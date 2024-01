Vai Công nương Diana giúp Elizabeth Debicki hết lỡ hẹn với Quả Cầu Vàng

Nữ diễn viên Elizabeth Debicki (SN 1990) có mẹ là người Australia gốc Ireland, bố người Ba Lan. 5 tuổi, cô chuyển tới Melbourne (Australia) định cư.

Mẹ cô là hiệu trưởng của một trường dạy khiêu vũ còn cha làm việc tại nhà hát. Do vậy, từ nhỏ người đẹp tóc vàng đã có năng khiếu và đam mê nghệ thuật. Cô theo đuổi bộ môn nghệ thuật múa ballet một cách chuyên nghiệp.

Năm 16 tuổi, Elizabeth vào trường Cao đẳng Victoria (Australia) để theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên. Năm 2011, Elizabeth Debicki chính thức có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh. Với ngoại hình xinh đẹp, ngọt ngào và khả năng diễn xuất tốt, Elizabeth Debicki nhanh chóng nổi tiếng tại quê nhà.

Tuy nhiên, Hollywood mới là đích đến của Elizabeth Debicki. Cơ hội lớn đến với cô khi Elizabeth được chọn tham gia bộ phim The Great Gatsby, cộng tác cùng Leonardo DiCaprio và Carrey Mulligan. Vai diễn đầu tiên trên đất Mỹ của Elizabeth Debicki khá thành công.

Tiếp đó, cô góp mặt trong các dự án đình đám như Vệ binh dải ngân hà 2, Valerian và thành phố ngàn sao, Peter Rabbit, Tenet... Sức hút của các vai diễn mang về cho Elizabeth Debicki một số giải thưởng. Đáng nhớ nhất là giải Trophée Chopard (hạng mục mang tính khích lệ diễn viên trẻ) tại LHP Cannes 2018.

Tuy nhiên, The Crown mới ghi nhận bước tiến lớn trong sự nghiệp của Elizabeth Debicki. Năm 2020, cô được trao vai cố Công nương Diana trong 2 mùa cuối của loạt phim tiểu sử về Hoàng gia Anh - The Crown, sau khi Emma Corrin từ chối.

Mỹ nhân sở hữu chiều cao 1,9m nhanh chóng nhận được lời khen ngợi khi tái hiện nhiều tạo hình mang tính biểu tượng về thời trang của cố Công nương Diana.

Elizabeth Debicki vào vai Công nương Diana trong "The Crown" (Ảnh: Netflix).

Đạo diễn Robert Sterne tiết lộ, lần đầu Elizabeth bước vào phòng thử vai, ê-kíp đã thừa nhận, cô chính là công nương Diana trên màn ảnh họ tìm kiếm. "Có điều gì đó khiến cô ấy thắp sáng mọi không gian cô ấy bước vào. Cô ấy là một trong những diễn viên hoàn hảo nhất của The Crown, bởi vì cô ấy có kỹ thuật diễn tốt, chất giọng đẹp và sự duyên dáng rất tự nhiên. Cô ấy khắc họa tinh tế sự tổn thương và trí tuệ của nhân vật", đạo diễn nói.

The Crown khởi chiếu từ năm 2016, là một trong những bộ phim truyền hình dài tập đắt đỏ của Netflix, tiêu tốn 130 triệu USD cho mùa đầu tiên. Phim được giới phê bình khen ngợi nhưng cũng vướng nhiều tranh cãi khi bị cho là chứa các chi tiết sai sự thật và đào sâu vào đời tư của các nhân vật trong Hoàng gia Anh.

Phần 6 được xem là phần cuối cùng của The Crown và tập trung xoay quanh những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Đây là khoảng thời gian ngay sau cái chết bi kịch của Công nương Diana.

Nữ diễn viên Elizabeth Debicki từng chia sẻ về phần phim cuối: "Tôi cho rằng, biên kịch Peter Morgan và toàn bộ ê-kíp đã cố gắng để xử lý mọi thứ một cách tinh tế, chân thực nhất có thể".

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024, sáng 8/1 (giờ Việt Nam), khi bước lên sân khấu nhận giải, Elizabeth Debicki trân trọng gửi lời cảm ơn nhà sản xuất bộ phim vì đã chọn cô vào vai Công nương Diana. Cô không quên tri ân các bạn diễn, đặc biệt là những đứa con trên màn ảnh. Elizabeth Debicki cũng nhắc tới bạn trai của mình và cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc là giải thưởng Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp của Elizabeth Debicki. Năm ngoái, cô cũng nhận đề cử tương tự cho vai Công nương Diana trong dự án The Crown (phần 5). Tuy nhiên, mỹ nhân 9X không giành chiến thắng.

Tại mùa giải Quả Cầu Vàng 2024, The Crown nhận được 4 đề cử nhưng chỉ giành được một giải thưởng duy nhất là giải Nữ phụ xuất sắc hạng mục phim truyền hình dành cho Elizabeth Debicki.

Thắng lớn ở hạng mục phim truyền hình tại Quả Cầu Vàng 2024 là dự án Succession với 4 giải thưởng trong tổng cộng 9 đề cử. Trong khi đó, ở hạng mục phim điện ảnh, bộ phim Oppenheimer là tâm điểm với 5 giải thưởng quan trọng.

Danh sách giải thưởng Quả Cầu Vàng 2024

Phim điện ảnh

