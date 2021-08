Cặp bố con tai tiếng: Bố ép bạn gái phá thai, con hầu tòa vì chất cấm

Dân trí Cha con tài tử xứ Hàn - Ha Jung Woo đang là tâm điểm truyền thông khi nam diễn viên phải hầu tòa vì dùng chất cấm còn bố anh dính bê bối bị bạn gái kém tuổi kiện vì ép cô phá thai.

Sáng nay 10/8, nam diễn viên Ha Jung Woo đã phải ra hầu tòa vì cáo buộc sử dụng trái phép propofol, một loại chất cấm tại Hàn Quốc. Tài tử đắt giá của Hàn Quốc được cho rằng đã sử dụng chất cấm 10 lần từ tháng 1 đến tháng 9/2019 tại một phòng khám thẩm mỹ ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc.

Tài tử Ha Jung Woo ra hầu tòa vào sáng nay 10/8.

Ha Jung Woo hầu tòa vì dùng chất cấm

Trong phiên tòa sáng nay, Ha Jung Woo bị buộc tội vi phạm Luật Kiểm soát Ma túy. Các công tố viên chỉ ra rằng, Ha Jung Woo sử dụng propofol cho thủ thuật thẩm mỹ không cần gây mê. Nam diễn viên đã thừa nhận: "Tôi thừa nhận mọi cáo buộc. Tôi xin lỗi vì đã quyết định hấp tấp".

Tuy nhiên, luật sư của Ha Jung Woo giải thích rằng: "Bị cáo có vấn đề nghiêm trọng về da. Tình trạng da của Ha Jung Woo không tốt vì phải thường xuyên trang điểm. Anh ấy cần điều trị để tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Hơn nữa, việc sử dụng propofol diễn ra theo cách này. Thuốc được chuyên gia y tế sử dụng có thể ít hơn so với lượng ghi trên hồ sơ".

Ha Jung Woo ra hầu tòa vì cáo buộc dùng chất cấm.

Propofol là loại thuốc an thần có tác dụng nhanh giúp thư giãn, chỉ được dùng trong quá trình phẫu thuật với liều lượng thích hợp và bị phân loại là ma túy tại Hàn Quốc. Đây cũng là loại thuốc gây ra cái chết của "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson vào năm 2009.

Năm 2013, người đẹp Park Shi Yeon, Á hậu Lee Seung Yeon và người đẹp Jang Mi In Ae của Hàn Quốc từng bị phạt tù giam vì sử dụng propofol trái phép. Vụ việc khiến sự nghiệp của ba người đẹp đều trượt dốc và danh tiếng của họ bị ảnh hưởng nặng nề.

Phiên tòa tiếp theo xét xử Ha Jung Woo dự kiến diễn ra vào ngày 14/9. Nếu Ha Jung Woo bị kết tội sử dụng chất cấm, nam diễn viên có thể phải đối diện với án phạt 10 triệu won (200 triệu đồng).

Ha Jung Woo đã nhận tội và cúi đầu xin lỗi người hâm mộ.

Sau phiên tòa, khi đối mặt với các phóng viên, Ha Jung Woo đã cúi đầu xin lỗi và bày tỏ: "Tôi vô cùng hối hận khi đứng ở đây. Tôi đã bất cẩn. Lẽ ra, tôi nên cẩn thận hơn và là tấm gương. Tôi xin lỗi vì đã gây ra thiệt hại cho đồng nghiệp và gia đình. Tôi rất xấu hổ nhưng tôi sẽ cố gắng trở thành một diễn viên có ảnh hưởng tốt. Tôi cầu xin sự rộng lượng của khán giả để có thể chuộc lại những sai lầm".

Hành động cúi đầu nhận tội và xin lỗi của Ha Jung Woo không khiến công chúng bớt bức xúc. Họ vẫn lên tiếng chỉ trích nam diễn viên nổi tiếng sau phiên tòa sáng 10/8.

Ha Jung Woo, sinh năm 1978, bắt đầu đóng phim từ năm 2003. Năm 2008, sau thành công của bộ phim The Chaser, Ha Jung Woo vươn lên vị trí một ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc.

Ha Jung Woo đang là "ông hoàng phòng vé" tại Hàn Quốc.

Tài tử 43 tuổi từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc như Người hầu gái, Ám sát, Thử thách thần chết, 1987: When The Days Comes.... Đến hết năm 2018, tổng số vé bán ra cho các phim có sự xuất hiện của Ha Jung Woo là hơn 105 triệu vé. Điều này giúp anh trở thành "ông hoàng phòng vé" của Hàn Quốc.

Đáng nói hơn, vụ việc Ha Jung Woo ra hầu tòa vì cáo buộc sử dụng chất cấm xảy ra cùng thời điểm cha ruột của anh, nam diễn viên kỳ cựu - Kim Yong Gun bị người tình kém 39 tuổi tố ép cô phá thai và vô trách nhiệm với việc cô mang bầu.

Đầu tuần trước, một cô gái tên là A đã đâm đơn tố Kim Yong Gun có quan hệ tình cảm với cô 13 năm nhưng khi cô phát hiện mang bầu, ngôi sao 76 tuổi lại có thái độ lảng tránh, ngược đãi và ép cô phá thai. Tại Hàn Quốc, việc ép người khác phá thai là hành động vi phạm pháp luật.

Ngôi sao kỳ cựu - Kim Yong Gun, cha ruột của Ha Jung Woo, bị công chúng quay lưng sau khi bị tố bỏ rơi bạn gái 13 năm khi cô mang thai.

Ngôi sao 76 tuổi - Kim Yong Gun đã phải nhận làn sóng chỉ trích của công chúng dù ông lên tiếng thanh minh và giải thích rằng sẵn sàng chịu trách nhiệm với bạn gái trẻ và đứa con trong bụng.

Hiện tại, hai cha con Ha Jung Woo và Kim Yong Gun đang chịu sự chỉ trích lớn từ người hâm mộ xứ Hàn và bị tẩy chay khỏi làng giải trí.

Mi Vân

Theo Pop/Naver