Những ngày qua, mạng xã hội quốc tế dành sự quan tâm cho phiên tòa xét xử nữ rapper Cardi B. Ngôi sao ca nhạc bị một cựu nhân viên bảo vệ tại phòng khám cáo buộc hành hung vào năm 2018. Người phụ nữ đâm đơn kiện - Emani Ellis - tố Cardi B đánh cô, dùng những lời lẽ lăng mạ xúc phạm cô.

Trong lời khai tuần trước, Ellis nhấn mạnh, vụ việc đã "gây chấn thương tâm lý" cho cô khi Cardi khạc nhổ vào mặt cô, mắng nhiếc và chế giễu ngoại hình của cô.

Cardi B vừa thắng kiện (Ảnh: Getty Images).

Nữ rapper nhiều lần tuyên bố, dù mọi chuyện trở nên rất căng thẳng, không hề có sự va chạm nào xảy ra giữa hai bên. "Tôi không hề chạm vào cô ta", Cardi nói tại tòa.

Ellis đã đâm đơn kiện đòi Cardi B bồi thường chi phí y tế, bù đắp những đau khổ về tinh thần và thể chất, chi phí vì mất việc. Số tiền không được nêu cụ thể trong đơn kiện, nhưng Cardi tiết lộ tại tòa, Ellis đang đòi cô bồi thường 24 triệu USD.

Trước tòa, Cardi B phủ nhận việc hành hung người khác, tố người phụ nữ đã chụp ảnh, phát tán thông tin riêng tư của cô mà chưa được sự cho phép.

Đáng chú ý, màn đối đáp thẳng thắn, đúng "chất" của Cardi B khiến dân mạng tò mò và bùng nổ bình luận. Video về phiên tòa xét xử Cardi B liên tục gây sốt, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng như X (trước đây là Twitter), Facebook và TikTok.

Sau gần 2 tuần phiên tòa diễn ra, ngày 3/9 (giờ Việt Nam), nữ rapper đã được tòa tuyên bố vô tội. Do đó, cô sẽ không phải bồi thường thiệt hại cho cựu nữ nhân viên bảo vệ Emani Ellis.

Phiên tòa xét xử của Cardi B gây sốt các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: Getty Images).

Sau phán quyết, Cardi B rời tòa và tiếp tục khẳng định cô chưa bao giờ tấn công Ellis. “Tôi thề có Chúa, tôi không hề động đến người phụ nữ đó”, cô nói.

Sau đó, cô nói tiếp: “Lần này tôi cư xử tử tế. Nhưng nếu có ai tiếp theo cố gắng kiện tôi một cách phù phiếm như thế này, tôi sẽ kiện ngược lại và bắt người đó phải trả giá. Đừng bao giờ nghĩ rằng, bạn có thể kiện tôi và tôi chấp nhận thu xếp chi tiền giải quyết mọi chuyện. Điều đó sẽ không xảy ra”.

Cardi B (SN 1992) là một nữ ca sĩ người Mỹ. Cô mang trong mình dòng máu lai với mẹ là người Trinidad và Tobago, bố là người Dominica. Trước khi trở thành nữ ca sĩ nổi tiếng, cô từng là vũ công thoát y.

Năm 2013, Cardi B bắt đầu nhận được sự chú ý từ cộng đồng nhờ một số video thoát y được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Từ đó, cô dần tiến tới con đường âm nhạc.

Cardi B nhắn nhủ những người muốn đâm đơn kiện cô nên suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động (Ảnh: Getty Images).

Nữ rapper nuôi dưỡng chất nghệ thuật cá tính của mình qua những giai đoạn khó khăn. Cuộc sống càng gai góc càng làm đa dạng góc nhìn âm nhạc của một rapper.

Ngôi sao 33 tuổi đang sở hữu một giải Grammy, 8 giải âm nhạc Billboard, 4 giải thưởng âm nhạc Mỹ, 4 giải MTV Video Music cùng nhiều giải thưởng âm nhạc khác.

Với nhiều nỗ lực gây dựng sự nghiệp, Cardi B trở thành nữ rapper đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá "Người phụ nữ của năm" của tạp chí Billboard vào năm 2010. Tạp chí Time cũng đưa cô vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng vào năm 2018.

Ngoài các dấu ấn trong âm nhạc, Cardi B còn gây ấn tượng với người hâm mộ bởi tính cách và phong cách thời trang nổi loạn, cá tính. Giọng ca đình đám đã có 3 đứa con với chồng cũ, rapper Offset.