Các “anh trai say hi” khoe cơ bụng 6 múi trong đêm nhạc bùng nổ ở Hà Nội

Tối 16/3, concert Anh trai say hi 2025 - A White Valentine diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút đông đảo khán giả tham dự. Khi các màn trình diễn vào thời điểm cao trào, nhiều “anh trai” bất ngờ cởi áo trong phần biểu diễn, khoe cơ bụng 6 múi săn chắc trên sân khấu.

Dưới ánh đèn sân khấu và trong những phần vũ đạo mạnh mẽ, các nghệ sĩ xuất hiện với trang phục biểu diễn táo bạo, để lộ hình thể khỏe khoắn. Những động tác cởi áo hay khoảnh khắc phô diễn cơ bụng khiến khán đài liên tục bùng nổ tiếng reo hò, trở thành điểm nhấn thị giác nổi bật của đêm nhạc.

Màn trình diễn bùng nổ năng lượng của các "anh trai" (Video: Ban tổ chức).

Bên cạnh yếu tố trình diễn hình thể, các “anh trai” còn mang đến chuỗi tiết mục sôi động với nhiều dàn dựng sân khấu công phu. Đêm nhạc lấy cảm hứng từ ngày lễ Valentine trắng, được xây dựng như một không gian lễ hội nơi âm nhạc, cảm xúc và những lời yêu thương được kết nối.

Một trong những hình ảnh đặc biệt của chương trình là “biển trắng” trên khán đài. Hàng nghìn khán giả cùng diện trang phục trắng theo lời kêu gọi của ban tổ chức, kết hợp với đạo cụ cổ vũ và thiết kế sân khấu đồng bộ, tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Concert mở màn bằng liên khúc Khát vọng là người Việt - Còn gì đẹp hơn, với phần trình diễn của buitruonglinh, Bùi Duy Ngọc, Thái Ngân, Sơn.K, CONGB, Jey B...

Trên sân khấu, các nghệ sĩ trẻ cầm lá cờ đỏ sao vàng hòa giọng trong hai ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc, nhanh chóng khơi dậy sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả.

Tiếp nối mạch năng lượng, loạt ca khúc Chill guys ngon zai, Độc nhất vô nhị, Người yêu chưa sinh ra lần lượt được trình diễn với phần dàn dựng giàu tính thị giác. Các tiết mục kết hợp với nhiều đạo cụ mới lạ, như chiếc xe mui trần trang trí hoa trắng và ruy băng xuất hiện trên sân khấu, gợi nhắc không khí Valentine ngọt ngào. Các món quà tặng, hoa cưới cũng được các nghệ sĩ tung xuống khán đài, tạo nên những khoảnh khắc giao lưu gần gũi với người hâm mộ.

Không khí chương trình tiếp tục được đẩy lên cao trào qua chuỗi tiết mục Ngất ngây con gà tây, Ai yêu anh nhất, Người như anh xứng đáng cô đơn, Hermosa cùng màn trình diễn lần đầu tại concert của ca khúc So good. Sự đan xen giữa các màu sắc âm nhạc và phần dàn dựng sân khấu giúp giữ nhịp năng lượng sôi động xuyên suốt đêm diễn.

Đêm nhạc cũng có sự góp mặt của các khách mời nữ. Ca sĩ Bảo Thy xuất hiện trong hai màn trình diễn Make up và Đa nghi, ca sĩ Min mang đến tiết mục Hơn là bạn, trong khi "em xinh" 52Hz thể hiện Em đã chờ anh bao lâu. Những màn kết hợp này góp phần bổ sung thêm nhiều màu sắc âm nhạc, từ pop, R&B đến dance.

Riêng tiết mục Sớm muộn thì với sự góp mặt của "em xinh" Lamoon trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ khi hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hòa giọng trong phần điệp khúc quen thuộc, biến sân vận động Mỹ Đình thành một “dàn đồng ca” đầy cảm xúc.

Một điểm nhấn khác của chương trình là sân khấu “vũ trụ song tấu”, lần đầu được triển khai dưới hình thức nhóm nhạc. Màn mashup quy tụ các ca khúc Gã săn cá, 3 chìm 7 nổi, To your ex, Hề, Ảo ảnh, Đã từng, So đậm, Cách yêu đúng điệu với phần trình diễn của các Anh trai Sơn.K, buitruonglinh, Jaysonlei, Thái Ngân cùng các "em xinh" Yeolan, Muộii, MAIQUINN.

Âm nhạc được các nghệ sĩ thể hiện cùng dàn nhạc cụ gồm trống jazz, trống điện, guitar bass, guitar điện, piano điện, guitar thùng và violin, mang đến không gian trình diễn giàu năng lượng và mới mẻ.

Đêm nhạc khép lại khi giai điệu Forever say hi vang lên. Trên sân khấu, 30 Anh trai cùng hòa giọng trong những câu hát quen thuộc, trong khi hàng nghìn khán giả dưới khán đài đồng loạt hát theo, khép lại một đêm nhạc sôi động và giàu cảm xúc tại Mỹ Đình.

Ảnh: Ban tổ chức