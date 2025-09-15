Cảnh phim tù nhân Côn Đảo hút 3 triệu views, gây tò mò sau phim "Mưa đỏ"

Đoạn clip quay cảnh diễn viên đóng vai tù nhân gầy gò trơ xương tại nhà tù Côn Đảo đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Người xem trên mạng tò mò khi biết rằng đây là cảnh trong một bộ phim điện ảnh sắp ra mắt.

Thực chất, đây là những hình ảnh hậu trường của bộ phim Thanh âm vượt đại dương. Phim kể về cuộc sống của các chiến sĩ cách mạng tại nhà tù từng được ví như "địa ngục trần gian".

Cảnh phim tái hiện nhà tù Côn Đảo hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội (Video: TikTok).

Sự lan truyền của đoạn clip này đã khiến bộ phim Thanh âm vượt đại dương được chú ý và kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của các tác phẩm lịch sử như Mưa đỏ, hay Đào, phở và piano.

Rất nhiều khán giả bình luận trên mạng xã hội hỏi về thời gian công chiếu, cũng như đặt ra những câu hỏi liên quan đến bối cảnh của bộ phim.

Một khán giả viết: "Tôi muốn xem phim này. Tôi vừa xem Mưa đỏ và cảm thấy rất nóng lòng được xem những tác phẩm lịch sử như vậy. Ông cha ta thật kiên cường".

Khán giả khác bình luận: "Không thể tin nổi, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng đã có một bộ phim điện ảnh về nhà tù Côn Đảo".

"Bao giờ phim chiếu rạp vậy? Tôi muốn đưa con trai tôi đi xem để cháu thêm hiểu về những gì thế hệ trước đã hy sinh để đổi lấy hòa bình", khán giả nêu ý kiến trên mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, thành viên đoàn làm phim cho biết, clip trong nhà tù Côn Đảo xuất hiện trên mạng là một sự ngẫu nhiên, không phải chiến lược truyền thông có chủ đích.

Một thành viên trong đoàn phim đã quay lại cảnh hậu trường và đăng tải lên mạng xã hội trong lúc phấn khởi vì phim sắp được ra mắt. Từ đó, hiệu ứng lan tỏa đã vượt ngoài mong đợi, khiến khán giả cảm thấy tò mò và liên tục tìm kiếm thông tin về bộ phim.

Cảnh tù nhân gầy gò trơ xương trong phim "Thanh âm vượt đại dương" (Ảnh: Chụp màn hình).

Cảnh phim được hé lộ qua đoạn clip là cảnh sinh hoạt buổi đêm tại buồng giam. Các diễn viên vào vai tù nhân đều bị cùm một chân, trong đó có người ngủ, người đau đớn rên la, người đói, người tự tập vận động tại chỗ cho đỡ đau nhức...

Để tái hiện chân thực cuộc sống khắc nghiệt tại nhà tù Côn Đảo, đạo diễn yêu cầu các nhân vật phải gầy nên các trợ lý đạo diễn đã phải “lục tung” mọi nơi để tìm kiếm diễn viên quần chúng phù hợp.

"Chúng tôi phải thừa nhận rằng tìm người gầy đúng yêu cầu như bối cảnh phim là không hề đơn giản", đại diện đoàn phim cho hay.

Các diễn viên chính và phụ trong phim cũng đã giảm 3-7kg, thậm chí 10kg để hóa thân thành những tù nhân gầy gò.

Các tù nhân nhà tù Côn Đảo bị đối xử tàn nhẫn, thường xuyên chịu những trận đòn roi. Cảnh trong phim "Thanh âm vượt đại dương" (Ảnh: Đoàn làm phim).

Đại diện đoàn làm phim cũng cho biết, Thanh âm vượt đại dương chưa có lịch chiếu chính thức mà mới chỉ có ngày công chiếu là 16/9 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Về vấn đề này, đại diện đoàn phim chia sẻ: “Ê-kíp chúng tôi rất muốn bộ phim được đến với nhiều khán giả. Tuy nhiên, phim làm theo đặt hàng của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, sau khi làm xong sẽ giao nộp cho Cục Điện ảnh. Việc phát hành như thế nào, ở bao nhiêu rạp là theo kế hoạch của Cục và Bộ”.

Họa sĩ Trần Khánh Dư - Họa sĩ thiết kế phim Thanh âm vượt đại dương, cho biết thêm, phần lớn ngoại cảnh trong phim được quay trực tiếp tại Côn Đảo, trong khi nội cảnh được dựng trong trường quay để đảm bảo an toàn, cũng như đáp ứng đặc thù của điện ảnh.

Ông Dư chia sẻ, việc tái tạo bối cảnh lịch sử khiến đoàn phim gặp nhiều khó khăn, từ việc tìm kiếm đạo cụ, phục trang cho đến điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

"Tôi và ê-kíp phải nghiên cứu kỹ tư liệu, đồng thời có sự hỗ trợ của các chuyên gia cố vấn để vừa tái tạo không gian phù hợp với tính chất điện ảnh, vừa giữ được sự tôn trọng đối với lịch sử", ông Dư kể.

Ông Dư cho biết thêm: "Một khó khăn khác đến từ khâu sản xuất. Khi làm việc ngoài Côn Đảo, phương tiện đi lại hạn chế. Có những hôm sóng lớn, không có thuyền ra đảo. Vật tư, thiết bị cũng khan hiếm, đôi khi cần mua một hộp màu mà cả đảo không có, chúng tôi phải chuyển từ đất liền ra.

Thời gian quay lại trùng mùa gió chướng, gió thổi dữ dội đến mức có lúc cuốn cả thiết bị máy quay. Nhưng cũng chính điều kiện khắc nghiệt ấy đã mang lại sự chân thực đặc biệt cho các cảnh quay".

Phim "Thanh âm vượt đại dương" được quay tại Côn Đảo, vượt qua nhiều thử thách về điều kiện địa lý (Ảnh: Đoàn làm phim).

Thanh âm vượt đại dương là dự án phim Nhà nước đặt hàng thông qua Cục Điện ảnh, do Công ty Cổ phần Phim truyện 1 trực tiếp sản xuất, thực hiện từ khoảng tháng 11/2024 đến cuối tháng 1/2025. Cục Điện ảnh đang xây dựng các văn bản, thông tư để phim Nhà nước có thể tiếp cận khán giả rộng rãi hơn trong tương lai.

Khi được hỏi về việc ra mắt của Thanh âm vượt đại dương có bị ảnh hưởng bởi sự thành công vang dội của bộ phim Mưa đỏ hay không, đại diện đoàn phim khẳng định không có áp lực.

Đại diện đoàn phim thông tin thêm rằng, 2 bộ phim nói trên được quay cùng thời gian, chỉ khác nhau về lịch công chiếu.