Vượt qua các đối thủ nổi bật tại mùa giải Quả Cầu Vàng 2024 gồm Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Colman Domingo, Barry Keoghan, Andrew Scott, nam diễn viên Cillian Murphy đã được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc mảng phim điện ảnh.

Anh giành chiến thắng nhờ vai diễn J. Robert Oppenheimer trong bộ phim nhận 8 đề cử tại Quả Cầu Vàng 2024 - Oppenheimer. Phim xoay quanh cuộc đời của nhà vật lý kiệt xuất J. Robert Oppenheimer, được coi là cha đẻ của bom nguyên tử.

Cillian Murphy nhận giải Quả Cầu Vàng cho Nam chính xuất sắc (Ảnh: Getty Images).

Ngoài những thành tựu trong sự nghiệp của nhân vật chính, bộ phim còn mang đến câu chuyện liên quan tới người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời Oppenheimer.

Bước lên sân khấu nhận giải, Cillian Murphy khẳng định: "Tôi là người đàn ông may mắn nhất". Anh cũng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ anh có được cùng đoàn phim Oppenheimer.

Cillian Murphy nói: "Tôi biết, lần đầu tiên tôi bước vào phim trường của đạo diễn Christopher Nolan, mọi thứ rất khác biệt. Tôi có thể cảm nhận được mức độ sợ hãi, sự tập trung, mức độ cống hiến và đặc biệt là không có đủ chỗ cho diễn viên ngồi. Nhưng tôi hiểu, mình đã được cộng tác với một đạo diễn có tầm nhìn".

Cillian Murphy cũng gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp như Chris và Emma (Thomas) vì đã tin tưởng anh suốt 20 năm qua.

Anh phát biểu: "Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một trong những điều tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của một diễn viên chính là bạn không thể làm mọi thứ một mình.

Chúng ta đã có một ê-kíp tuyệt vời cho bộ phim này. Đó thực sự là một phép màu. Chính là các bạn Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman. Cảm ơn các bạn vì đã bao bọc, nâng đỡ tôi suốt bộ phim này", anh nói thêm.

Cillian Murphy thấy mình may mắn khi được cộng tác với những diễn viên tuyệt vời và tham gia một dự án xuất sắc như "Oppenheimer" (Ảnh: News).

Quả Cầu Vàng 2024 là giải thưởng Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp của Cillian Murphy. Trước đó, anh từng được đề cử giải Nam chính xuất sắc tại Quả Cầu Vàng 2006 với vai diễn người chuyển giới trong Breakfast on Pluto.

Cillian Murphy (sinh năm 1976) là diễn viên người Ireland. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 1996. Một số bộ phim nổi bật trong sự nghiệp của Cillian có thể kể tới Intermission (2003), Red Eye (2005), The Wind That Shakes the Barley (2006), Sunshine (2007).

Năm 2005, Cillian Murphy gây chú ý khi vào vai một phụ nữ chuyển giới trong Breakfast on Pluto (2005), phim mang về đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên cho nam diễn viên thế hệ 7X. Năm 2020, tạp chí Irish Times vinh danh Cillian Murphy là một trong những diễn viên vĩ đại nhất điện ảnh Ireland.

Cillian Murphy bắt đầu cộng tác với đạo diễn tài năng Christopher Nolan vào năm 2005 khi tham gia bộ phim The Dark Knight (2005 - 2012), Inception (2010) và Dunkirk (2017). Christopher Nolan chính là "cha đẻ" của bộ phim nổi tiếng Oppenheimer.

Cillian Murphy từng vào vai người chuyển giới trong "Breakfast on Pluto" (Ảnh: News).

Oppenheimer được cho là một trong những tác phẩm nổi bật nhất mùa giải Quả cầu vàng 2024 với 8 đề cử khác nhau. Trong đó, phim giành được 5 giải thưởng gồm Đạo diễn xuất sắc, Nam chính xuất sắc, Nam phụ xuất sắc, Kịch bản gốc hay nhất, Phim điện ảnh chính kịch hay nhất.

Cillian Murphy tâm sự, anh lớn lên trong một gia đình trung lưu. Cha anh là một công chức, còn mẹ là giáo viên tiếng Pháp. Anh từng thổ lộ, việc được giáo dục đầy đủ giúp anh có kỹ năng tốt khi vào đời.

Murphy yêu thích văn chương, âm nhạc và điện ảnh. Nam diễn viên thừa nhận, anh sống hướng nội và có đôi chút dị thường. Trên thảm đỏ, người ta không thấy anh diện phục trang mang tính ấn tượng từ những nhà mốt sang trọng. Thay vào đó là lối ăn vận đơn giản và lịch sự.

Với Murphy, việc góp mặt trong các buổi trò chuyện trên truyền hình giống như một cực hình và chỉ là "sự tuân thủ hợp đồng".

Cillian Murphy khát khao được cống hiến cho nghệ thuật, đảm nhận những vai diễn chất lượng và cá tính (Ảnh: News).

"Tôi luôn cảm thấy khó khăn và sẽ hạnh phúc hơn nếu được làm những thứ mình thích. Tôi nghĩ mình rất may mắn. Tôi không thích phô diễn hay kể lể về cuộc đời mình. Tôi không hiểu tại sao mình phải trở nên giải trí và hấp dẫn trong các buổi phỏng vấn", anh nói.

Sau Oppenheimer, Murphy sẽ góp mặt trong bộ phim chuyển thể Small Things Like These của tiểu thuyết gia người Ireland - Claire Keegan. Phim lấy bối cảnh năm 1985 kể những câu chuyện xoay quanh một thị trấn nhỏ của Ireland. Phim được sản xuất bởi nam diễn viên Matt Damon.

Sáng 8/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024 diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) với chiến thắng giòn giã nhất thuộc về bộ phim Oppenheimer, tiếp sau đó là Anatomy of a Fall Neon, Barbie, The Holdovers, Poor Things với 2 giải thưởng mỗi phim.