các cuộc thi nhan sắc hay tiếp tục việc học, gia đình vẫn luôn tôn trọng và tin tưởng vào quyết định của tôi. Chính điều đó cho tôi thêm động lực để cố gắng và trưởng thành hơn mỗi ngày", Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên cũng bày tỏ sự xúc động khi khép lại nhiệm kỳ rực rỡ, người đẹp viết: "609 ngày nhiệm kỳ đã khép lại với thật nhiều yêu thương và kỷ niệm đẹp. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành, yêu thương và ủng hộ Duyên trên suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn gia đình, bạn bè, ê-kíp và tất cả những ai đã luôn ở bên để tiếp thêm cho Duyên thật nhiều động lực.

Chiếc vương miện được trao lại, nhưng những giá trị và tình cảm mà nhiệm kỳ này mang đến sẽ mãi ở lại trong tim tôi. Hành trình mới sẽ lại bắt đầu và tôi sẽ tiếp tục cố gắng để lan tỏa những điều tích cực nhất".

Đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 (nay là Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam) khi mới 19 tuổi, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên lúc đó là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam, còn khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, chính quãng thời gian đương nhiệm đã giúp người đẹp thay đổi từng ngày.

Sau đăng quang, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên liên tục tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch tại nhiều địa phương. Cô xuất hiện trong các chương trình thiện nguyện, hoạt động cộng đồng và các sự kiện giao lưu nhằm lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam tới giới trẻ. Sau hơn 1 năm nhiệm kỳ, điều khán giả nhìn thấy ở cô là sự trưởng thành rõ rệt trong suy nghĩ, cách ứng xử và hành trình hoàn thiện bản thân.

Nhan sắc Võ Cao Kỳ Duyên sau hơn 1 năm từ khi đăng quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của Võ Cao Kỳ Duyên là việc trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2025. Dù chưa đạt thành tích như kỳ vọng, cuộc thi quốc tế được xem là trải nghiệm giúp cô trưởng thành hơn về tư duy và bản lĩnh.

Trong các chia sẻ gần đây, Kỷ Duyên cho biết điều lớn nhất cô nhận được sau đăng quang không phải sự nổi tiếng mà là cơ hội được học hỏi, va chạm và hiểu bản thân nhiều hơn. ''Tôi học được cách lắng nghe, biết bình tĩnh hơn trước áp lực và trưởng thành hơn trong suy nghĩ'', người đẹp chia sẻ.

Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Võ Cao Kỳ Duyên vẫn tập trung cho việc học tiếng Anh, catwalk, rèn luyện vóc dáng… để hoàn thiện bản thân. Cô cũng đang theo học thêm ngành Quản trị Kinh doanh tại TPHCM.