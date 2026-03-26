Ca sĩ Việt được đề cử đẹp trai nhất thế giới: "Ngoại hình là một tài năng"

Hùng Huỳnh (nghệ danh Gemini Hùng Huỳnh) tên thật Huỳnh Hoàng Hùng, sinh năm 1999. Trước Anh trai say hi mùa 1, Hùng Huỳnh là gương mặt gần như vô danh trong làng giải trí Việt. Hơn một năm qua, anh vụt sáng trở thành một trong những ca sĩ được khán giả trẻ yêu thích nhờ kỹ năng vũ đạo cùng ngoại hình sáng. Đầu năm nay, giọng ca gốc Đồng Nai xuất hiện trong danh sách đề cử “100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới” của trang TC Candler (Mỹ).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí nhân dịp ra mắt ca khúc mới kết hợp đàn chị Hòa Minzy, Hùng Huỳnh chia sẻ, sau khoảng gần 2 năm kể từ chương trình Anh trai say hi 2024, anh nhận thấy bản thân vẫn là chính mình nhưng trưởng thành và cứng cáp hơn.

"Sự thay đổi của tôi không đến đột ngột mà tích lũy dần từ những bài học và trải nghiệm. Tuổi trẻ sẽ luôn có va vấp, sai lầm, quan trọng là mỗi năm trôi qua, chúng ta đúc kết được thêm bài học, kinh nghiệm nào", ca sĩ nói.

Bên cạnh danh tiếng của "mỹ nam thế hệ mới", Hùng Huỳnh cũng đối mặt với nhiều áp lực về giọng hát bị cho mờ nhạt, phong cách "bắt chước sao Hàn Quốc". Về những ý kiến trái chiều của dư luận, Hùng Huỳnh cho biết anh từng rất buồn khi đọc bình luận trên mạng về mình, song anh suy nghĩ tích cực, nỗ lực hoàn thiện bản thân.

"Ví dụ, có chuyện nào xảy ra, tôi chỉ cho phép mình buồn trong một khoảnh khắc ngắn, ngày hôm sau thức dậy tôi gạt mọi chuyện sang một bên, không để tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng đến mình.

Thực sự thì mọi người luôn tin vào những gì mọi người muốn nghe, chứ không tin vào những lời giải thích. Nên thay vì lên tiếng, phản ứng, tôi đón nhận những góp ý phù hợp và tập trung phát triển mình ngày một tốt hơn. Biết đâu một ngày nào đó, mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn", Hùng Huỳnh chia sẻ.

Nam ca sĩ thừa nhận, anh từng có những non nớt, thiếu chín chắn khi phát ngôn trước truyền thông, khán giả. Tháng 12/2024, Hùng Huỳnh gây tranh cãi khi nói "Việt Nam chưa có khái niệm về performance (trình diễn - PV). Tôi muốn là người tiên phong về nghệ sĩ trình diễn". Lúc đó, ca sĩ bị chỉ trích thiếu khiêm tốn, nhận định chưa đúng đắn khi cho rằng bản thân sẽ là trường hợp tiên phong cho nghệ sĩ trình diễn tại thị trường nhạc Việt.

"Khi đó, tôi là tân binh mới ra mắt, bị choáng ngợp trước mọi thứ trong họp báo giới thiệu sản phẩm đầu tay. Tôi đã có những phát ngôn chưa đủ trưởng thành và rút ra được kinh nghiệm. Thực ra, hàm ý của tôi trong câu nói đó thì không mang ý nghĩa tiêu cực. Sự non nớt của tôi đã khiến cách diễn đạt sai lệch, khiến mọi người hiểu lầm. Tôi nhìn nhận mình chỉ là một ca sĩ nhỏ bé muốn góp sức cho sự đa dạng của nhạc Việt", Hùng Huỳnh cho hay.

Trước những ý kiến cho rằng gương mặt đẹp trai có thể khiến khán giả bỏ qua năng lực thực sự, ca sĩ gen Z nhìn nhận việc có ngoại hình là một dạng may mắn.

Hùng Huỳnh nói: "Tôi may mắn khi ba mẹ sinh ra mình có ngoại hình này. Như câu nói trong phim Bộ tứ báo thủ của anh Trấn Thành, bạn có ngoại hình là bạn đã hơn người khác tới 70% rồi. Ngoại hình là chất xúc tác giúp chúng ta tạo thiện cảm ban đầu với người khác, từ đó họ có thể tìm thấy thêm những giá trị khác bên trong chúng ta".

Nhìn lại hành trình từ năm 2019 đến nay, Hùng Huỳnh cho biết mỗi giai đoạn đều có những khó khăn riêng. Thời điểm làm thực tập sinh công ty Hàn Quốc, anh từng đạt được cơ hội quan trọng nhưng bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Sau đó, khi tham gia chương trình tại Trung Quốc, anh phải tự xoay xở trong môi trường xa lạ, không có ê-kíp hỗ trợ, gặp rào cản ngôn ngữ. Tuy nhiên, chính những thử thách đó giúp anh dần rèn luyện được sự độc lập, khả năng thích ứng hoàn cảnh linh hoạt hơn.

Trước khi tham gia Anh trai say hi, Hùng Huỳnh từng nghĩ đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không thành công, anh sẵn sàng từ bỏ âm nhạc để trở về làm nhân viên văn phòng hoặc một nghề nào đó khác. Tuy nhiên, bước ngoặt từ chương trình đã thay đổi hành trình của anh.

Về sự cạnh tranh với nhiều "anh trai", "anh tài", Hùng Huỳnh tin rằng mỗi nghệ sĩ có con đường riêng. Thay vì cạnh tranh, mỗi cá nhân trong thị trường âm nhạc đều có thể học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.

Với Hùng Huỳnh, gia đình là chỗ dựa quan trọng trong suốt hành trình. Dù không quá dư dả, nhưng cha mẹ luôn ủng hộ anh theo đuổi đam mê. Hiện tại, khi đã gặt hái được một số thành công nhất định, có nhiều show diễn hơn, Hùng Huỳnh luôn ý thức tích góp thu nhập để báo hiếu cha mẹ.

Nói thêm về ca khúc Đẹp mã kết hợp Hòa Minzy, Hùng Huỳnh chia sẻ đây là ca khúc thuộc thể loại dân gian đương đại. Ca sĩ muốn vượt qua vùng an toàn, thử sức với những điều mới mẻ thay vì gắn với hình ảnh trình diễn vũ đạo quen thuộc trước đây.

Cơ duyên hợp tác của Hùng Huỳnh và giọng ca Bắc Bling đến một cách tình cờ. Một lần, ca sĩ gửi bản thu âm thử nghiệm cho đàn chị để xin lời góp ý. Hòa Minzy thích thú về giai điệu ca khúc nên gợi ý hát chung.

"Trước nay, mọi người hay nói tôi "giống người nước ngoài", "đẹp trai như người Hàn Quốc". Với ca khúc mới truyền thông điệp về vẻ đẹp âm nhạc dân gian đương đại, tôi muốn khẳng định rằng mình là người Việt Nam. Người Việt cũng có vẻ đẹp như vậy", Hùng Huỳnh nhấn mạnh.

Ở tuổi 27, Hùng Huỳnh hé lộ anh không có mẫu bạn gái lý tưởng. Theo nam ca sĩ, mọi thứ đều tùy thuộc duyên số. Trong tình yêu, anh tự nhận mình là người cổ hủ, thích mẫu tình yêu chậm rãi theo truyền thống của ông bà, cha mẹ.

Hùng Huỳnh cho biết cuộc sống của anh những lúc không bận chạy show cũng bình thường như nhiều người trẻ. Hằng ngày, anh tập gym, đi học thanh nhạc, học vũ đạo, thi thoảng đi spa chăm sóc ngoại hình.

"Tôi yêu cái đẹp, luôn muốn hoàn thiện mình tốt đẹp hơn. Những điều xấu, tôi tránh xa. Mỗi sáng, tôi thường đứng trước gương tự khen mình đẹp. Khi mình giữ suy nghĩ tích cực này, tôi có năng lượng dồi dào để làm mọi thứ khác trong ngày một cách suôn sẻ", Hùng Huỳnh chia sẻ.

Ảnh: Facebook nhân vật