Ca sĩ Hoàng Bách "bỏ nghề" tính làm "thợ săn"

Dân trí Không chỉ bày cách cho "cánh mày râu" gìn giữ "nóc nhà", ca sĩ Hoàng Bách còn tính "bỏ nghề" làm "thợ săn vàng" trên ví VNPAY cùng vợ.

Nếu thời thanh xuân "Chuyện chàng cô đơn" khiến vạn người say mê thì giờ đây, ca sĩ Hoàng Bách lại khiến người khán giả phải cười nghiêng ngả về câu chuyện "ra đường là cá mập, về nhà là cá con" của anh và vợ mình. Tâm sự hài hước trên trang cá nhân của chàng ca sĩ điển trai đã nhận được hơn 5200 lượt yêu thích và gần 600 lượt bình luận từ người hâm mộ.

Ca sĩ Hoàng Bách và vợ đam mê "Săn vàng" trên ví VNPAY.

Với nụ cười khoe má lúm thân thiện, ông bố trẻ Hoàng Bách "mở bài" đầy chiêm nghiệm và có phần hóm hỉnh rằng: "Đừng bao giờ bước vào một cuộc chiến với phụ nữ, vì bạn chắc chắn sẽ thua… Câu nói của ông nào thì bố cháu không biết, nhưng là phương châm sống từ lâu nay của bố cháu. Nói chung là không bao giờ gây chiến với chị em, chị em có nói gì thì cứ bình tĩnh nghe, xác nhận rồi triển khai thế nào là tuỳ mình, vì chị em nói dzậy chứ đôi khi hổng phải dzậy, cái chị em cần là có người nghe thôi." Tuy bài chia sẻ kinh nghiệm hướng tới anh em nhưng điều này lại khiến rất nhiều chị em phái đẹp gật đầu tán thành.

Không chỉ hội bạn thân tương tác, rất nhiều khán giả cũng quan tâm và chia sẻ về bài post của ca sĩ Hoàng Bách.

Hoàng Bách còn "dẫn chứng" kinh nghiệm bản thân gần đây: "Hôm qua, bạn ấy lại rắc quả siêu thính thế này: "Anh ơi, anh bỏ nghề lâu thế có sợ lụt nghề không, có muốn làm thợ săn lại không?" Bố cháu lại quá là quách tỉnh: "Anh săn được con mồi quá xịn nên bỏ làm thợ săn luôn rồi em, giờ chỉ thích làm con mồi thôi, ahihi!" Thế mà bạn ấy vẫn không buông tha, dí ngay vào mặt mình cái màn hình điện thoại. Tưởng quả này mình "toang" rồi, chắc chị chủ hộ lại phát hiện ra cái gì trong điện thoại rồi. Căng quá! Hoá ra là ví VNPAY, các ông ợ! Bả đang muốn cùng tôi tải xuống để tham gia chương trình Tải Ví VNPAY - Săn vàng thả ga để trúng 5 lượng vàng đấy."

Cách thức để tham gia chương trình "săn vàng" vô cùng dễ dàng, người dùng chỉ cần mở ví VNPAY, số điện thoại đăng ký ví là mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số may mắn. Với cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn, trong đó mỗi ngày sẽ tìm ra khách hàng may mắn để nhận "01 chỉ vàng 9999", mỗi tuần tìm ra khách hàng may mắn nhận giải Tuần trị giá "05 chỉ vàng 9999", đặc biệt cuối chương trình sẽ trao giải đặc biệt "05 lượng vàng 9999" trị giá gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mở ví thành công sẽ nhận ngay 50.000 đồng vào ví.

Không chỉ tải ví VNPAY để "săn 5 lượng vàng", ca sĩ Hoàng Bách cũng rất hào hứng với nhiều tiện ích trên ví VNPAY hỗ trợ nhu cầu hằng ngày như: thanh toán hóa đơn sinh hoạt điện, nước, viễn thông, thanh toán bằng VNPAY-QR hay cụm tiện ích đặt vé máy bay, đặt vé tàu xe, đặt phòng khách sạn, vé xem phim…. Đặc biệt, ví VNPAY còn sở hữu một tính năng vô cùng độc đáo là ví gia đình, nhờ tính năng này bố mẹ có thể mở ví thành viên cho thế hệ ông bà, con cái, giúp hỗ trợ tối đa việc theo dõi chi tiêu của cả gia đình.

Trường Thịnh