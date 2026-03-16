Fan nữ Hà Nội khoe dáng gợi cảm khi đi trẩy hội concert “anh trai”

Tối 16/3, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn khán giả đổ về tham dự concert Anh trai say hi 2025 đêm 2. Trước đó, đêm 1 đã diễn ra tại TPHCM cuối năm 2025.

Sự kiện không chỉ hấp dẫn ở những màn trình diễn của dàn nghệ sĩ thần tượng, mà nhiều fan nữ còn gây chú ý với phong cách ăn diện nổi bật, tự tin khoe cá tính và vóc dáng giữa “biển người” trước giờ mở màn đêm nhạc.

Ngay từ chiều muộn, các tuyến đường dẫn vào sân vận động đã đông kín khán giả trẻ. Nhiều nhóm bạn rủ nhau đến sớm để chụp ảnh check-in, đổi vòng tay và hòa vào bầu không khí lễ hội.

Không ít cô gái dành nhiều thời gian chuẩn bị trang phục, trang điểm chỉn chu với mong muốn xuất hiện thật nổi bật trong sự kiện âm nhạc được chờ đợi từ nhiều tháng trước.

Trong một nhóm fan đứng trước cổng sân vận động, Tường Vy (SN 2003, Hà Đông, bên phải ảnh) gây chú ý khi diện trang phục trẻ trung, năng động với quần short jeans, áo croptop và đội mũ cá tính.

Một số khán giả mặc trang phục theo chủ đề (dress code) của chương trình đưa ra là màu trắng.

“Biết chủ đề là White Valentine nên mình chọn trang phục tông trắng để hợp không khí. Tụi mình còn in banner riêng để cổ vũ thần tượng”, một nữ khán giả chia sẻ.

Ở một góc khác, Phạm Chi (SN 2003, bên trái ảnh) cùng bạn thân tranh thủ chụp ảnh selfie trước khi vào sân. Hai cô gái chọn phong cách giản dị nhưng vẫn nổi bật với áo phông, mũ lưỡi trai và lớp trang điểm nhẹ nhàng. Họ liên tục tạo dáng, ghi lại khoảnh khắc trước giờ diễn với tâm trạng háo hức.

Không chỉ trang phục gợi cảm, nhiều fan nữ cũng đầu tư phụ kiện cổ vũ, may áo thêu tên thần tượng.

Ở khu vực khác, một khán giả trẻ với mái tóc nhuộm hồng nổi bật thu hút sự chú ý. Cô mặc bộ trang phục ren hoa màu đen, lớp vải mỏng tạo hiệu ứng bồng bềnh khi di chuyển. Giữa đám đông khán giả, cô thoải mái tạo dáng chụp ảnh như đang bước trên một “sàn diễn” nhỏ ngay trước concert.

Không khí bên ngoài sân vận động càng lúc càng sôi động khi từng nhóm fan kéo đến. Nhiều người chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ, nước uống để chờ đợi trong nhiều giờ trước giờ mở cửa. Một số khán giả thậm chí trang điểm ngay tại khu vực chờ để hoàn thiện diện mạo trước khi bước vào sân.

Concert Anh trai say hi 2025 tối 16/3 được lấy cảm hứng từ ngày Valentine Trắng (14/3), vì vậy ban tổ chức gợi ý dress code “cây trắng”. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn thoải mái sáng tạo phong cách riêng, từ váy trắng nhẹ nhàng, trang phục công sở sau giờ làm đến những bộ đồ cá tính, gợi cảm.

Một số fan nữ khác lại chọn gây ấn tượng với phong cách gợi cảm. Nổi bật trong ảnh là cô gái trẻ diện áo hai dây và kết hợp quần short jeans, khoe vòng eo thon và phong thái tự tin khi dạo bước trong khu vực quảng trường. Ánh đèn sân vận động vừa bật sáng càng khiến những bộ trang phục mang sắc trắng, kem trở nên nổi bật giữa đám đông.

Theo ban tổ chức, sự kiện mở cửa quầy đổi vòng từ 9h sáng, thu hút đông đảo fan xếp hàng từ sớm để nhận vật phẩm kỷ niệm. Giá vé cho đêm diễn dao động từ 950.000 đồng đến 10 triệu đồng, cho thấy sức hút lớn của chương trình đối với khán giả trẻ.

Trước giờ âm nhạc vang lên, khu vực quanh sân Mỹ Đình đã trở thành “sàn diễn thời trang” thu nhỏ, nơi các fan – từ bạn trẻ đến những gia đình có con nhỏ – tự tin thể hiện phong cách và tình yêu dành cho thần tượng trong ngày hội âm nhạc.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam