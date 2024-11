Ca sĩ Puerto Rico đăng quang Nam vương Thế giới 2024, Tuấn Ngọc là Á vương

Tối 23/11, chung kết cuộc thi Mr World 2024 (Nam vương Thế giới 2024) diễn ra tại Phan Thiết với sự tham gia của 60 nam vương từ khắp nơi trên thế giới.

Đại diện chủ nhà Việt Nam - Nam vương Tuấn Ngọc - gây ấn tượng ngay từ phần mở màn khi trình diễn tiết mục "Dance of the world" trong trang phục áo bà ba và khăn rằn truyền thống.

Cùng với đó là phần biểu diễn trống cuồng nhiệt của đại diện Ba Lan, Hubert Gromadzki, cùng màn vũ đạo của toàn bộ nam vương tham gia cuộc thi, làm nóng bầu không khí.

Sau tiết mục văn nghệ mở màn, các thí sinh lần lượt bước vào phần trình diễn áo dài, trang phục thể thao, veston và ứng xử. Ban giám khảo lần lượt chọn top 20, top 10, top 8, top 4 và cuối cùng là tân nam vương.

Đặc biệt, phần thi ứng xử của top 10 đã thể hiện tư duy sắc sảo, sự nhạy bén và phong thái chuyên nghiệp của các thí sinh.

Phần trình diễn xúc động của Tân Mr World ngay trước khi đăng quang (Thực hiện: Ái Vy)

Ngay trước thời khắc công bố kết quả, đại diện Puerto Rico trình bày ca khúc "You raise me up" với sự xuất hiện của 15 cựu chiến binh từ Trung tâm nuôi dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

Màn tri ân đầy xúc động này là điểm nhấn của chương trình, giúp đại diện Puerto Rico ghi điểm trong mắt ban giám khảo lẫn khán giả theo dõi chương trình.

Tân Nam vương Thế giới (chính giữa) và các á vương (Ảnh: Ái Vy).

Kết quả chung cuộc, Danny Mejía Romero, đến từ Puerto Rico, đăng quang ngôi vị Nam vương Thế giới 2024. Đại diện Việt Nam, Phạm Tuấn Ngọc, giành danh hiệu Á vương 1, đánh dấu thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi này.

Á vương 2 và Á vương 3 lần lượt thuộc về các thí sinh đến từ Tây Ban Nha và Angola.

Danny Mejía Romero, đại diện Puerto Rico, không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn gây ấn tượng với tài năng ca hát.

Theo ban tổ chức, Danny Mejía Romero (27 tuổi) đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành khoa học sức khỏe vào năm 2019. Bên cạnh đó, anh còn tham gia nghệ thuật dưới vai trò ca sĩ và vũ công từ khi mới 13 tuổi.

Danny Mejía Romero từng biểu diễn tại sự kiện Hoa hậu Thế giới Puerto Rico. Anh chia sẻ rằng âm nhạc chính là phương tiện giúp anh bộc lộ con người mình và tạo sự gắn kết với cộng đồng.

Danny Mejía Romero trong phần trình diễn vest (Ảnh: Ái Vy).

Tân Nam vương Thế giới 2024 cho biết: "Tôi thường biểu diễn các thể loại R&B, nhạc pop và ballad bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó chủ yếu là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp".

Trước khi đăng quang, anh đã khẳng định vị thế ứng viên sáng giá khi chiến thắng các giải phụ gồm Mr Sport (Nam vương thể thao) và Mr Talent (Nam vương tài năng).

Trong khi đó, việc Phạm Tuấn Ngọc giành ngôi Á vương 1 là cột mốc đánh dấu bước tiến của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024 Tuấn Ngọc (Ảnh: Ái Vy).

Trong suốt hành trình, Tuấn Ngọc không chỉ nổi bật về ngoại hình, tài năng mà còn ở cách quảng bá văn hóa Việt Nam qua từng phần thi. Thành tích này không chỉ mang lại niềm tự hào cho khán giả Việt Nam mà còn mở ra cơ hội để nhan sắc Việt tiếp tục vươn xa.