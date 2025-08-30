Sao mai Huyền Trang xúc động nhớ thời khó khăn khi bắt đầu ca hát

Ngày 29/8, MV Vinh quang, ơi Việt Nam - sáng tác mới của Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động (AHLD) Nguyễn Anh Trí, do đạo diễn Dương Lan Hương thực hiện - ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025).

Vinh quang, ơi Việt Nam là ca khúc với giai điệu hào hùng, sôi nổi cùng ca từ cô đọng, mộc mạc, dễ hiểu và dễ thuộc. Bài hát khắc họa hình ảnh Việt Nam đoàn kết, kiên cường, truyền cảm hứng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong mỗi người.

Hơn 30 ca sĩ và hơn 1.000 diễn viên quần chúng tham gia MV, góp sức tạo nên những cảnh quay hoành tráng, sống động và đầy cảm xúc (Ảnh: Ban tổ chức).

MV Vinh quang, ơi Việt Nam quy tụ hơn 30 ca sĩ và hơn 1.000 diễn viên quần chúng gồm nhiều học sinh, chiến sĩ, cựu chiến binh. Trong số các ca sĩ tham gia có: Sao Mai Huyền Trang, Viết Danh, NSƯT Tố Nga, NSƯT Lương Huy, NSƯT Cẩm Tú, NSƯT Đinh Thành Lê, Lê Xuân Hảo, Minh Tuấn, Diệu Thúy, An Nhi, Nguyễn Minh Ngọc, Mạnh Tuấn, Trung Nhật…

MV được thực hiện tại nhiều địa điểm tiêu biểu trải dài từ Bắc vào Nam, như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bến Nhà Rồng…

MV còn ghi lại hình ảnh đoàn duyệt binh, tạo nên khí thế hào hùng, tái hiện tinh thần bất khuất và sức mạnh quật cường của dân tộc Việt Nam.

Tại sự kiện ra mắt MV, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí chia sẻ về quá trình sáng tác “Vinh quang, ơi Việt Nam” (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại sự kiện, nhạc sĩ, GS.TS Nguyễn Anh Trí cho biết, ông đã ấp ủ ca khúc này hơn 3 năm. “Khi giai điệu vang lên trong đầu, tôi chỉ mất chưa đầy 30 phút để hoàn thành bản nhạc. Có lẽ cảm xúc dồn nén lâu ngày đã đến đúng thời điểm”, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí nói.

Ông bày tỏ: “Tôi luôn yêu đất nước và khao khát sáng tác những ca khúc ca ngợi Tổ quốc, con người Việt Nam. Tôi trăn trở để mỗi tác phẩm ra đời đều xứng đáng, thể hiện trọn vẹn đóng góp và cống hiến của mọi người cho đất nước”.

Trong buổi ra mắt MV, Sao mai Huyền Trang - một trong những ca sĩ góp giọng trong Vinh quang, ơi Việt Nam - xúc động kể lại quãng thời gian đầu theo nghiệp ca hát: “Khi ra Hà Nội học còn nhiều khó khăn, tôi may mắn được chị Phương Thảo kết nối để hát những ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí, như Về lại mái trường xưa.

Lúc đó, mỗi bữa cơm còn thiếu thốn, nhưng chú Trí vẫn quan tâm. Mỗi lần đi thu thanh xong, chú lại rủ đi ăn phở cùng. Với chú có thể là chuyện nhỏ, nhưng với tôi lúc ấy, bát phở ấy quý giá “bằng một gói khi no”.

Chính chú Nguyễn Anh Trí đã tiếp cho tôi động lực để sống tốt, theo đuổi nghề hát, và đến nay vẫn có thể sống bằng âm nhạc mà không phải làm bất cứ công việc nào khác”.

Sao mai Huyền Trang (giữa) xúc động chia sẻ kỷ niệm gắn bó với nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí và mong muốn lan tỏa thông điệp yêu nước, trách nhiệm qua âm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Đánh giá về tác phẩm, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nhận định, ca khúc Vinh quang, ơi Việt Nam đặc biệt ở chỗ nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí đã chọn thể loại ca khúc ngắn gọn, cô đọng.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, cũng nhấn mạnh rằng, truyền thống âm nhạc cách mạng Việt Nam từng có nhiều ca khúc ngắn gọn, dễ hát, và tác phẩm mới này tiếp nối mạch nguồn ấy, xứng đáng là “lời chào tự hào của giới văn học nghệ thuật Việt Nam trước thềm đại lễ 80 năm Quốc khánh”.