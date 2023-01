Quả Cầu Vàng trở lại, liệu có ai... quan tâm?

Sau một năm sóng gió lao đao vì vướng bê bối phân biệt chủng tộc trong quá trình xét giải, giải thưởng Quả Cầu Vàng đã chính thức trở lại. Đây từng được xem là giải thưởng uy tín trong giới làm phim ở Hollywood. Năm 2021, giải thưởng Quả Cầu Vàng gặp khủng hoảng nặng nề bởi Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood vướng lùm xùm phân biệt chủng tộc trong quá trình xét giải.

Nguyên nhân là bởi ủy ban xét đề cử và chấm giải của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood không có thành viên là người da đen. Điều này bị cho là khiến việc đề cử - chấm giải thiếu khách quan, công bằng, bởi thành viên trong ủy ban xét đề cử - chấm giải đều là người da trắng.

Tài tử Tom Cruise đã trả lại 3 tượng vàng từng nhận được tại giải Quả Cầu Vàng (Ảnh: New York Post).

Khi thông tin này lộ ra, giải thưởng Quả Cầu Vàng đã phải đối diện với khủng hoảng nặng nề và buộc phải "lắng sóng" trong vòng một năm để sửa chữa những vấn đề tồn tại.

Khi ấy, đài NBC (Mỹ) đã tuyên bố sẽ không truyền hình trực tiếp lễ trao giải (tổ chức vào đầu năm 2022) như thông lệ hàng năm. Sau đó, sự kiện lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2022 đã được tổ chức rất giản dị và lặng lẽ. Không có hình ảnh chính thức nào về lễ trao giải được truyền ra ngoài. Đó là một lễ trao giải đầy những khủng hoảng.

Thông tin về những cái tên thắng giải được ban tổ chức thông báo qua... các đăng tải trên mạng xã hội. Tài tử Tom Cruise khi ấy đã trả lại 3 tượng vàng từng nhận tại giải Quả Cầu Vàng. Khép lại chuyện buồn cũ, nay Quả Cầu Vàng trở lại, liệu có gì mới mẻ, khác xưa?

Những cái tên bị Quả Cầu Vàng ngó lơ

Trong số những cái tên được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng 2023 không có tài tử Tom Cruise - người đã trả lại tất cả giải thưởng Quả Cầu Vàng cho ban tổ chức, dù vậy, bộ phim "Top Gun: Maverick" được đề cử ở hạng mục Phim chính kịch hay nhất.

Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood - đơn vị đứng sau lễ trao giải Quả Cầu Vàng - khẳng định rằng họ đã có những đổi thay cần thiết để sửa chữa những vấn đề tồn tại, những thiếu sót từng có trong quá trình xét giải trước đây. Dù vậy, nhìn vào danh sách đề cử ở những hạng mục quan trọng năm nay, người ta chưa nhận thấy sự đổi khác rõ rệt.

Trong số những cái tên được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng 2023 không có tài tử Tom Cruise (Ảnh: New York Post).

Tài tử Will Smith vốn nhận được nhiều sự khen ngợi với vai diễn trong phim "Emancipation", nhưng Will Smith cũng không nhận được đề cử tại Quả Cầu Vàng 2023.

Will Smith đã bị quay lưng tại giải Oscar, sau khi anh gây lùm xùm với cú tát dành cho người dẫn chương trình Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022. Giờ đây, đến lượt giải Quả Cầu Vàng cũng quay lưng nốt với Will Smith, vậy là mùa giải năm nay coi như đã... kết thúc đối với nam tài tử.

Hai bộ phim khác cũng xoay quanh đề tài về người da đen và cũng thu hút sự quan tâm chú ý lớn trong năm 2022, đó là phim "Till" (kể về người mẹ có con trai bị sát hại vì nạn phân biệt chủng tộc) và phim "I Wanna Dance With Somebody" (bộ phim tiểu sử làm về ngôi sao ca nhạc Whitney Houston). Nhưng hai phim này cũng không nhận được đề cử tại Quả Cầu Vàng.

Kiểu gì cũng vẫn vướng lùm xùm

Sự trở lại của giải Quả Cầu Vàng sẽ không thể nào tránh khỏi một vài lùm xùm. Tài tử Brendan Fraser được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "The Whale".

Dù vậy, Fraser tuyên bố anh sẽ không bao giờ tham gia lễ trao giải Quả Cầu Vàng, vì anh từng bị cựu chủ tịch của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood quấy rối tình dục hồi năm 2003.

Tài tử Brendan Fraser được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "The Whale" (Ảnh: New York Post).

Nói về nạn quấy rối tình dục, điện ảnh năm 2022 chứng kiến sự xuất hiện của hai bộ phim đáng chú ý làm về đề tài này, đó là "Women Talking" và "She Said". Dù vậy, cả hai phim này đều chỉ nhận được đề cử ở hạng mục phụ tại Quả Cầu Vàng.

Những phim nhận được nhiều đề cử nhất tại giải Quả Cầu Vàng năm nay là những phim cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và yếu tố thương mại.

Phim "Everything Everywhere All at Once" đạt doanh thu 103 triệu USD, phim nhận được 6 đề cử tại Quả Cầu Vàng 2023. Trong đó, có những đề cử quan trọng như Phim ca nhạc hoặc phim hài hay nhất, Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất trong phim ca nhạc hoặc hài, Đạo diễn xuất sắc nhất...

Phim tiểu sử "Elvis" đạt doanh thu 286 triệu USD, phim nhận được 3 đề cử quan trọng gồm Phim chính kịch hay nhất, Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất.

Bộ phim "Avatar: The Way of Water" với mức doanh thu 1.4 tỷ USD (tính đến thời điểm hiện tại) nhận được 2 đề cử, đều là những đề cử quan trọng, gồm Phim chính kịch hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Phim tiểu sử "Elvis" đạt doanh thu 286 triệu USD, phim nhận được 3 đề cử quan trọng (Ảnh: New York Post).

Dù vậy, cũng có ngoại lệ, khi một phim lỗ nặng ngoài phòng vé vẫn nhận được đề cử quan trọng tại giải năm nay. Đó là bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg - "The Fabelmans" (thu về 12,9 triệu USD từ mức kinh phí đầu tư 40 triệu USD). Phim nhận được 5 đề cử, gồm Phim chính kịch hay nhất, Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất...

Các đề cử dành cho thể loại phim ca nhạc hoặc phim hài tại Quả Cầu Vàng 2023 đang chứng kiến cuộc đua giữa hai phim "The Banshees of Inisherin" và "Everything Everywhere All At Once", với lần lượt 8 và 6 đề cử.

Liệu Quả Cầu Vàng có thể khôi phục vị thế của mình trong lần tái xuất này? Trước đó, lễ trao giải hồi năm 2021 từng chỉ thu hút 6,9 triệu lượt người theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp. Con số này bị đánh giá là rất gây thất vọng. Hiện tại, câu hỏi cần được đặt ra có lẽ nên được chuyển thành: Liệu công chúng có còn quan tâm tới Quả Cầu Vàng hay không?