Cảm hứng sáng tạo từ công nghệ tại triển lãm "LIT - Bật sáng"

"Bật sáng" chính mình qua từng mảng nghệ thuật

Đến với "LIT - Bật sáng", người xem được kích thích các giác quan để cùng chạm, nhìn ngắm và lắng nghe bên trong bản thân. Bốn không gian của triển lãm: mặt trời - nơi ánh sáng bắt đầu (sunrise - always), tia sáng từ bên trong (light - within), nơi ánh sáng hội tụ (light - connected) và tác phẩm của ánh sáng (LIT - together) là hành trình đa chiều, bắt đầu với bình minh rực rỡ, khám phá những mảng lấp lánh của tia sáng từ bên trong, để rồi hội tụ cùng trăm nghìn tia sáng khác tạo nên một nguồn sáng mới tràn đầy hứng khởi và đam mê.

Mỗi không gian của LIT đều mang lại những khoảnh khắc ấn tượng (Ảnh: Sunlife).

Không chỉ để người xem khám phá bản thân, LIT còn là nơi để những nghệ sĩ thúc đẩy giới hạn sáng tạo của mình. Sự kết hợp giữa tài năng đồ họa AI của "Uot Mi" (Phạm Thị Vinh), sự khéo léo biến hóa công nghệ và không gian linh hoạt từ Cao Hoàng Long - Kyunri Viễn, Diego Lazy và Jo Ngo - Chaulichi (nhóm Chòm Hõm) đưa người xem vào một thế giới có phần siêu thực, dẫn dắt qua từng điểm chạm thay đổi không ngừng của hành trình theo đuổi "nguồn sáng".

Những màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu (Ảnh: Sunlife).

Tại đó, những cảm hứng riêng biệt, diễn ngôn nghệ thuật về ánh sáng lại gặp nhau và hòa quyện.

Nếu Cao Hoàng Long - Kyunri Viễn - Diego lấy cuộc sống xung quanh và suy nghĩ sâu thẳm làm chất liệu sáng tạo thì "Uot Mi" (Phạm Thị Vinh) lấy cảm hứng dựa trên phúng dụ về "cái hang" của triết gia Plato để đem tới cái nhìn ngây thơ, trong sáng về thế giới. Jo Ngo và Chaulichi tìm tới hình tượng ngọn lửa trong thần thoại Hy Lạp cho khát khao và đam mê cháy bỏng. Nhà thiết kế Phan Hoàng Đăng thổi nét hùng vỹ, thơ mộng của Tây Bắc vào những mảnh trang phục tinh tế. Tất cả đã khơi mở những nguồn cảm hứng mới dưới ánh mặt trời để tận hưởng những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống.

Bữa tiệc của nghệ thuật và công nghệ kỹ thuật số

Với các nghệ sĩ, triển lãm của Sun Life là sân chơi rộng mở, mang tới những công nghệ tiên tiến để thỏa sức sáng tạo và bứt phá hơn nữa. Jo Ngo và Chaulichi cho biết, 3D mapping, sắp đặt cảm ứng với công nghệ tương tác, sử dụng camera và ánh sáng để nắm bắt chuyển động là những trải nghiệm công nghệ mới. Đây là cơ hội để bộ đôi được mày mò và học hỏi, tận dụng không gian quy mô lớn để mang một trải nghiệm tầm cỡ tới những người yêu cái đẹp tại Việt Nam.

Không gian 1.000m2 trở thành thế giới nghệ thuật như mơ của nghệ sĩ và người xem (Ảnh: Sunlife).

Diego Lazy cũng chia sẻ, người xem không chỉ dừng lại ngắm nhìn, mà còn tận tay điều khiển, biến hóa để tham gia vào quá trình hình thành tác phẩm. Theo đó, mỗi người có thể chủ động tương tác với nguồn sáng để có những bức ảnh nghệ thuật của riêng mình.

Người xem được hòa mình vào trong ánh sáng đa sắc tại "LIT- Bật sáng" (Ảnh: Sunlife).

Sự kết hợp của công nghệ và nghệ thuật thị giác đã tạo nét chấm phá trên sàn diễn đầu tiên của bộ sưu tập MIRAGE Thu - Đông 2023. Hình ảnh bộ sưu tập sử dụng hiệu ứng 3D với các phụ kiện lấy cảm hứng từ hình tượng mặt trời, đan xen các gam màu nóng - lạnh và bố cục ánh sáng tương phản. Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng cho biết, anh mong muốn khơi dậy tình yêu với nét đẹp của vùng cao Tây Bắc, cùng sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa và nghệ thuật, mở ra hy vọng tỏa sáng từ trong mỗi con người.

Bộ sưu tập MIRAGE Thu - Đông 2023 thiên hướng vị lai lấy cảm hứng từ vùng Tây Bắc (Ảnh: Sunlife).

Sun Life và hành trình đưa nghệ thuật vào cuộc sống

"LIT - Bật sáng" tiếp nối chuỗi sự kiện về văn hóa, nghệ thuật được Sun Life tổ chức tại TPHCM. Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam, ông Luc Nhon Ly nhấn mạnh: "Cũng giống như cách mà Sun Life coi trọng Khách hàng, với chúng tôi, con người là giá trị trung tâm. Dưới mặt trời, con người thụ hưởng nguồn năng lượng của ánh sáng để vui sống, mơ mộng, yêu đời, khám phá đam mê nội tại và để rồi khao khát thực hiện hoài bão của cuộc đời. Với tinh thần đó, sự kiện triển lãm nghệ thuật thị giác mang tên LIT - Bật sáng bằng các tác phẩm nghệ thuật đương đại, kết hợp cùng công nghệ, Sun Life mong muốn thổi bùng lên ánh sáng ở trong tâm hồn mỗi người, để từ đó kết nối và hòa quyện, tạo nên một nguồn sáng mới, sống động và tràn đầy năng lượng hơn".

Cũng theo đại diện thương hiệu, tại Sun Life Việt Nam, văn hóa và nghệ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo một cuộc sống chất lượng và có ý nghĩa hơn về thể chất và tinh thần. Đó cũng là cách Sun Life đem tới một hình ảnh khác biệt, mới mẻ và thú vị về một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, đưa thương hiệu đến gần hơn với mọi người.