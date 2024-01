"Chàng thơ" Timothée Chalamet ngọt ngào khóa môi bạn gái Kylie Jenner

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024 đã diễn ra vào sáng 8/1 (giờ Việt Nam) với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Taylor Swift, Selena Gomez, Margot Robbie, Elle Fanning, Heidi Klum... Trong đó, cặp tình nhân trẻ Kylie Jenner và Timothée Chalamet thu hút mọi ống kính của phóng viên.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet khóa môi ngọt ngào tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024 (Ảnh: JJ).

Xuất hiện cùng nhau tại lễ trao giải, Kylie Jenner và Timothée Chalamet không ngại trao nhau cử chỉ tình tứ. Cặp đôi bị bắt gặp nhìn nhau say đắm, trò chuyện vui vẻ và trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Hình ảnh này lập tức được lan truyền trên khắp các mạng xã hội.

Chuyện tình của Kylie Jenner và Timothée Chalamet thu hút sự tò mò của người hâm mộ từ năm 2023. Cặp đôi được cho rằng đã ra mắt gia đình hai bên. Bất chấp việc Kylie Jenner đã có con riêng, Timothée Chalamet vẫn yêu bạn gái say đắm.

Tháng 4/2023, một tài khoản Instagram nổi tiếng gây xôn xao khi tiết lộ Kylie Jenner và Timothée Chalamet bí mật hẹn hò. Nhiều "bằng chứng" cho thấy cả hai có mối quan hệ đặc biệt cũng liên tục được chia sẻ.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet công khai xuất hiện tại lễ trao giải để khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa hai người (Ảnh: Getty Images).

Theo nguồn tin của Page Six, Kylie Jenner và Timothée Chalamet gần như dành mỗi ngày bên nhau. Em gái của Kim Kardashian nhiều lần đến biệt thự của sao phim Call me by your name ở Beverly Hills, California (Mỹ).

Truyền thông Mỹ cho biết, 2 ngôi sao trẻ hạnh phúc bên nhau nhưng không muốn vội vã tiết lộ chuyện tình cảm. "Luôn có những cuộc trò chuyện vui vẻ và tán tỉnh giữa hai người. Timothée khiến Kylie mỉm cười. Kylie thích hẹn hò nhưng trọng tâm của cô ấy là làm mẹ", một nguồn tin nói với tờ Us Weekly.

Timothée Chalamet (SN 1995) trưởng thành trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Timothée Chalamet là khi anh tham gia đóng chính trong phim điện ảnh Call me by your name (Gọi em bằng tên anh) của đạo diễn Luca Guadagnino.

Call me by your name giúp Timothée giành được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, trở thành một trong những nam diễn viên 9X trẻ tuổi nhất được đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc của giải thưởng danh giá này.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet hẹn hò từ năm 2023 (Ảnh: News).

Các bộ phim như A rainy day in New York, The King và Little women sau đó đều giúp Timothée khẳng định chỗ đứng tại Hollywood. Timothée được xem là một trong những chàng trai kiểu mẫu trong mơ của các cô gái trẻ tại Hollywood.

Sở hữu vẻ ngoài lãng tử, nam diễn viên thế hệ 9X khá đào hoa. Anh từng hẹn hò với nhiều bạn gái xinh đẹp, nổi tiếng như Lourdes Leon (con gái của danh ca Madonna) vào năm 2013, Lily-Rose Depp (con gái tài tử Johnny Depp), người đẹp Eiza González của Fast and Furious.

Kylie Jenner (SN 1997) được xem là "người tạo xu hướng" về phong cách thời trang và làm đẹp. Năm 2019, Kylie đã sở hữu hơn 1 tỷ USD, theo Forbes và trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới trong một lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp.

Em gái của Kim Kardashian có 2 con với bạn trai cũ Travis Scott. Cặp đôi gắn bó từ năm 2017 và tới đầu năm 2023, truyền thông Mỹ tiết lộ, Kylie và Travis đã chia tay trong hòa bình.