Thu Thảo và Hàn Việt đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026

Tối 23/5, chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tại Cần Thơ với sự tranh tài của top 30 thí sinh nam và nữ.

Ở bảng nữ, danh hiệu hoa hậu thuộc về Nguyễn Thu Thảo, đại diện đến từ Tuyên Quang. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,8m cùng gương mặt sáng, thần thái nổi bật. Hiện cô là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và từng làm mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang.

Chia sẻ tại cuộc thi, Thu Thảo cho biết tuổi thơ gắn liền với núi rừng, sông Lô cùng những lễ hội đậm bản sắc quê hương đã giúp cô nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa Việt Nam. Người đẹp mong muốn lan tỏa vẻ đẹp quê hương và những giá trị truyền thống đến nhiều người hơn.

Các danh hiệu á hậu lần lượt thuộc về Trần Thị Mỹ Phụng, Đinh Ngọc Sa, Lâm Thoại Linh và Nguyễn Lam Phương.

Nguyễn Thu Thảo và Nguyễn Hàn Việt đăng quang tại cuộc thi (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở bảng nam, danh hiệu nam vương được trao cho Nguyễn Hàn Việt. Đại diện đến từ Khánh Hòa sở hữu chiều cao 1,82m, hình thể săn chắc và hiện là sinh viên Trường Đại học Nha Trang. Ngoài việc học, anh còn hoạt động trong vai trò người mẫu.

Hàn Việt mang hai dòng máu Việt - Hàn nên gây chú ý khi tự tin trả lời ứng xử bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Hàn. Trong khi đó, các danh hiệu á vương lần lượt thuộc về Lâm Thoại Anh, Bùi Quốc Huy, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Văn Đức Tài.

Các thí sinh trong phần thi trình diễn áo tắm (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm chung kết diễn ra với các phần thi trình diễn áo tắm, dạ hội và trang phục áo bà ba thổ cẩm mang đậm màu sắc văn hóa miền Tây. Sau các phần trình diễn, ban tổ chức chọn top 6 thí sinh nam và top 6 thí sinh nữ bước vào vòng ứng xử.

Điểm nhấn của phần thi này là khả năng ngoại ngữ của nhiều thí sinh. Không ít người tự tin trả lời bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Hàn trước ban giám khảo và khán giả.

Hoa hậu cùng 4 á hậu, nam vương cùng 4 á vương tại đêm chung kết (Ảnh: Ban tổ chức).

Hội đồng giám khảo đêm chung kết gồm nhiều gương mặt trong lĩnh vực nghệ thuật và sắc đẹp như NSND Lê Khanh, NSND Vương Duy Biên, siêu mẫu Xuân Lan, Á vương Manhunt International 2018 Mai Tuấn Anh, Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh...

Bên cạnh phần tranh tài, màn final walk (bước đi cuối cùng trong nhiệm kỳ) của đương kim hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên cũng nhận được sự chú ý. Nhìn lại hơn một năm đương nhiệm, cô cho biết bản thân trưởng thành hơn sau những chuyến đi và hoạt động trong nhiệm kỳ.

“Tôi biết ơn vì có cơ hội đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và trưởng thành hơn qua từng hành trình. Tôi cũng tự hào khi được đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2025, mang hình ảnh phụ nữ Việt đến với bạn bè quốc tế”, cô chia sẻ.